Colombia

Universidad Nacional declara alerta naranja y evacúa la sede Bogotá por amenaza de explosivos de encapuchados con insignias de las disidencias de las Farc

Un grupo identificado con organizaciones armadas ilegales fue señalado por irrumpir en instalaciones educativas y emitir amenazas, lo que llevó a la activación de medidas de emergencia y a la evacuación preventiva de la comunidad académica

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El edificio de Aulas de Ciencias Humanas fue evacuado tras amenazas de explosivos y la supuesta presencia de integrantes de la Unión Clandestina Popular y FARC-EP - crédito Concejal Juan Quintero

La Universidad Nacional de Colombia reportó el ingreso de un grupo de encapuchados a la sede Bogotá durante la tarde de este 27 de mayo, lo que obligó a activar protocolos de emergencia y declarar alerta naranja en el campus.

El incidente se registró específicamente en el edificio de Aulas de Ciencias Humanas (212), donde los encapuchados, quienes afirmaron pertenecer a la Unión Clandestina Popular y al Movimiento Bolivariano FARC-EP, obligaron a evacuar a los presentes bajo la amenaza de colocar artefactos explosivos.

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Según la información oficial, los individuos ingresaron al edificio y, mediante panfletos y pintas en las paredes, anunciaron su supuesta afiliación a grupos armados ilegales. En ese contexto, solicitaron la evacuación inmediata del lugar para “armar y activar explosivos”, generando alarma entre estudiantes y profesores.

Ante la amenaza, un grupo de miembros de la comunidad universitaria rodeó a los encapuchados y les exigió retirarse de manera pacífica, acusándolos además de estar implicados en el asesinato reciente del estudiante Mateo Pérez, ocurrido en la sede Medellín.

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La Vicerrectoría de la sede Bogotá, liderada por Lorena Chaparro Díaz, coordinó la respuesta institucional para resguardar la integridad de estudiantes y profesores - crédito Universidad Nacional de Colombia
La Vicerrectoría de la sede Bogotá, liderada por Lorena Chaparro Díaz, coordinó la respuesta institucional para resguardar la integridad de estudiantes y profesores - crédito Universidad Nacional de Colombia

La Vicerrectoría de la Sede Bogotá, encabezada por la profesora Lorena Chaparro Díaz, declaró alerta naranja y activó las medidas de emergencia correspondientes para proteger la integridad de la comunidad universitaria. Se solicitó a estudiantes, docentes y personal administrativo seguir las indicaciones del equipo de emergencia, mantener la calma y estar atentos a los mensajes oficiales emitidos por la Universidad.

La Universidad Nacional expresó su rechazo contundente a estos hechos violentos, que buscan sembrar el miedo e interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas. La institución reiteró su compromiso con la defensa de la vida, el respeto a la diversidad y la libre expresión, condenando cualquier acción que atente contra la seguridad y la tranquilidad de la comunidad educativa.

La situación permanece bajo monitoreo, mientras las autoridades universitarias y los equipos de emergencia permanecen atentos a cualquier novedad. La Universidad solicitó la colaboración de toda la comunidad para reportar cualquier comportamiento sospechoso y reiteró la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales.

Los encapuchados utilizaron panfletos y pintadas para anunciar su pertenencia a grupos armados ilegales dentro del campus universitario - créidto Concejal Juan Quintero
Los encapuchados utilizaron panfletos y pintadas para anunciar su pertenencia a grupos armados ilegales dentro del campus universitario - créidto Concejal Juan Quintero

En desarrollo...

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