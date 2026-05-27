Colombia

Miles de conductores pagarán solo $700 en peajes del Eje Cafetero: la lista es larga, pero hay condiciones para recibir el beneficio

A partir de 2026, los residentes de seis municipios podrán tramitar un registro especial para obtener la reducción, con un proceso validado por autoridades locales y nacionales

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El peaje Corozal está ubicado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, tramo La Paila - Calarcá, sector La Paila - Rio La Vieja. La vía comunica al Quindío y el Valle del Cauca . crédito Autopistas del Café
El peaje Corozal está ubicado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, tramo La Paila - Calarcá, sector La Paila - Rio La Vieja. La vía comunica al Quindío y el Valle del Cauca . crédito Autopistas del Café

Miles de conductores en Colombia podrán acogerse a una reducción de tarifas de peajes en el Eje Cafetero en varias estaciones del corredor Autopistas del Café a partir de 2026. El anuncio, confirmado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, responde al resultado de mesas de diálogo sostenidas entre autoridades y comunidades locales tras intensas protestas.

A partir de 2026, determinados peajes de la concesión Autopistas del Café aplicarán la tarifa de $700 solo para vehículos automóviles, camperos, camionetas y buses (categorías I y II), siempre que sus propietarios residan en Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal o Circasia. Los conductores beneficiarios deberán acreditar residencia y registrar su vehículo ante la alcaldía correspondiente, según ratificaron la ANI y el Ministerio de Transporte.

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La reducción tarifaria surge luego de un periodo prolongado de manifestaciones de habitantes y conductores del Eje Cafetero, que exigían una rebaja ante el elevado costo y la cantidad de peajes emplazados en el corredor vial entre Manizales y Pereira. Así las cosas, la presión social motivó la instalación de mesas de concertación que derivaron en el nuevo esquema anunciado.

El valor vigente para las categorías I y II es de $17.800. Con la nueva disposición, este monto se reduce a $700 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El valor vigente para las categorías I y II es de $17.800. Con la nueva disposición, este monto se reduce a $700 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Peajes cubiertos y detalle de la reducción

Los peajes confirmados para la tarifa de $700 son:

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  • Tarapacá I.
  • Tarapacá II.
  • San Bernardo del Viento.
  • Las Pavas.
  • Corozal.
  • Circasia.

El costo actual para las categorías I y II alcanza los $17.800, lo que implica una disminución sustancial al pasar a $700 bajo la nueva medida. El ajuste representa uno de los descensos más destacados en peajes concesionados en Colombia en la última década, acaparando la atención de autoridades regionales y conductores.

Poblaciones beneficiadas y proceso de registro

El beneficio solo estará disponible para las personas que tengan domicilio en las siguientes localidades de influencia de los peajes:

  • Manizales.
  • Chinchiná.
  • Palestina.
  • Villamaría.
  • Santa Rosa de Cabal.
  • Circasia.

De acuerdo con la ANI, es requisito acreditar la residencia ante la alcaldía y registrar el vehículo para acceder a la tarifa diferencial. El procedimiento busca asegurar que únicamente los habitantes vinculados a la zona de influencia obtengan el beneficio, conforme a los lineamientos de la autoridad.

El peaje Tarapacá I está ubicado en Chinchiná Caldas, Tramo Pereira- Jazmín, sector Jazmín- Tarapacá I. Esta vía conecta a Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas) - crédito Autopistas del Café
El peaje Tarapacá I está ubicado en Chinchiná Caldas, Tramo Pereira- Jazmín, sector Jazmín- Tarapacá I. Esta vía conecta a Santa Rosa de Cabal (Risaralda) y Chinchiná (Caldas) - crédito Autopistas del Café

Condiciones y tarifas diferenciadas según categoría vehicular

La nueva tarifa diferencial de $700 corresponde en exclusiva a la circulación de vehículos pertenecientes a las categorías I y II. Según la ANI, la disposición no contempla a la totalidad de usuarios, sino a un segmento específico, y tiene un carácter limitado.

Para los vehículos clasificados en la categoría III, la reducción fijada será del 66% respecto al valor convencional. Las categorías IV a VII recibirán un descuento del 50% en relación con la tarifa regular. Aquellos conductores que no cumplan con los requisitos de residencia seguirán abonando el monto habitual durante la vigencia actual del contrato.

El vicepresidente ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, dijo a Blu Radio que “la tarifa diferencial está únicamente destinada a un nicho poblacional de características especiales”. Resaltó que la medida corresponde a un ajuste segmentado y no a una supresión generalizada de los cobros establecidos.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, aclaró que no hay terminación anticipada de Autopistas del Café - crédito @MafeRojas/X
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, aclaró que no hay terminación anticipada de Autopistas del Café - crédito @MafeRojas/X

Futuro de la concesión y declaraciones oficiales

Respecto a la situación contractual de Autopistas del Café, Roberto Uparela aclaró al medio que no existe ninguna propuesta ni intención de finalizar de manera anticipada el contrato, cuya vigencia se extiende hasta el 1 de febrero de 2027. Manifestó: “No hay sobre la mesa ninguna propuesta ni intención de terminación anticipada”.

Al concluir el periodo contractual, la infraestructura pasará al Estado colombiano mediante el denominado proceso de reversión, por el cual el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumirá la operación con financiación pública. Precisó que me corresponde a mí como vicepresidente ejecutivo recibir de Autopistas del Café en términos de reversión toda la infraestructura que desde el año 1995 tiene a su cargo”, y posteriormente formalizar la entrega a Invías.

Además, la ANI comunicó a La FM que el borrador de la resolución para oficializar las nuevas tarifas será remitido al Ministerio de Transporte. La cartera que lidera María Fernanda Rojas contará con un plazo de 15 días para su revisión y posterior publicación. “Durante esta misma semana se definirán las nuevas tarifas para vehículos de categorías III a VII”, agregó la entidad. Uparela expuso que la meta es que la resolución esté lista y en vigor antes de finalizar el mes de junio.

Con la implementación progresiva de estos cambios, el sistema de descuentos para peajes continúa su expansión en Colombia. En la actualidad, según constató la ANI, cerca del 70% de los peajes concesionados bajo su administración ya cuentan con algún tipo de tarifa diferencial para las comunidades circundantes.

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