Colombia

Nuevo modelo de salud del magisterio sigue en problemas y docentes lanzan fuerte alerta sobre atención y mortalidad

A pesar de la reforma impulsada para transformar la salud de los maestros, continúan las quejas por demoras, falta de especialistas y fallas en la atención

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Demanda ante Consejo de Estado cuestiona reforma al sistema del Fomag por fallas estructurales - crédito Fomag
Un informe técnico revela que las quejas de los maestros por el modelo de salud del Fomag se mantienen tras un año de implementación - crédito Fomag

Las quejas no disminuyen y en varias regiones del país los maestros siguen reportando dificultades para conseguir citas, autorizaciones y atención médica especializada. A un año de la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, un informe técnico volvió a poner sobre la mesa las fallas que aún persisten dentro del sistema administrado por el Fomag.

El análisis fue presentado por el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud el 27 de mayo y expuso un panorama complejo para los más de 800.000 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Aunque el documento reconoce que el modelo impulsado durante el Gobierno Petro representó una transformación estructural importante, advirtió que todavía existen problemas serios relacionados con acceso, capacidad de atención, sostenibilidad financiera y calidad del servicio.

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Embarazada, servicio de salud
La reducción del 84% en el número de IPS limitó el acceso y la capacidad de atención médica para los profesores en distintas regiones del país - crédito Colprensa

Uno de los puntos que más preocupa tiene que ver con la reducción de la red prestadora. Según el informe, desde que comenzó a operar el nuevo esquema, el número de IPS disminuyó cerca del 84%, mientras que las sedes de atención cayeron aproximadamente un 90%. Esa concentración de servicios, explican los investigadores, terminó limitando la capacidad de respuesta en distintos territorios del país.

El documento señaló que buena parte de la cobertura nacional quedó en manos de pocos prestadores, principalmente privados. Esto, según el análisis técnico, reduce la posibilidad de diversificar la oferta médica y dificulta la atención en departamentos apartados o con menor infraestructura hospitalaria. Las diferencias entre regiones siguen siendo marcadas. Mientras ciudades como Bogotá concentran una mayor cantidad de servicios y especialistas, en zonas rurales y dispersas continúan apareciendo barreras para acceder oportunamente a consultas, tratamientos o procedimientos médicos.

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La situación generó un creciente inconformismo entre los afiliados. De acuerdo con el reporte, las Pqrs del magisterio permanecen en niveles elevados y la tasa de reclamos supera el promedio nacional. Ese indicador ubica al régimen del Fomag entre los sistemas de salud con mayor nivel de inconformidad por usuario en Colombia. Detrás de las cifras aparecen problemas que los docentes vienen denunciando desde hace meses, retrasos en autorizaciones, dificultades para entrega de medicamentos, cambios frecuentes de prestadores y demoras en atención especializada.

Fecode convocó a un paro nacional de maestros el 15 de abril en protesta por fallas en el nuevo modelo de salud del magisterio - crédito Mariano Vimos/Colprensa
Entre los docentes afiliados al FOMAG predomina la incidencia de trastornos de la voz, enfermedades osteomusculares y problemas de salud mental relacionados con su labor - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El informe también hizo énfasis en el perfil epidemiológico del magisterio colombiano. Entre las enfermedades más frecuentes siguen apareciendo los trastornos de la voz, las afectaciones osteomusculares y los problemas de salud mental, padecimientos asociados directamente a las condiciones laborales de miles de docentes en el país.

En materia de mortalidad, el análisis advirtió que predominan los tumores, especialmente los relacionados con el sistema digestivo, y las enfermedades cardiovasculares. Por eso, el estudio insistió en fortalecer estrategias preventivas, diagnósticos tempranos y programas permanentes de promoción de la salud.

Otro de los aspectos que encendió alertas está relacionado con las finanzas del sistema. Según el Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud, el Fondo terminó desembolsando más recursos de los que realmente ingresaron durante el periodo evaluado, escenario que podría implicar el uso de reservas o fuentes adicionales de financiación para sostener la operación.

Los profesores no recibirán atención médica no urgentes hasta que Fomag realice los pagos de los servicios prestados - crédito montaje infobae (Luisa /Reuters y Fomag)
Las finanzas del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio evidencian que en 2023 solo se ejecutó el 69,5% del presupuesto, dejando $1,8 billones sin utilizar - crédio REUTERS/Fomag

“A pesar de contar con uno de los presupuestos más altos de los últimos años, solo ejecutó el 69,5% de los recursos apropiados, dejando cerca de $1,8 billones sin utilizar al cierre del año”, agregó el informe.

Además de las dificultades operativas, el estudio encontró inconsistencias entre las cifras reportadas por el Fomag y los registros oficiales del Sispro. Esa diferencia, advirtieron los expertos, limita la trazabilidad de la información y complica la transparencia en el manejo de los datos del sistema. El documento reconoció que el nuevo modelo buscaba corregir problemas históricos del régimen especial de salud del magisterio. Sin embargo, concluyó que los cambios todavía no logran traducirse en una mejora contundente para buena parte de los afiliados.

La discusión alrededor del sistema de salud de los maestros se mantiene en medio de un ambiente de alta tensión política y sindical. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una transformación necesaria para eliminar intermediarios y reorganizar la atención, sectores del magisterio continúan exigiendo soluciones más rápidas frente a las fallas que enfrentan diariamente.

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