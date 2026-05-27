Daniel Muñoz y Jefferson Lerma serán premiados por ser campeones con el Crystal Palace de la Conference League: esta es la cifra

Es la primera vez que ese equipo de la Premier League alcanza un título internacional en su historia - crédito ESPN

La selección Colombia tiene dos campeones de la Conference League: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Los cafeteros celebran uno de los momentos más importantes de sus carreras profesionales luego de conquistar la UEFA Conference League con el Crystal Palace, club que alcanzó el primer título europeo de toda su historia tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig.

Además de la gloria deportiva y del cupo asegurado para disputar la próxima edición de la Europa League, el equipo londinense recibirá una suma de dinero por parte de la UEFA, un premio que también terminará beneficiando indirectamente a los jugadores gracias a las bonificaciones y primas estipuladas en sus contratos.

PUBLICIDAD

La UEFA entrega al campeón de la Conference League un premio fijo cercano a los siete millones de euros por ganar la final y completar el recorrido hasta el título. Sin embargo, la cifra total acumulada por el Crystal Palace podría ubicarse entre los 14 y 15 millones de euros si se suman todos los incentivos obtenidos desde la fase de grupos, victorias, clasificación a rondas eliminatorias y premios por rendimiento deportivo.

Los dos futbolistas de la selección Colombia lograron el hito de ser campeones por primera vez en la historia de un título internacional para el Crystal Palace - crédito Crystal Palace

Solo por disputar la fase de grupos, el club recibió alrededor de 3,17 millones de euros. A eso se le añadieron bonos de aproximadamente 400.000 euros por cada victoria y 133.000 por empate. Posteriormente, el Palace recibió 800.000 euros por clasificar a octavos de final, 1,3 millones por llegar a cuartos y otros 2,5 millones por alcanzar las semifinales.

PUBLICIDAD

Finalmente, el premio más importante llegó con la conquista del título continental. El campeón de la Conference League obtiene cerca de siete millones de euros, una cifra que representa un alivio financiero importante para un club que habitualmente no compite económicamente con los gigantes de la Premier League, como Manchester City, Liverpool o Arsenal.

Aunque el dinero ingresa directamente a las arcas del club y no a las cuentas personales de los futbolistas, sí existe una distribución interna que suele beneficiar a toda la plantilla. La mayoría de los jugadores profesionales tienen cláusulas de bonificaciones por títulos, clasificación a torneos internacionales y objetivos deportivos cumplidos.

PUBLICIDAD

Tomando únicamente el premio principal de siete millones de euros y haciendo una división aproximada entre 25 jugadores de la plantilla del Crystal Palace, cada futbolista podría recibir alrededor de 280 mil euros brutos.

Naturalmente, estas cifras pueden variar dependiendo del contrato de cada jugador, las primas pactadas con el club y los impuestos que deben pagar en Inglaterra. Además, parte del dinero también suele repartirse entre el cuerpo técnico y trabajadores de la institución.

PUBLICIDAD

Estadísticas de Daniel Muñoz en la Conference League con Crystal Palace

Crystal Palace se coronó campeón de la Conference League por primera vez en su historia - crédito Annegret Hilse/Reuters

Durante la campaña, el lateral colombiano registró los siguientes números destacados:

Partidos disputados: 11

Minutos jugados: 953

Goles: 1 (anotado ante el Dinamo Kyiv)

Precisión de pases: 80.73 %

Balones recuperados: 32

Velocidad máxima: 32.72 km/h

Estadísticas de Jefferson Lerma en la Conference League con Crystal Palace

Las estadísticas clave del mediocampista colombiano en la Conference League incluyen:

PUBLICIDAD

Partidos jugados: 11

Asistencias: 0

Goles: 0

Pases: 161 intentados (137 precisos)

Remates totales: 5

Los ingleses le están ganando al Rayo Vallecano y se están quedando con la Conference League - crédito ESPN

Ambos jugadores son habitualmente titulares en la selección Colombia, Muñoz como lateral derecho y Lerma como mediocampista central defensivo, cabeza de área. Según pudo conocer este medio, son esperados en Bogotá, Colombia, el próximo viernes 29 de mayo para que se unan a la concentración del equipo nacional. Crystal Palace los liberará entre hoy y mañana para que inicien su viaje, desde territorio inglés, al Suramérica. Son los dos únicos jugadores de la Premier League que fueron convocados por Néstor Lorenzo, el otro que hacía parte de la prelista, pero no de la lista final, era Yerson Mosquera.