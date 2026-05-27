Colombia

María Elvira Salazar anunció su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, a cuatro días de la primera vuelta: “Es mi amigo personal”

La congresista, cercana al mandatario norteamericano Donald Trump, remarcó la relevancia del momento electoral que atraviesa el país y advirtió sobre las consecuencias que, en su análisis, ha dejado la gestión de Gustavo Petro, como el incremento de cultivos de coca y el aumento de los secuestros

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La congresista estadounidense envió un mensaje a los colombianos, instándolos a unirse en torno a la candidatura de Abelardo de la Espriella, y aprovechó para cuestionar al gobierno de izquierda, liderado por Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

La representante estadounidense María Elvira Salazar, que hace parte de la bancada del Partido Republicano, expresó el miércoles 27 de mayo, a cuatro días de que se lleve a cabo la primera vuelta, su apoyo a la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella. La congresista, con un video en sus redes sociales, instó a la unidad de la derecha y alertó sobre los efectos de la gestión del mandatario Gustavo Petro.

En el clip, que causó reacciones en el espectro político, Salazar dirigió un claro mensaje a la comunidad en La Florida. “Este es un mensaje para los hermanos colombianos. Hay miles que viven en el distrito número 27, el distrito que yo represento en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Este próximo domingo ustedes tienen que decidir el futuro de Colombia. Y hay dos opciones: la izquierda y la derecha”, señaló la congresista.

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María Elvira Salazar se ha declarado como una de las más fuertes críticas del presidente Gustavo Petro en territorio norteamericano - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS
María Elvira Salazar se ha declarado como una de las más fuertes críticas del presidente Gustavo Petro en territorio norteamericano - crédito Elizabeth Frantz/REUTERS

Entre sus argumentos, la parlamentaria vinculó el actual Gobierno con un deterioro en la seguridad y el avance del narcotráfico. “Sabemos que bajo la administración de Petro los cultivos de coca subieron a récords acerca de 300.000 hectáreas, algo que no se había visto antes. La seguridad ciudadana se perdió con más de un, un incremento de 200% en los secuestros”, expresó la congresista republicana.

Asimismo, hizo más señalamientos sobre la gestión del primer mandatario. “El presidente se reporta que le dio información secreta militar a la guerrilla. Eso no es bueno para el país”, afirmó Salazar, que, acto seguro resaltó la trayectoria y los lazos binacionales de Abelardo de la Espriella. “Es amigo personal. ¿Por qué? Porque vivió en mi distrito número 27″, expresó la mujer en sus declaraciones, que dieron de qué hablar.

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“Aparte de eso es ciudadano norteamericano junto con ciudadano colombiano, tiene la doble nacionalidad. Sabemos que Abelardo de la Espriella es un amigo de los Estados Unidos y los Estados Unidos quiere lo mejor para Colombia, quiere un intercambio comercial, quiere una cercanía, quiere una afinidad ideológica”, añadió la expresentadora de televisión de origen cubano, cercana a los líderes de oposición en Colombia.

Abelardo de la Espriella y las elecciones en Estados Unidos
El abogado Abelardo de la Espriella y su esposa son ciudadanos norteamericanos, un aspecto que destacó la congresista María Elvira Salazar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En ese orden de ideas, la legisladora, que también es cercana al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, refirió que la cercanía entre Colombia y el país norteamericano constituye un factor clave en el escenario regional. “Por eso le digo a los colombianos: no se equivoquen este próximo domingo, escojan lo mejor para el país, lo que Colombia se merece. Ustedes deciden”, afirmó Salazar en su postura.

Las críticas de María Elvira Salazar al Gobierno Petro: “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre”

Del mismo modo, con otra publicación en sus redes sociales, la congresista oficialista profundizó sus críticas hacia el mandato del líder de izquierda, al que señaló como el culpable de los grandes flagelos que padece el país. “Colombia no puede darse el lujo de repetir el desastre del petrismo. Más coca, más violencia, más guerrilla y más caos económico”, refirió la política, que espera un viraje hacia las corrientes de derecha.

María Elvira Salazar y su apoyo a Abelardo de la Espriella
Con esta otra publicación en las redes sociales, la congresista republicana María Elvira Salazar expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella, ante la necesidad de que la derecha una sus esfuerzos - crédito @MaElviraSalazar/X

Según Salazar, el pueblo colombiano ya vio lo que pasa cuando la izquierda radical llega al poder. “Ahora Colombia tiene una decisión histórica: recuperar el orden, la seguridad y la cercanía con Estados Unidos, o seguir el camino del fracaso. Que no se equivoquen este domingo”, acotó la congresista del partido Republicano, que junto a otros parlamentarios ha demostrado su apoyo a Colombia en este cuatrienio.

De esta manera, el anuncio hecho por la parlamentaria buscaría impactar en la definición del voto de los sectores más ultraconservadores. “Por eso le pido a la derecha que se una, que se una en este momento. Abelardo de la Espriella está arriba en las encuestas”, reiteró la congresista, que fue enfática en señalar que la candidatura de De la Espriella representa intereses alineados con la democracia y la seguridad regional.

Por ello, en su intervención, la legisladora remarcó que “Washington busca mantener cercanía comercial e ideológica con Colombia” y, en consecuencia, De la Espriella representa una alternativa alineada con los intereses democráticos y de seguridad en la región, en una política de expansión de EE. UU. con sus socios estratégicos y la intención, siguiendo esa línea, de empezar una nueva etapa en las relaciones con Colombia.

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