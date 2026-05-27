Colombia

Petro lanzó dura advertencia sobre denuncias por presunta participación política: “Petro no se va a callar, va a insinuar el camino”

El presidente aseguró en un evento público que entre los candidatos presidenciales hay quienes representan la vida y la muerte. Se abstuvo de incluir nombres en sus declaraciones

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El presidente Gustavo Petro ordena elaborar un decreto de aranceles para proteger la industria y agricultura colombianas en medio del conflicto comercial con Ecuador - crédito Dapre
El presidente Gustavo Petro aseguró que están intentando callarlo o enviarlo tras las rejas - crédito Dapre

En un evento público llevado a cabo el 27 de mayo de 2026 en Sucre, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse a las elecciones presidenciales que se aproximan. El domingo 31 de mayo, los ciudadanos elegirán en primera vuelta qué candidato o candidata quieren que ocupe el lugar que el hoy mandatario dejará vacante en agosto.

Aunque no se permite la participación política del presidente, Gustavo Petro instó a la ciudadanía a pensar críticamente en el voto que dará en las urnas. Aseguró que entre los aspirantes hay personas que representan la vida y otros que representan la muerte. Sin embargo, se abstuvo de mencionar sus nombres, alegando que están intentando silenciarlo.

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“Como decía un amigo mío: vida o muerte. Esa es la decisión. No voy a decir quiénes, con nombre propio, son los de la muerte, y tampoco quiénes de la vida, porque ya me intentan procesar, una vez más, a ver si llevan a Petro entre las rejas o lo callan”, dijo.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes confirmó que hay 10 investigaciones en curso contra el primer mandatario por presunta participación indebida en política, las cuales surgieron por denuncias y quejas allegadas a la corporación. Los expedientes activos son 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472.

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Según el jefe de Estado, insistirá en enviar mensajes al electorado para que definan su voto. “Y Petro no se va a callar, simplemente va a insinuar el camino, va a colocar una posibilidad de frente, ahora que toca decidir el domingo, y no sé si después”, señaló.

En desarrollo...

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