Palmeiras vs. Junior de Barranquilla: dónde ver, a qué hora y posibilidades de clasificación para el Tiburón

Fue de Luis Muriel, quien marcó el 3-0 de Junior ante Sporting Cristal, al 36’, por Libertadores - crédito ESPN

El Junior de Barranquilla disputará el jueves 28 de mayo uno de los partidos más importantes de su semestre cuando visite al Palmeiras en el estadio Allianz Parque de São Paulo, por la sexta y última fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El compromiso comenzará a las 5:00 p. m. (Hora de Colombia) y podrá verse a través de ESPN y Disney+.

El conjunto barranquillero llega a territorio brasileño con el objetivo de cerrar dignamente su participación en la Libertadores y, aunque ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a los octavos de final, todavía conserva una mínima esperanza de avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Junior está en el grupo F de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal - crédito Colprensa

Para lograrlo, el equipo dirigido por Alfredo Arias necesita una combinación de resultados bastante compleja: deberá derrotar a Palmeiras en Brasil y esperar que Cerro Porteño supere en Paraguay a Sporting Cristal. Incluso, dependiendo del marcador entre paraguayos y peruanos, Junior podría verse obligado a ganar por una diferencia amplia para mejorar su diferencia de gol.

Tabla de posiciones grupo F Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño: 10 puntos (+2)

Palmeiras: 8 puntos (+2)

Sporting Cristal: 6 puntos (-1)

Junior: 4 puntos (-3)

Abel Ferreira es el entrenador y leyenda del Palmeiras - crédito difusión

El panorama es complicado para el Tiburón, pero la reciente victoria 3-2 sobre Sporting Cristal en Cartagena volvió a encender la ilusión de seguir compitiendo internacionalmente durante el segundo semestre del año.

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Junior llega motivado a este compromiso no solo por ese triunfo copero, sino también porque recientemente aseguró su clasificación a la final de la Liga BetPlay 2026-I, donde enfrentará a Atlético Nacional. Ese buen momento anímico ha fortalecido a una plantilla que parecía golpeada tras una fase de grupos irregular.

Jhon Arias es la representación de Colombia en el equipo brasileño Palmeiras - crédito Luisa Gonzáles/Reuters

Junior de Barranquilla en Copa Libertadores 2026

El equipo barranquillero acumula una victoria, un empate y tres derrotas en esta Libertadores, con cuatro goles anotados y siete recibidos. Aunque los números no son los mejores, el cuerpo técnico considera que todavía hay argumentos futbolísticos para competirle al conjunto brasileño.

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“¿En qué debemos mejorar? En lo mental. Nosotros tenemos que seguir jugando de la misma manera y no porque nos conviertan un gol o dos cambiar tanto. Con los goles comenzamos a pensar en todo lo que nos había pasado en esta competencia y ese miedo a no ganar nos llevó a cometer muchos errores”, aseguró Alfredo Arias después del triunfo frente a Sporting Cristal.

El entrenador uruguayo dejó claro que no piensa guardar jugadores pese a la cercanía de la final del fútbol colombiano. Por el contrario, convocó a la nómina principal para intentar dar el golpe en São Paulo.

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Entre las novedades más importantes aparecen los regresos de Jermein Peña y Lucas Monzón. El defensor central vuelve tras cumplir una sanción de dos fechas, mientras que el lateral argentino se recuperó de una lesión y estará nuevamente disponible.

Además, el técnico uruguayo contará con referentes de experiencia como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel, quienes aparecen como las principales cartas ofensivas para intentar sorprender al poderoso cuadro brasileño.

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Historial de Palmeiras ante Junior de Barranquilla

Enfrente estará un Palmeiras necesitado de resultados y bajo presión. El conjunto paulista viene de perder 0-1 frente a Cerro Porteño, resultado que apretó la pelea por la clasificación y dejó algunas dudas alrededor del rendimiento del equipo.

Los brasileños registran dos victorias, dos empates y una derrota en esta edición de la Copa Libertadores, con seis goles a favor y cuatro en contra. A pesar de eso, siguen dependiendo de sí mismos para avanzar a los octavos de final.

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Históricamente, Palmeiras ha dominado ampliamente este enfrentamiento. El equipo brasileño ganó cuatro de los últimos cinco partidos disputados contra Junior, mientras que el otro compromiso terminó empatado. El antecedente más reciente se jugó el pasado 8 de abril de 2026 y finalizó 1-1 en Barranquilla.