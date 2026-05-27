Colombia

Trenes del metro de Bogotá ya empezaron a rodar, pero Gustavo Petro no para sus críticas: “Están construyendo un Muro de Berlín social”

El mandatario insistió en que el proyecto férreo afectará el entorno urbano de la capital y defendió otra vez la propuesta subterránea que impulsó durante su alcaldía

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El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el modelo elevado de la Primera Línea del Metro de Bogotá y aseguró que la obra se convertirá en un “muro de Berlín social” para la capital - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a lanzar críticas contra la primera línea del metro de Bogotá y aseguró que el sistema elevado que actualmente se construye terminará convirtiéndose en “un muro de Berlín social” para la capital del país.

Las declaraciones fueron dadas durante una intervención pública en la que el mandatario cuestionó nuevamente el modelo elevado del proyecto, mientras la obra ya reporta un avance del 77,53% y avanza con pruebas técnicas sobre el viaducto.

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Según el balance más reciente divulgado por el medio, la primera línea del metro tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión y contará con 16 estaciones. La construcción comenzó oficialmente en 2020 y, con corte al 30 de abril, supera tres cuartas partes de ejecución.

“Como el que están haciendo en Bogotá, que ese sí no debería ser un viaducto, el metro. Ese debería ser subterráneo. Pero así es la política en Colombia: un buen proyecto lo vuelven su contrario. Lo que están construyendo es un Muro de Berlín social en la ciudad de Bogotá”, afirmó Petro.

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El mandatario aseguró que su puesta en marcha hará que sus usuarios gasten más tiempo del que invierten ahora en transporte público - crédito Metro de Bogotá y Agencia EFE
El presidente Gustavo Petro criticó nuevamente la construcción elevada del Metro de Bogotá y reiteró su defensa de un sistema subterráneo para la capital - crédito Metro de Bogotá y Agencia EFE

El jefe de Estado insistió en que un sistema elevado podría dividir sectores urbanos, afectar el espacio público y transformar negativamente el entorno de las zonas por donde circulará la línea férrea.

Debate entre metro elevado y subterráneo sigue abierto

La discusión sobre el tipo de metro que necesita la capital se mantiene desde hace más de una década en Colombia. Petro ha defendido desde su paso por la Alcaldía de Bogotá la construcción de un sistema subterráneo, argumentando que tendría menores impactos urbanísticos y una integración más eficiente con la ciudad.

Durante su intervención, el mandatario comparó el viaducto del metro con estructuras elevadas construidas en la Ciénaga, donde —según explicó— los pilotes permiten el paso de aguas marinas y dulces, algo que, a su juicio, no aplica para el caso bogotano.

La posición del presidente contrasta con la del alcalde Carlos Fernando Galán y con la de la Empresa Metro de Bogotá, entidades que han defendido la continuidad del proyecto y mantienen el cronograma de ejecución de las líneas proyectadas para la capital.

Avanzan pruebas técnicas en Bosa

Desde 2021, los habitantes han visto cómo la obra modifica la ciudad con frentes de construcción y desvíos. La línea beneficiará a barrios como Bosa, Kennedy y Chapinero, estableciendo un nuevo eje de transporte hasta la calle 72 con avenida Caracas - crédito @Bogota / X

Mientras continúa la controversia política alrededor del modelo de construcción, el proyecto avanza en su fase técnica y operativa. Este lunes se realizó una nueva prueba de circulación de uno de los trenes de la Línea 1 en el suroccidente de la ciudad, específicamente en la localidad de Bosa.

El convoy operó totalmente energizado y sin necesidad de remolque, un paso considerado clave dentro de las pruebas previas a la entrada en funcionamiento del sistema ferroviario. El recorrido inició desde el patio taller y avanzó hasta el sector donde estará ubicada la futura Estación 2, en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali.

La jornada estuvo encabezada por el alcalde Galán y por directivos de la Empresa Metro de Bogotá, quienes supervisaron las maniobras técnicas y destacaron el avance operativo del proyecto. Varios ciudadanos también observaron el desplazamiento del tren sobre el viaducto elevado.

De acuerdo con el reporte entregado por la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto alcanzó un avance general del 77,53 % al cierre de abril de 2026. Dentro de ese balance, el patio taller llegó al 91,91 %, las estructuras complementarias al 99,33 % y las estaciones y edificios al 37,71 %.

Carlos Fernando Galán se subió al tren del metro de Bogotá que fue utilizado para hacer una prueba con remolque - crédito Alcaldía de Bogotá
Carlos Fernando Galán se subió al tren del metro de Bogotá que fue utilizado para hacer una prueba con remolque - crédito Alcaldía de Bogotá

Las pruebas realizadas este lunes tuvieron como propósito evaluar distintos componentes de la infraestructura ferroviaria. Según explicó Leónidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, las maniobras permiten verificar el comportamiento de los rieles, los peraltes y las distancias entre las estructuras construidas.

Además, los ensayos sirven para medir la estabilidad del trayecto, revisar las condiciones de seguridad y garantizar que la infraestructura responda adecuadamente antes de la puesta en operación del sistema. Aunque en esta fase todavía se requiere un conductor a bordo, el metro funcionará de manera autónoma una vez entre en servicio.

La prueba más reciente tuvo características similares a la realizada el pasado 22 de mayo, aunque en esta ocasión el tren avanzó utilizando energía propia y sin apoyo externo. Ese paso técnico representa uno de los hitos más importantes alcanzados hasta ahora por el proyecto.

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