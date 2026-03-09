Quién es el esposo de Paloma Valencia: el académico que la apoya en su camino político

El video cuenta con una gran cantidad de reproducciones de aquellos que siguen la carrera de la política - crédito Paloma Valencia / Facebook

Paloma Valencia, actual senadora y candidata presidencial para el periodo 2026-2030 por el Centro Democrático, ha llamado la atención de los colombianos, no solo por su carrera política, sino por su vida personal.

En medio de su consolidación como referente de la derecha colombiana, sus seguidores se preguntaron por su esposo, Tomás Rodríguez Barraquer, un académico de alto perfil con sólidos vínculos con la Universidad de los Andes, desempeñando así un papel de apoyo clave fuera del escenario político.

Cabe mencionar que en 2017 nació Amapola, la única hija de Valencia y Rodríguez Barraquer, y en diciembre de 2019 la pareja celebró su matrimonio, al que asistió el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido y figura cercana a la candidata.

Pese a estos lazos, Rodríguez Barraquer mantiene una postura reservada y sin exposición pública, pues evita entrevistas y rara vez aparece en eventos oficiales, aunque actúa como respaldo constante en ámbitos más privados o universitarios.

Rodríguez Barraquer es economista egresado de la Universidad de los Andes, donde también ejerce actualmente como profesor. Obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, ampliando su formación con estudios en matemáticas. Así, tiene una trayectoria completamente separada de la política, incluso tras su matrimonio con una de las voces líderes del uribismo.

¿Cómo se conoció Paloma Valencia con su esposo?

La relación surgió en el entorno universitario. Paloma Valencia, entonces estudiante que finalizaba su tesis de filosofía en la Universidad de los Andes, solo cruzaba a Rodríguez Barraquer ocasionalmente en los pasillos.

Ella misma relató a través de sus redes sociales cómo se llevó a cabo el primer encuentro relevante entre ambos: “Me llamó una amiga mía, que se llama Caro, y me dice: ‘Ve, Palo, que si vos conocés a Tomás Rodríguez’. Y yo: ‘No, yo no conozco a Tomás’. Me dijo: ‘No, lo que pasa es que el man está supertragado de vos’. Y yo: ‘¿Cuál? Yo no conozco ningún Tomás Rodríguez’... Era el mismo”.

Cabe mencionar que la Universidad de los Andes fue fundada por el abuelo materno de la candidata presidencial, Mario Laserna Pinzón. Además de ser el lugar donde conoció a su esposo, por lo que, más allá de lo académico, es un lugar que juega un papel importante en la vida de la candidata.

Aunque Rodríguez Barraquer está alejado del debate público y de la coyuntura política, representa el apoyo en la carrera de Paloma Valencia rumbo a la Presidencia de Colombia con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez, la máxima figura de la derecha colombiana, por lo que ha ganado gran cantidad de seguidores.

La pareja lleva así trayectorias separadas, pues cada uno está enfocado en su proyecto laboral: ella como protagonista del debate legislativo y presidencial. A su vez él se desempeña como un académico e investigador reconocido, que está vinculado a la universidad desde lo profesional, mientras que apoya a su esposa en su carrera y el ámbito familiar.

Paloma Valencia, figura central del uribismo y aspirante a la presidencia de Colombia

Desde su ingreso al Congreso en 2014, Valencia se ha posicionado como una de las defensoras del legado de Uribe Vélez al criticar los acuerdos de paz con las Farc, su estilo se caracteriza por posturas conservadoras en materias de seguridad y justicia, además de la clara oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

Tras más de una década de labor parlamentaria, Valencia fue designada por el partido como su única candidata presidencial para el periodo 2026-2030 y compitió en la consulta interpartidista realizada el 8 de marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones parlamentarias.