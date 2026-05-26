La exmano derecha de ‘la Gata’ acusó a ‘el Gatico’ y a un senador del Partido de la U de atentado en su contra en Barranquilla: ellos negaron vínculos

Jorge Luis Alfonso López, alias el Gatico, hijo de alias La Gata. Un comunicado divulgado expresó el rechazo de Jorge Luis López a toda asociación con los hechos investigados, subrayando la importancia de que únicamente instancias judiciales establezcan la verdad sobre lo acontecido en la ciudad costera - crédito Fernando Vergara/AP

Un atentado ocurrido el 25 de mayo de 2026 en el norte de Barranquilla provocó reacciones luego de que figuras reconocidas fueran señaladas públicamente.

Raúl Montes, mano derecha de la empresaria de chance con vínculos paramilitares Enilce del Rosario López Romero, alias la Gata, resultó ileso y acusó a Jorge Luis López, exalcalde de Magangué (Bolívar) y conocido como alias el Gatico, y al senador del Partido de la U, Antonio Correa, de ser responsables del ataque.

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Ambos negaron cualquier vínculo, aseguraron que no existen pruebas en su contra y solicitaron a las autoridades judiciales el esclarecimiento de los hechos, según Semana.

‘El Gatico’ rechaza las acusaciones

Jorge Luis López, conocido como “el Gatico” e hijo de Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata, negó toda relación con los hechos violentos: “Rechazo las afirmaciones realizadas en mi contra, con las que pretende vincularme con los lamentables hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Barranquilla”. Estas declaraciones fueron divulgadas en un comunicado citado por el mencionado medio.

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Atentado contra Raúl Montes en Barranquilla tras dar declaraciones a medios nacionales donde mencionó a varios políticos - crédito @elheraldoco / X

“El Gatico” insistió en que no tiene “ninguna relación, ni participación (directa o indirecta), ni conocimiento sobre los hechos mencionados en dicho comunicado”, y subrayó que las acusaciones deben ser aclaradas “por las autoridades competentes dentro del marco legal y el respeto al debido proceso”.

López sostuvo que fue víctima de un ataque criminal previo, señalando a Raúl Montes Flórez, mano derecha de su fallecida madre, como responsable.

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“El 23 de mayo de 2024 fui víctima de un atentado criminal liderado por el señor Raúl Montes Flórez, de lo que tienen pleno conocimiento las autoridades judiciales y organismos de inteligencia del Estado”, declaró, en referencia expuesta por Semana.

Antonio Correa niega vínculos

En otra comunicación oficial consignada, el senador colombianon del partido de la U, Antonio Correa, rechazó en forma tajante las imputaciones hechas por Montes. Correa argumentó que estas representan un ataque injustificado contra su integridad y el cargo que desempeña.

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Las declaraciones emitidas han causado reacciones en medio del clima de tensión generado por el atentado, y han añadido elementos de debate en la arena política colombiana de cara a las próximas elecciones - crédito Policia Nacional

“Me permito manifestar de manera enfática que tales afirmaciones constituyen un ataque directo e injustificado a mi integridad moral y a la dignidad de mi cargo como senador de la República”, afirmó.

El senador recalcó que resulta indispensable que las autoridades judiciales esclarezcan los hechos y evalúen el fondo de las acusaciones.

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Añadió que las mismas “carecen de todo sustento fáctico y probatorio”, y consideró que forman parte de “una estrategia sistemática de desinformación orientada a desviar el escrutinio público sobre las actividades ilícitas que han sido objeto de mis investigaciones y denuncias ante las autoridades competentes”, según cita el medio mencionado.

El sector donde ocurrió el atentado sigue acordonado por la Policía y el Gaula Militar Caribe para garantizar la seguridad y preservar pruebas - crédito Informativo Jean Pierre / Facebook

Correa reiteró que su labor de “control político” está amparada legalmente y que más de 30 empresas de seguridad privada cuyas licencias han sido canceladas, se vinculan a su empeño por resguardar el interés general y la seguridad nacional.

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Investigación y repercusiones

Las autoridades judiciales y los organismos de inteligencia siguen investigando el atentado registrado en Barranquilla, perpetrado por al menos 10 sicarios.

Este caso mantiene en alerta a la sociedad local y al ambiente político nacional, dado el perfil de quienes han sido involucrados y el trasfondo de disputas anteriores entre los señalados y la víctima.

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Por ahora, Raúl Montes está bajo medidas de protección, según la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Comunciado oficial en el que Alias el gatico niega estar involucrado en el atentado contra Raúl Montes - crédito comunicado El Gatico

La ciudadanía y diversos sectores sociales permanecen a la espera de resultados concretos en la investigación y atentos a las consecuencias que este suceso pueda acarrear sobre la seguridad y estabilidad política de la región.

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Las diligencias judiciales avanzan mientras las autoridades buscan esclarecer lo sucedido en Barranquilla, según la Fiscalía.