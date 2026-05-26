Colombia

Así fue la visita de Dan Newlin: Infobae conoció detalles de la presencia de amigo de Donald Trump en el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella

El jurista norteamericano llegó acompañado por una delegación afín al Gobierno de Donald Trump, que respaldó su aspiración a la Presidencia de Colombia

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El jurista hace parte del entorno del presidente Trump, en la que existe cierto respaldo al candidato de Defensores de la Patria - crédito @delaespriellastyle - Instagram/@NewlinLaw - X
El jurista hace parte del entorno del presidente Trump, en la que existe cierto respaldo al candidato de Defensores de la Patria - crédito @delaespriellastyle - Instagram/@NewlinLaw - X

Desde el Malecón del Río en Barranquilla, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella realizó uno de sus últimos actos públicos, previo a las elecciones presidenciales que se realizarán el 31 de mayo de 2026.

Uno de los invitados fue Dan Newlin, abogado originario de la Florida (Estados Unidos) y una de las personalidades cercanas al presidente norteamericano Donald Trump, reconocido por ser uno de los mayores aportantes a la campaña del dirigente republicano.

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El jurista internacional estuvo en la tarima, donde compartió fotos con asistentes, grabó videos de la manifestación pública y se quedó hasta el discurso final del aspirante por el movimiento Defensores de la Patria, aunque no apareció oficialmente en la transmisión pública.

En ese sentido, Infobae Colombia conoció nuevos detalles sobre la presencia de Newlin en el cierre de campaña y la cercanía que tiene el extranjero con el hoy aspirante presidencial de Colombia.

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Su primer encuentro

Fuentes cercanas al abogado estadounidense mencionaron a este medio que la relación entre Newlin y De la Espriella comenzó en Miami (EE. UU.), durante un acto político que realizó el candidato presidencial en territorio estadounidense en marzo de 2026.

En ese evento, Newlin tuvo su primer encuentro con el abogado colombiano y se mostró interesado en apoyar su candidatura presidencial.

“Le organizamos un encuentro después del acto que hizo Abelardo de la Espriella en el acto político de Miami hace unos meses (...) Se cayeron muy bien. Dan creyó que era la solución para Colombia y decidió ponerse a disposición para apoyarle en lo que él necesitase”, comentó el entorno cercano a Newlin a este medio de comunicación.

También, explicó que Dan Newlin, aunque no puede asumir cargos oficiales debido a sus negocios privados, está interesado en apoyar a De la Espriella y al pueblo colombiano mediante labores solidarias y caritativas, principalmente en Medellín, donde posee propiedades y ayuda discretamente a familias necesitadas.

Él acaba de vender su firma de abogados por bastante dinero y ahora quiere servir a Colombia, quiere ayudar y cree que Abelardo, dentro de los candidatos, es mucho mejor (...) se quedó completamente enamorado de la firmeza de Abelardo de la Espriella contra el narcotráfico, a favor de la economía, pro empresa, una persona muy ágil y de ahí entablaron una amistad, es una amistad real, Abelardo no le pidió un dolar”, comentaron.

Su presencia en Barranquilla

Fue hasta mediados de mayo cuando el jurista extranjero comunicó su intención de ir a Colombia a acompañar uno de los actos públicos de De la Espriella, teniendo en cuenta los recientes ataques contra coordinadores de su campaña.

(Dan Newlin) con su avión privado, que se llama Dan Force One, en claro guiño al presidente de Estados Unidos, pues nos trasladamos de Miami a Medellín, y luego fuimos a Barranquilla, y estuvimos en la tarima detrás del candidato”, manifestaron al medio, agregando que llegó al país sudamericano con un robusto esquema de seguridad.

Incluso, el entorno cercano compartió a Infobae Colombia algunas imágenes exclusivas de la presencia del abogado norteamericano durante el evento de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Una de las imágenes se muestra acompañado de Andrés DePew, inmigrante colombiano y seguidor de Donald Trump, y del periodista español Javier Negre.

Posteriormente, sostuvieron un encuentro privado en la capital del Atlántico. “De la Espriella agradeció nuestra presencia, nos puso ahí un lugar preferencial en la tarima y agradeció que de Estados Unidos pues viniese una delegación, que no es dependiente del gobierno americano, pero que somos muy próximos”, revelaron.

Incluso, el entorno cercano a Dan Newlin le comentaron a Infobae Colombia que, aunque no se menciona públicamente, Abelardo de la Espriella es el candidato de preferencia de la Casa Blanca, especialmente del Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, así como del subsecretario Christopher Landau, y añadió que, de ganar la Presidencia, Newlin podría estar residiendo en Colombia por tiempo completo.

Newlin tuvo la oportunidad de apoyar a Paloma Valencia, y no le gustó, tuvo la oportunidad de apoyar a (María Fernanda) Cabal, y tampoco le gustó (...) nos decía que le trasladáramos a los americanos que la solución era Abelardo de la Espriella”, indicaron.

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