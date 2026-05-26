Colombia

Grave accidente entre bus intermunicipal y tractocamión dejó varios heridos en vía Sabanagrande–Barranquilla

Un siniestro registrado en las primeras horas del 26 de mayo de 2026 provocó lesiones a varios ocupantes de un servicio de transporte público y generó movilización de organismos de emergencia en la región Caribe

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Un choque entre un bus y un tractocamión causa lesionados en el Atlántico - crédito @AtlanticoEmi/X

Un fuerte accidente de tránsito registrado en la madrugada del martes 26 de mayo de 2026 en la vía Oriental, en el departamento del Atlántico, dejó al menos 10 personas heridas, luego de que un tractocamión chocara contra un bus intermunicipal que cubría la ruta hacia Barranquilla.

El siniestro ocurrió a la altura del municipio de Sabanagrande, específicamente en el kilómetro 67+150 metros de la carretera Oriental, una de las vías más transitadas de la región Caribe.

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De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el bus de servicio público de la empresa Expreso del Atlántico se desplazaba en sentido Sabanagrande–Barranquilla cuando se detuvo frente a una urbanización para recoger a un pasajero.

En ese momento, el conductor del tractocamión que iba detrás no habría alcanzado a reaccionar ante la maniobra y terminó chocando violentamente la parte trasera de la buseta.

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Accidente de tránsito en la vía Oriental deja al menos 10 heridos - crédito captura de pantalla @AtlanticoEmi/ X
Accidente de tránsito en la vía Oriental deja al menos 10 heridos - crédito captura de pantalla @AtlanticoEmi/ X

La fuerza del impacto provocó que el automotor de pasajeros se saliera de la carretera y terminara dentro de una zona de árboles al costado de la vía, mientras varios ocupantes resultaron lesionados en medio de la emergencia.

“El bus paró y más atrás venía la mula. Nosotros sentimos fue el golpe. Creemos que el conductor de la mula nunca pensó que el bus iba a frenar de forma repentina y por eso no pudo maniobrar su vehículo”, relató uno de los pasajeros afectados, el cual sufrió heridas leves en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo, según los medios locales.

Tras el choque, organismos de emergencia y ambulancias llegaron al lugar para atender a los pasajeros heridos. De manera preliminar, se confirmó que al menos 10 personas fueron trasladadas a centros asistenciales de los municipios de Malambo y Barranquilla para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance definitivo sobre el estado de salud de las víctimas, mientras continúan las labores de verificación y acompañamiento a los afectados.

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