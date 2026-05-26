Gustavo Petro acusó a su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo de desfinanciar a su gobierno: “Dejó unas marcas irreversibles”

La declaración sobre un posible bloqueo financiero fue hecha durante una entrevista televisiva, en la que el mandatario también señaló al exministro de Hacienda por huellas administrativas en la gestión y abordó tensiones con exfuncionarios de su gabinete - crédito Me Vale/YouTube

El presidente Gustavo Petro acusó públicamente al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo de haber intentado una “encerrona financiera” contra su administración en los primeros meses de mandato.

Las declaraciones surgieron durante una entrevista concedida al programa Me Vale, conducido por la periodista Eva Rey. Según relató el propio Petro, la gestión de Ocampo en el Ministerio de Hacienda “dejó unas marcas irreversibles” y generó limitaciones que, afirmó el mandatario, todavía afectan la capacidad de acción del Ejecutivo.

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“Fue más el intento de dejarnos sin financiación para el programa y conducirnos a una especie de encerrona financiera en la que nosotros no caímos”, expresó el presidente en una de las críticas más directas a exintegrantes de su gabinete.

El presidente Gustavo Petro acusó a José Antonio Ocampo de intentar dejar a su gobierno sin recursos financieros al inicio del mandato - crédito @petrogustavo/X

El mandatario no solo se refirió a Ocampo. En la entrevista también mencionó de manera crítica a otros exministros de su primer gabinete, como Cecilia López y Alejandro Gaviria.

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Sobre López, exministra de Agricultura, lamentó que “me desilusionó mucho porque la pensaba más aguerrida en el campo de lo agrario”.

Respecto a Gaviria, exministro de Educación, lo acusó de actuar como opositor desde dentro del Ejecutivo y de sabotear la reforma a la salud.

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No obstante, la acusación más fuerte se dirigió a Ocampo. “Ocampo es lo que más me preocupó porque dejó unas marcas irreversibles en este gobierno”, insistió Petro.

Estas palabras adquieren relevancia considerando que el exministro fue una de las figuras que generó confianza en los mercados y sectores económicos tras la llegada de Petro al poder.

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Durante la conversación, el presidente también abordó aspectos personales y políticos. Afirmó sentirse “arrepentido” de algunas designaciones en el gabinete inicial y describió el ejercicio presidencial como “una tortura permanente” por el desgaste personal y familiar.

El presidente Gustavo Petro arremetió contra tres de sus exministros - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa/Mariano Vimos/Colprensa

En otro tramo de la entrevista, Petro habló sobre su relación con figuras políticas como Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda. Si bien reconoció cierta admiración por Uribe, aclaró que sus ideas no le resultan afines: “Yo no tengo por qué no admirarlo. Lo que pasa es que no me gustan ni cinco sus ideas y su manera de pensar”, sostuvo.

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El presidente fue consultado sobre la posibilidad de reelección, a lo que respondió: “En este momento si yo pudiera reelegirme, hubiera ganado”.

Además, se permitió algunos comentarios distendidos, como la preferencia por la cantante Karol G sobre Shakira y el ofrecimiento de la Cruz de Boyacá a la artista.

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A modo de balance, Petro calificó su propia gestión con un “ocho” y atribuyó a la “resistencia” el principal reconocimiento por parte de su electorado, según lo relatado por en la entrevista con Eva Rey.

El presidente Petro acusa a Ocampo de agravar el déficit fiscal

Gustavo Petro responde a las críticas de su exministro José Antonio Ocampo y acusa falta de autocrítica tras advertencias sobre crisis fiscal y de seguridad - crédito John Paz/Colprensa/Presidencia

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas de su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, del 17 de mayo, acusándolo de ser “poco autocrítico”, después de que el exfuncionario advirtiera sobre tres problemas que, a su juicio, dejará el actual Gobierno al próximo mandatario: la crisis del sistema de salud, el deterioro de la seguridad y la crisis fiscal.

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La respuesta de Petro se concentró primero en el frente de seguridad. El mandatario negó que Colombia atraviese una crisis en esa materia y afirmó que el país necesita “un nuevo camino hacia la paz”, basado en el desmantelamiento pacífico del narcotráfico y de las economías ilícitas, sin ingenuidad y con seguridad.

“Ocampo, mi exministro de Hacienda, es poco autocrítico y yo quiero serlo con mi propio gobierno. El déficit fiscal, problema indudable, tuvo a Ocampo como protagonista; me hubiera gustado discutir estos problemas antes que él hubiera tomado sus decisiones, pero lo impulsaba un interés diferente al del pueblo que votó por el presidente”, afirmó Petro.

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Petro sostuvo que Ocampo no debió pagar el Fepec con recursos del presupuesto. Según el mandatario, “no había otra salida que pagarlo con el precio de la gasolina porque había sido un subsidio al precio de la gasolina”.

El presidente critica que el pago del Fepec se realizara con recursos del presupuesto en lugar de ajustarse mediante el precio de la gasolina - crédito Colprensa

El presidente añadió que durante la gestión de Ocampo sí se acabó el subsidio, pero que el costo del ajuste se cubrió con el presupuesto. Afirmó además que ese pago supera todo el déficit fiscal primario del año en curso.

La segunda crítica fiscal de Petro se dirigió al manejo del impuesto de renta. “Ocampo no debió adelantar el impuesto de renta del 2024 para pagarlo como porcentaje en el 2023; eso creó una mentira contable y frenó la producción en el 2023”, dijo el mandatario.

En el mismo mensaje, Petro sostuvo que ese adelanto del impuesto de renta debió aplicarse sobre la economía rentística y no sobre la productiva. También cuestionó la decisión de la Corte que, según dijo, suspendió ese criterio y afirmó que lo hizo “solo por defender los intereses moribundos de petroleras y de Drumond y el Cerrejón”.

Ocampo planteó además que a esos frentes se suman “otros temas económicos y el deterioro de la administración pública”. En su mensaje sostuvo que los votantes deberán decidir qué candidato ofrece mejores posibilidades para superar esos problemas.