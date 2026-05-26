‘Apartamenteros’ se llevaron más de $80 millones en efectivo en el norte de Bogotá: cámaras captaron el hurto

Los delincuentes accedieron a la vivienda en ausencia de los propietarios y usaron varias llaves para abrir la puerta principal - crédito imagen ilustrativa Infobae

El barrio San Antonio, en el norte de Bogotá, fue escenario de un robo que dejó a una familia de comerciantes sin más de 80 millones de pesos en efectivo. El asalto, ocurrido en una vivienda de la localidad de Usaquén, quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que podría ser determinante para la identificación de los responsables.

Las imágenes captadas muestran cómo al menos tres hombres accedieron al inmueble en ausencia de sus ocupantes. Utilizaron varias llaves para abrir la puerta principal y comenzaron a retirar electrodomésticos y televisores, siguiendo el patrón de los llamados “apartamenteros”.

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La situación cambió cuando uno de los delincuentes ingresó a una habitación y halló el dinero. La suma, según relató una de las víctimas, correspondía a las ganancias conseguidas durante la temporada de Semana Santa y estaba destinada al pago de proveedores, empleados e insumos del negocio de venta de pescado.

“Se ingresaron al apartamento, alcanzaron a bajar televisores, pero en el momento se metieron a mi pieza y yo tenía una suma de dinero”, señaló una de las víctimas en diálogo con Noticias Caracol.

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A partir de ese hallazgo, los ladrones abandonaron los electrodomésticos y se concentraron en llevarse el efectivo. El comerciante expresó su sospecha de que se trataba de ladrones de apartamentos, aunque reconoce que el descubrimiento del dinero modificó el objetivo inicial de los delincuentes.

“Bajaron la mayoría de todos los televisores. Cuando vieron el monto de dinero no les importó más sino el efectivo”, relató el comerciante.

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La familia afectada manifestó su inquietud por la posibilidad de que el caso quede impune. Aunque la policía acudió al lugar tras el hurto, el propio dueño de la vivienda expuso su preocupación.

“Ellos vinieron, pero uno dice que muchas veces esos casos quedan ahí”, indicó al medio nacional. La desconfianza respecto al esclarecimiento de este tipo de delitos es recurrente, sobre todo cuando se trata de montos elevados y bienes de comerciantes.

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