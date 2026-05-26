Centro Democrático publicó una declaración de parlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones en Colombia: “Observamos con preocupación”

Representantes de distintos países alertaron sobre hechos de violencia y posibles restricciones en el proceso electoral, según un documento divulgado por la agrupación política - crédito Colprensa/@CeDemocratico/X

El Centro Democrático difundió en la red social X declaraciones de parlamentarios y exparlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones presidenciales en Colombia.

En el mensaje, el partido político compartió la preocupación de legisladores de la región por las denuncias sobre violencia política, amenazas y restricciones al ejercicio de los derechos políticos durante el proceso electoral.

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Los firmantes señalaron inquietud respecto a la presencia de estructuras criminales en varias regiones, posibles limitaciones al ejercicio de los derechos políticos y ataques contra dirigentes de la oposición. También mencionaron cuestionamientos públicos dirigidos a las instituciones responsables de la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

El Centro Democrático difundió en la red social X declaraciones de parlamentarios y exparlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones presidenciales en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

En la carta, los parlamentarios y exparlamentarios afirmaron: “Observamos con preocupación las denuncias vinculadas a la violencia política territorial, presencia de estructuras criminales en determinadas regiones del país, posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos, ataques contra dirigentes opositores y cuestionamientos públicos dirigidos contra instituciones electorales encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.”

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Los firmantes indicaron haber tomado conocimiento de denuncias públicas e institucionales sobre amenazas a dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de la oposición.

Entre los hechos mencionados, la carta destacó las amenazas sufridas por la candidata Paloma Valencia y otros dirigentes políticos. También hizo referencia al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

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El documento señala: “Hemos tomado conocimiento de distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la Senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos, así como del grave antecedente representado por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.”

Los legisladores recordaron la resolución aprobada por unanimidad en la 151ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en octubre de 2025. Esta resolución advirtió sobre los riesgos de la violencia política, la desinformación y las redes criminales para la estabilidad democrática y la integridad institucional.

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En ocho puntos, la carta incluyó llamados y recomendaciones. Los firmantes expresaron solidaridad con las víctimas de la violencia política y sus familias en Colombia. Además reafirmaron que toda elección democrática debe realizarse en un ambiente de paz, libertad, pluralismo político, igualdad de condiciones y respeto por los derechos humanos.

El documento pidió a las autoridades de Colombia adoptar medidas para garantizar la vida, integridad y seguridad de candidatos presidenciales, parlamentarios, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos que participan en el proceso democrático.

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En ocho puntos, la carta incluyó llamados y recomendaciones. Los firmantes expresaron solidaridad con las víctimas de la violencia política y sus familias en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

Los legisladores instaron a preservar la independencia y credibilidad de las autoridades electorales, evitando cualquier acción o narrativa que pueda afectar la confianza pública en los resultados de las elecciones.

“Instamos a preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas, evitando cualquier acción o narrativa que pueda erosionar la confianza pública en el proceso electoral y en sus resultados”, señala el documento.

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La carta manifestó preocupación por cualquier forma de violencia, intimidación, presión criminal o interferencia ilícita que pueda afectar el ejercicio del sufragio y la participación política en Colombia.

Los firmantes consideraron pertinente que los mecanismos institucionales de la Unión Interparlamentaria, incluido el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, examinen las denuncias y evalúen las acciones que correspondan, conforme a sus competencias.

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La carta reiteró el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la democracia, la paz, el pluralismo político, la resolución pacífica de controversias y la defensa de los derechos fundamentales.

La carta reiteró el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la democracia, la paz, el pluralismo político, la resolución pacífica de controversias y la defensa de los derechos fundamentales - crédito @CeDemocratico/X

Según el texto, el pueblo colombiano merece elecciones libres, transparentes, pacíficas y legítimas, con garantías democráticas y respeto al Estado de derecho.

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Firmaron la carta:

Rojo Edwards Silva, senador de Chile y presidente del GRULAC Unión Interparlamentaria

María Rocío Abed de Zacarías, diputada nacional de Paraguay y vicepresidenta del GRULAC UIP

Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay

Ernesto Bustamante, congresista de la República de Perú

Sofía Carvajal Isunza, expresidenta de GRULAC

José Carlos Nuñez, diputado nacional de Argentina

Patrick Paúl Kemper Thiede, senador nacional de Paraguay

Luis Agustín Rodríguez Torres, diputado federal de México

Nicolás Massot, diputado nacional de Argentina

Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, diputada en las Cortes Generales de España

Cláudio Cajado Sampaio, diputado federal de Brasil

María del Carmen Alva Prieto, congresista de la República de Perú

Enrique Martín Goerling Lara, senador nacional de Argentina

Francisco Chahuán, exsenador de Chile

Wilson Soto Palacios, congresista de la República de Perú

Samantha Margarita Garza De la Garza, diputada federal de México