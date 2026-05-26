Colombia

Centro Democrático publicó una declaración de parlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones en Colombia: “Observamos con preocupación”

Legisladores y exlegisladores de la región expresaron inquietud ante denuncias de violencia, amenazas y cuestionamientos institucionales en los comicios presidenciales de Colombia, previstos para el 31 de mayo de 2026

Guardar
Google icon
Centro Democrático - crédito Colprensa/@CeDemocratico/X
Representantes de distintos países alertaron sobre hechos de violencia y posibles restricciones en el proceso electoral, según un documento divulgado por la agrupación política - crédito Colprensa/@CeDemocratico/X

El Centro Democrático difundió en la red social X declaraciones de parlamentarios y exparlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones presidenciales en Colombia.

En el mensaje, el partido político compartió la preocupación de legisladores de la región por las denuncias sobre violencia política, amenazas y restricciones al ejercicio de los derechos políticos durante el proceso electoral.

PUBLICIDAD

Los firmantes señalaron inquietud respecto a la presencia de estructuras criminales en varias regiones, posibles limitaciones al ejercicio de los derechos políticos y ataques contra dirigentes de la oposición. También mencionaron cuestionamientos públicos dirigidos a las instituciones responsables de la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

Centro Democrático - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático difundió en la red social X declaraciones de parlamentarios y exparlamentarios de Latinoamérica sobre las elecciones presidenciales en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

En la carta, los parlamentarios y exparlamentarios afirmaron: “Observamos con preocupación las denuncias vinculadas a la violencia política territorial, presencia de estructuras criminales en determinadas regiones del país, posibles restricciones al libre ejercicio de los derechos políticos, ataques contra dirigentes opositores y cuestionamientos públicos dirigidos contra instituciones electorales encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.”

PUBLICIDAD

Los firmantes indicaron haber tomado conocimiento de denuncias públicas e institucionales sobre amenazas a dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de la oposición.

Entre los hechos mencionados, la carta destacó las amenazas sufridas por la candidata Paloma Valencia y otros dirigentes políticos. También hizo referencia al asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.

El documento señala: “Hemos tomado conocimiento de distintas denuncias públicas e institucionales relativas a amenazas contra dirigentes políticos, candidatos presidenciales, parlamentarios y líderes de oposición, incluyendo particularmente las amenazas sufridas por la Senadora Paloma Valencia y otros dirigentes políticos colombianos, así como del grave antecedente representado por el asesinato del Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en 2025.”

Los legisladores recordaron la resolución aprobada por unanimidad en la 151ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en octubre de 2025. Esta resolución advirtió sobre los riesgos de la violencia política, la desinformación y las redes criminales para la estabilidad democrática y la integridad institucional.

En ocho puntos, la carta incluyó llamados y recomendaciones. Los firmantes expresaron solidaridad con las víctimas de la violencia política y sus familias en Colombia. Además reafirmaron que toda elección democrática debe realizarse en un ambiente de paz, libertad, pluralismo político, igualdad de condiciones y respeto por los derechos humanos.

El documento pidió a las autoridades de Colombia adoptar medidas para garantizar la vida, integridad y seguridad de candidatos presidenciales, parlamentarios, dirigentes políticos, periodistas, líderes sociales y ciudadanos que participan en el proceso democrático.

Carta - crédito @CeDemocratico/X
En ocho puntos, la carta incluyó llamados y recomendaciones. Los firmantes expresaron solidaridad con las víctimas de la violencia política y sus familias en Colombia - crédito @CeDemocratico/X

Los legisladores instaron a preservar la independencia y credibilidad de las autoridades electorales, evitando cualquier acción o narrativa que pueda afectar la confianza pública en los resultados de las elecciones.

“Instamos a preservar plenamente la independencia, legitimidad y credibilidad de las autoridades electorales colombianas, evitando cualquier acción o narrativa que pueda erosionar la confianza pública en el proceso electoral y en sus resultados”, señala el documento.

La carta manifestó preocupación por cualquier forma de violencia, intimidación, presión criminal o interferencia ilícita que pueda afectar el ejercicio del sufragio y la participación política en Colombia.

Los firmantes consideraron pertinente que los mecanismos institucionales de la Unión Interparlamentaria, incluido el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, examinen las denuncias y evalúen las acciones que correspondan, conforme a sus competencias.

La carta reiteró el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la democracia, la paz, el pluralismo político, la resolución pacífica de controversias y la defensa de los derechos fundamentales.

Carta - crédito @CeDemocratico/X
La carta reiteró el compromiso histórico de América Latina y el Caribe con la democracia, la paz, el pluralismo político, la resolución pacífica de controversias y la defensa de los derechos fundamentales - crédito @CeDemocratico/X

Según el texto, el pueblo colombiano merece elecciones libres, transparentes, pacíficas y legítimas, con garantías democráticas y respeto al Estado de derecho.

Firmaron la carta:

  • Rojo Edwards Silva, senador de Chile y presidente del GRULAC Unión Interparlamentaria
  • María Rocío Abed de Zacarías, diputada nacional de Paraguay y vicepresidenta del GRULAC UIP
  • Rodrigo Goñi Reyes, presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay
  • Ernesto Bustamante, congresista de la República de Perú
  • Sofía Carvajal Isunza, expresidenta de GRULAC
  • José Carlos Nuñez, diputado nacional de Argentina
  • Patrick Paúl Kemper Thiede, senador nacional de Paraguay
  • Luis Agustín Rodríguez Torres, diputado federal de México
  • Nicolás Massot, diputado nacional de Argentina
  • Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, diputada en las Cortes Generales de España
  • Cláudio Cajado Sampaio, diputado federal de Brasil
  • María del Carmen Alva Prieto, congresista de la República de Perú
  • Enrique Martín Goerling Lara, senador nacional de Argentina
  • Francisco Chahuán, exsenador de Chile
  • Wilson Soto Palacios, congresista de la República de Perú
  • Samantha Margarita Garza De la Garza, diputada federal de México

Temas Relacionados

Centro DemocráticoCarta de parlamentarios de LatinoaméricaElecciones en ColombiaElecciones 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Este himno vallenato, nacido para celebrar la hazaña de la Tricolor en 1994, sigue siendo protagonista indiscutible cada vez que la selección Colombia alcanza un nuevo logro en el fútbol internacional

Así fue como Diomedes Díaz le cantó a la selección Colombia para el Mundial: su nieto la recreó 32 años después

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Después del descanso en la ronda italiana, la última semana de la primera grande del ciclismo incluirá varias etapas exigentes desde lo físico

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar si tuviera la oportunidad: “Las escuchaba desde niña”

La colombiana fue una de las ovacinadas de la noche y deslumbró con su aparción en la alfombra azul con un atuendo que llamó la atención por lo arriesgado, diferente a lo que tenía acostumbrados a sus fans

Karol G reveló con qué artistas le gustaría colaborar si tuviera la oportunidad: “Las escuchaba desde niña”

Migración Colombia negó el ingreso a estadounidenses que venían por una despedida de soltero con alcohol ilimitado, drogas y mujeres jóvenes en Medellín

El operativo en el aeropuerto activó tecnología de alerta internacional y evidenció nuevas capacidades colombianas para impedir el ingreso de individuos con antecedentes de explotación

Migración Colombia negó el ingreso a estadounidenses que venían por una despedida de soltero con alcohol ilimitado, drogas y mujeres jóvenes en Medellín

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Karol G se llevó este importante galardón en los American Music Award: “Hay artistas que hacen historia”

Este es el nuevo videoclip de ‘Sin medir distancias’ en homenaje a Diomedes Díaz, quien habría cumplido 69 años

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Deportes

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

Estos son los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya entrenan con la selección Colombia en Bogotá

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026