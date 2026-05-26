Colombia

Así avanza la búsqueda del turista Alexander Avendaño Varela en El Peñol-Guatapé: cómo operan los sonares para hallar el cuerpo

La ausencia de salvavidas y el desafío de los rescatistas subrayan la urgencia de mejorar la seguridad pública en zonas de recreación acuática

Guardar
Google icon
Ilustración de una embarcación de rescate con buzos operando sonares en superficie. Ondas de sonar exploran un acantilado submarino, revelando una figura en la profundidad.
Las autoridades mantienen el despliegue de equipos especializados en la búsqueda de Alexander Avendaño Varela, quien desapareció tras sumergirse sin protección durante una celebración en una embarcación turística - crédito Visuales IA

Un operativo busca a un turista desaparecido en el embalse de El Peñol-Guatapé, con apoyo de buzos y sonares.

El joven, identificado como Alexander Avendaño Varela, de 22 años y oriundo de Medellín, se lanzó al agua sin chaleco salvavidas durante una celebración a bordo de un planchón, lo que activó un despliegue inmediato de personal y equipos especializados, según fuentes oficiales.

PUBLICIDAD

Para localizar al turista desaparecido en el embalse de El Peñol-Guatapé, los equipos de rescate han movilizado 14 buzos expertos y embarcaciones en la superficie del agua, además de tecnología de sonares. Este instrumento emite ondas de sonido que rebotan en los objetos, lo que permite a los rescatistas detectar anomalías, siluetas humanas o alteraciones en el lecho marino sin necesidad de enviar buzos sin visibilidad.

Las labores se desarrollan en zonas de difícil acceso y a profundidades de hasta 33 metros, afrontando condiciones de agua fría y escasa visibilidad.

PUBLICIDAD

Buzos y sonares: cómo avanzan las labores de búsqueda

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol coordina el operativo, que incluye buzos de Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral, así como la Policía Fluvial y personal de protección ambiental de EPM, la empresa de servicios públicos de Medellín.

El comandante Henry Berrio Ocampo describió la complejidad de la operación y explicó: “El embalse presenta condiciones que hacen que la operación de recuperación del cadáver sea compleja. Los principales obstáculos son las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad”, declaró a Semana.

Los rescatistas han centrado la búsqueda entre Isla del Sol, Palmira y Magdalena, en función de los datos proporcionados por familiares y acompañantes.

El operativo permanece activo con apoyo adicional de embarcaciones y equipos preparados para emergencias acuáticas en sectores de acceso complicado.

La tragedia en el embalse: qué ocurrió y qué falló en la seguridad

La emergencia sucedió a las 6:15 p.m. del domingo 24 de mayo, luego de que el grupo de turistas, incluido Alexander Avendaño Varela, comenzó el recorrido a las 1:30 p.m. en el muelle de Guatapé a bordo de un planchón.

El joven se quitó la camiseta durante la fiesta y se sumergió voluntariamente, sin que regresara a la superficie.

Las primeras investigaciones y testimonios recogidos por la alcaldesa de El Peñol Sandra Duque confirmaron que “ninguno de los ocupantes que viajaban en el planchón llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de registrarse el incidente”.

Imágenes tomadas tras el accidente demostraron la ausencia de medidas mínimas de seguridad, mientras familiares de Avendaño colaboraron y señalaron la ubicación del accidente, según añadió Mi Oriente.

Aunque circulan versiones sobre el consumo de licor durante la celebración, las autoridades no han oficializado esa circunstancia, en espera de verificaciones, informó Alerta Paisa.

Un destino turístico con riesgos y lecciones

El embalse de El Peñol-Guatapé es uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia, con 2.262 hectáreas de extensión y profundidades de hasta 45 metros.

Miles de visitantes acuden cada fin de semana a actividades recreativas y fiestas a bordo de embarcaciones, en ocasiones sin los controles de seguridad adecuados.

De acuerdo con El Colombiano, cerca de 50 personas han muerto por inmersión en la última década, lo que evidencia la existencia de riesgos continuos. El naufragio de la embarcación El Almirante se mantiene como uno de los incidentes más recordados en la zona.

A raíz del incremento de emergencias acuáticas, las autoridades locales han intensificado sus llamados a respetar normativas fluviales y a usar los chalecos salvavidas de manera estricta.

Temas Relacionados

Embalse El Peñol-GuatapéAntioquiaSeguridad AcuáticaAlexander Avendaño VarelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Petro compartió el ‘Magnifica Humanitas’ del papa León XIV y advirtió sobre la inteligencia artificial: “Despedirá centenares de trabajadores”

El sumo pontífice presentó en el Vaticano la encíclica sobre la inteligencia artificial, donde advirtió sobre el peligro que puede causar esta tecnología sin una regulación adecuada

Petro compartió el ‘Magnifica Humanitas’ del papa León XIV y advirtió sobre la inteligencia artificial: “Despedirá centenares de trabajadores”

Etapa 16 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Después del descanso en la ronda italiana, la última semana de la primera grande del ciclismo incluirá varias etapas exigentes desde lo físico

Etapa 16 del Giro de Italia - EN VIVO: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

El técnico argentino Néstor Lorenzo dio a conocer a los 26 jugadores que estarán en representación de la Tricolor en Norteamérica

Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Con la reciente eliminación de Beba se cerraron los cupos para los cuatro finalistas, y quedaron como posibles ganadores Alejandro Estrada, Valentino, Tebi o Juanda Caribe

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos y ofrecen $100 millones por información

ENTRETENIMIENTO

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Recta final en ‘La casa de los famosos Colombia’: el ingreso de los jefes de campaña desató tensión de Tebi Bernal por una decisión de Alexa Torrex

Karol G se llevó este importante galardón en los American Music Award: “Hay artistas que hacen historia”

Este es el nuevo videoclip de ‘Sin medir distancias’ en homenaje a Diomedes Díaz, quien habría cumplido 69 años

Karol G y Maluma se robaron las miradas en los American Music Awards 2026: la artista sedujo con su interpretación de ‘Ivonny bonita’

Cuatro días, un hotel y cero descanso: así nació el icónico vestuario que usó Shakira para ‘Dai Dai’, la canción de la Copa Mundial 2026

Deportes

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Giro de Italia EN VIVO, etapa 16: siga el minuto a minuto de Egan Bernal y Einer Rubio en una jornada con alta montaña

Millonarios vs. O’Higgins de Chile Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto del partido desde El Campín

Así reaccionó la prensa nacional tras conocerse la lista final de la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo que empieza mal, termina peor”

Estos son los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya entrenan con la selección Colombia en Bogotá

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026