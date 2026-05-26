Así avanza la búsqueda del turista Alexander Avendaño Varela en El Peñol-Guatapé: cómo operan los sonares para hallar el cuerpo

Las autoridades mantienen el despliegue de equipos especializados en la búsqueda de Alexander Avendaño Varela, quien desapareció tras sumergirse sin protección durante una celebración en una embarcación turística - crédito Visuales IA

Un operativo busca a un turista desaparecido en el embalse de El Peñol-Guatapé, con apoyo de buzos y sonares.

El joven, identificado como Alexander Avendaño Varela, de 22 años y oriundo de Medellín, se lanzó al agua sin chaleco salvavidas durante una celebración a bordo de un planchón, lo que activó un despliegue inmediato de personal y equipos especializados, según fuentes oficiales.

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Para localizar al turista desaparecido en el embalse de El Peñol-Guatapé, los equipos de rescate han movilizado 14 buzos expertos y embarcaciones en la superficie del agua, además de tecnología de sonares. Este instrumento emite ondas de sonido que rebotan en los objetos, lo que permite a los rescatistas detectar anomalías, siluetas humanas o alteraciones en el lecho marino sin necesidad de enviar buzos sin visibilidad.

Las labores se desarrollan en zonas de difícil acceso y a profundidades de hasta 33 metros, afrontando condiciones de agua fría y escasa visibilidad.

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Buzos y sonares: cómo avanzan las labores de búsqueda

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol coordina el operativo, que incluye buzos de Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral, así como la Policía Fluvial y personal de protección ambiental de EPM, la empresa de servicios públicos de Medellín.

El comandante Henry Berrio Ocampo describió la complejidad de la operación y explicó: “El embalse presenta condiciones que hacen que la operación de recuperación del cadáver sea compleja. Los principales obstáculos son las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad”, declaró a Semana.

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Los rescatistas han centrado la búsqueda entre Isla del Sol, Palmira y Magdalena, en función de los datos proporcionados por familiares y acompañantes.

El operativo permanece activo con apoyo adicional de embarcaciones y equipos preparados para emergencias acuáticas en sectores de acceso complicado.

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La tragedia en el embalse: qué ocurrió y qué falló en la seguridad

La emergencia sucedió a las 6:15 p.m. del domingo 24 de mayo, luego de que el grupo de turistas, incluido Alexander Avendaño Varela, comenzó el recorrido a las 1:30 p.m. en el muelle de Guatapé a bordo de un planchón.

El joven se quitó la camiseta durante la fiesta y se sumergió voluntariamente, sin que regresara a la superficie.

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Las primeras investigaciones y testimonios recogidos por la alcaldesa de El Peñol Sandra Duque confirmaron que “ninguno de los ocupantes que viajaban en el planchón llevaba puesto el chaleco salvavidas al momento de registrarse el incidente”.

Imágenes tomadas tras el accidente demostraron la ausencia de medidas mínimas de seguridad, mientras familiares de Avendaño colaboraron y señalaron la ubicación del accidente, según añadió Mi Oriente.

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Aunque circulan versiones sobre el consumo de licor durante la celebración, las autoridades no han oficializado esa circunstancia, en espera de verificaciones, informó Alerta Paisa.

Un destino turístico con riesgos y lecciones

El embalse de El Peñol-Guatapé es uno de los destinos turísticos más visitados de Antioquia, con 2.262 hectáreas de extensión y profundidades de hasta 45 metros.

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Miles de visitantes acuden cada fin de semana a actividades recreativas y fiestas a bordo de embarcaciones, en ocasiones sin los controles de seguridad adecuados.

De acuerdo con El Colombiano, cerca de 50 personas han muerto por inmersión en la última década, lo que evidencia la existencia de riesgos continuos. El naufragio de la embarcación El Almirante se mantiene como uno de los incidentes más recordados en la zona.

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A raíz del incremento de emergencias acuáticas, las autoridades locales han intensificado sus llamados a respetar normativas fluviales y a usar los chalecos salvavidas de manera estricta.