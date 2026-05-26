Nicky Jam en El Campín: Transmilenio implementará rutas y horarios especiales para el concierto del reguetonero

El concierto de Nicky Jam en El Campín de Bogotá agotó boletería y reunirá a cientos de fanáticos del reguetón- crédito TransMilenio

Nicky Jam, reconocido cantante de reguetón, ofrecerá un concierto el 6 de junio en el estadio El Campín de Bogotá. El evento marca un hito en la agenda de espectáculos de la ciudad, luego de que el artista recibiera el galardón ‘Hermano de Nuestra Tierra’ en los Premios Nuestra Tierra 2026. El show ya agotó la boletería y se prevé la asistencia de cientos de fanáticos.

Frente a la alta demanda y la congestión que suele presentarse en eventos masivos de esta magnitud, Transmilenio anunció un plan especial para facilitar la movilidad antes, durante y después del concierto. El objetivo es garantizar el desplazamiento seguro y eficiente de los asistentes, evitando complicaciones habituales en el tráfico bogotano.

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Rutas y estaciones habilitadas tras el concierto

De acuerdo con el comunicado oficial del sistema masivo de transporte, el sábado 6 de junio, al cierre del evento, se habilitarán rutas exclusivas desde las estaciones Campín – UAN y Movistar Arena hacia los principales portales de la ciudad. Estas rutas operarán durante la madrugada y contarán con paradas específicas para optimizar los tiempos de traslado.

Rutas exclusivas de Transmilenio desde El Campín – UAN y Movistar Arena operarán durante la madrugada tras el concierto de Nicky Jam - crédito Transmilenio

Desde la estación Campín – UAN, los buses articulados cubrirán las siguientes rutas:

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Portal Norte: el servicio partirá desde el vagón 1 de la estación El Campín y realizará paradas en Calle 100, Calle 127, Alcalá, Toberín y finalizará en el portal.

Portal Suba: los vehículos pararán en Suba-Calle 100, Niza Calle 127, Suba-Av. Boyacá y el portal Suba.

Portal Eldorado: la ruta cubrirá las estaciones Corferias, El Tiempo, Normandía y culminará en el portal.

Portal Américas: El trayecto incluirá las estaciones Marsella, Banderas y el portal Américas.

Desde la estación Movistar Arena, se dispondrán servicios hacia:

Portal 80: los buses detendrán en Av. 68, Boyacá, Av. Cali y el portal.

Portal Sur: el recorrido incluirá Santa Isabel, General Santander y el portal Sur.

Portal Usme: paradas en Restrepo, Calle 40 sur, Molinos y el portal Usme.

Portal 20 de Julio: estaciones Ricaurte, Avenida 1 de mayo y el portal 20 de Julio.

De acuerdo con la compañía, “los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación”. El componente zonal del sistema mantendrá su horario habitual.

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Recomendaciones para los usuarios de Transmilenio

Transmilenio mantiene el horario habitual del componente zonal y no ampliará el servicio de alimentadores para el concierto de Nicky Jam - crédito TransMilenio

La administración recomendó a los asistentes al concierto planificar su viaje con anticipación y tener en cuenta que no habrá servicio de alimentadores al término del espectáculo.

Además, instó a los usuarios a recargar la tarjeta TuLlave antes de ingresar al evento, ya que las taquillas de recarga en El Campín y Movistar Arena se mantendrán cerradas durante la operación especial.

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Entre las principales sugerencias, la empresa destacó la importancia de mantener la tarjeta personalizada para facilitar el acceso a los buses, así como informarse por los canales oficiales de Transmilenio en WhatsApp y en la aplicación TransMiApp.

“TransMi acompaña a los asistentes antes y después de los grandes eventos y ofrece una opción rápida, ágil y a precios justos gracias a nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, expresó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de la compañía, en un comunicado.

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Operación habitual previa al concierto

13 rutas troncales y 24 rutas zonales de Transmilenio operarán para facilitar la llegada al Estadio El Campín el día del concierto - crédito Transmilenio

Para quienes deseen llegar al estadio utilizando el sistema, Transmilenio indicó que durante el día del concierto estarán disponibles 13 rutas troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, sobre la troncal NQS Central.

Además, el componente TransMiZonal contará con 24 rutas con paraderos cercanos a El Campín, como las calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS.

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La empresa reiteró que la prioridad de la operación es “facilitar la movilidad” y atender la alta demanda generada por el evento. Para mayor información, los usuarios pueden consultar la página web oficial de TransMilenio o sus canales digitales.