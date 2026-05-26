La historia de cuando Luis Amaranto Perea, nuevo técnico de Independiente Medellín, vendió helados en su juventud

No por necesidad, y más por independiente, el nuevo entrenador de Independiente Medellín vendió helados frente a universidades y colegios - crédito EdTA

La llegada de Independiente Medellín a una nueva etapa deportiva ya tiene líder confirmado. Este martes, el conjunto antioqueño oficializó a Luis Amaranto Perea como su nuevo director técnico, apostándole a un hombre de amplio recorrido internacional, experiencia en la élite del fútbol y profundo conocimiento del club y del país.

Sin embargo, detrás de su exitosa carrera como futbolista y ahora entrenador, existe una historia de sacrificio y esfuerzo que el propio Amaranto ha contado en varias ocasiones: en su juventud vendió helados para ayudar a su familia y abrirse camino en la vida.

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Luis Amaranto Perea es actualmente asistente técnico de la selección Colombia crédito - JP Gandul/EFE

Amaranto Perea, selección Colombia

Actualmente, Perea también hace parte del cuerpo técnico de la selección Colombia como asistente técnico, rol que ha desempeñado junto a Néstor Lorenzo en el reciente proceso mundialista. Después del Mundial 2026, el reto será asumir las riendas del Medellín, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano, mientras su historia personal vuelve a inspirar a miles de jóvenes.

El exdefensor colombiano recordó que desde muy joven entendió las dificultades económicas que atravesaba su hogar, aunque aclara que nunca vivieron en condiciones extremas. “Yo siempre he sido muy independiente. No era que en mi casa nos estuviéramos muriendo de hambre, pero sí entendía que, siendo seis hermanos, para mi padre era complejo sacar adelante todo y además mandarme a Medellín”, relató el hoy entrenador, en el pódcast El Blog de Thiago Aristi.

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Luis Amaranto Perea jugó con Cruz Azul de 2012 a 2014, ganó dos títulos y después se retiró del fútbol - crédito @XsiempreCelests/X

Esa conciencia lo llevó a buscar alternativas para generar ingresos por su cuenta. Amaranto contó que comenzó a trabajar vendiendo helados en las calles, una experiencia que terminó marcándolo profundamente y enseñándole el valor del esfuerzo diario. “Comencé a vender helados. Sacaba el carro de los helados, me paraba frente a universidades y colegios para vender los productos”, recordó.

Lejos de avergonzarse de aquella etapa, el nuevo entrenador del Medellín habla de ella con orgullo y como una enseñanza que todavía lo acompaña. “Era difícil porque había que caminar mucho”, explicó sobre las largas jornadas que debía afrontar mientras intentaba ayudar económicamente en su casa y perseguir sus sueños en el fútbol.

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Con el paso del tiempo, la historia tomó fuerza entre aficionados y medios deportivos, hasta convertirse en uno de los relatos más conocidos sobre la vida de Perea. Sin embargo, el exjugador de clubes como el Atlético de Madrid considera que alrededor del tema también se han generado exageraciones. “Siempre hay un punto de exageración y entrar a explicarlo no es el objetivo”, comentó.

Aun así, cree que compartir esa experiencia puede tener un impacto positivo en las nuevas generaciones. “Si esto transmite un mensaje a los jóvenes, está bueno. Yo no me arrepiento de eso. Hay gente que cree que sí, pero para nada”, expresó el ahora estratega del DIM.

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Perea asegura que aquellos años de trabajo fueron fundamentales para construir su carácter y valorar cada uno de los logros que alcanzó posteriormente en el fútbol profesional. “Es una de las cosas que me ha hecho valorar cada paso que doy. La vida no es fácil y son experiencias que te ayudan, sobre todo en los momentos complicados, a entender de dónde vienes”, afirmó.

El entrenador también aprovechó para destacar la capacidad de resiliencia y creatividad que caracteriza a muchos colombianos, especialmente a quienes deben abrirse camino desde jóvenes. “En Colombia tenemos algo muy bueno y es que somos muy recursivos”, señaló.

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Incluso, cuestionó a quienes intentan ridiculizar este tipo de trabajos informales o humildes. “Muchas veces se intenta ridiculizar, pero quienes quieren ridiculizar terminan quedando en ridículo son ellos”, aseguró.

La bienvenida del DIM a Amaranto Perea como su nuevo director técnico - crédito DIM

Equipos en los que jugó Amaranto Perea

Ahora, esa experiencia de vida acompañará a Perea en una nueva etapa como entrenador principal del equipo rojo de Antioquia. Su recorrido como futbolista profesional incluyó pasos por clubes como Independiente Medellín, Boca Juniors y el Atlético de Madrid, además de una larga trayectoria con la selección colombiana.

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Para Amaranto, el verdadero valor está en el esfuerzo honesto y en la intención de progresar sin importar el oficio. “Yo valoro mucho a las personas que quieren mejorar su vida siempre desde las cosas legales”, explicó.

El nuevo técnico del Medellín también recordó que en el deporte existen muchísimas historias similares a la suya. “Si usted habla con los deportistas, hay muchas historias parecidas. Muchos han vendido confites y otras cosas. Eso enseña a trasegar en diferentes contextos y son momentos clave”, dijo.

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