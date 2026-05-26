Deportes

La historia de cuando Luis Amaranto Perea, nuevo técnico de Independiente Medellín, vendió helados en su juventud

Perea fue oficializado como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín y asumirá el cargo cuando finalice la participación de la selección Colombia, de la que es asistente técnico, en el Mundial 2026

Guardar
Google icon
No por necesidad, y más por independiente, el nuevo entrenador de Independiente Medellín vendió helados frente a universidades y colegios - crédito EdTA

La llegada de Independiente Medellín a una nueva etapa deportiva ya tiene líder confirmado. Este martes, el conjunto antioqueño oficializó a Luis Amaranto Perea como su nuevo director técnico, apostándole a un hombre de amplio recorrido internacional, experiencia en la élite del fútbol y profundo conocimiento del club y del país.

Sin embargo, detrás de su exitosa carrera como futbolista y ahora entrenador, existe una historia de sacrificio y esfuerzo que el propio Amaranto ha contado en varias ocasiones: en su juventud vendió helados para ayudar a su familia y abrirse camino en la vida.

PUBLICIDAD

Luis Amaranto Perea es actualmente asistente técnico de la selección Colombia crédito - JP Gandul/EFE
Luis Amaranto Perea es actualmente asistente técnico de la selección Colombia crédito - JP Gandul/EFE

Amaranto Perea, selección Colombia

Actualmente, Perea también hace parte del cuerpo técnico de la selección Colombia como asistente técnico, rol que ha desempeñado junto a Néstor Lorenzo en el reciente proceso mundialista. Después del Mundial 2026, el reto será asumir las riendas del Medellín, uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano, mientras su historia personal vuelve a inspirar a miles de jóvenes.

El exdefensor colombiano recordó que desde muy joven entendió las dificultades económicas que atravesaba su hogar, aunque aclara que nunca vivieron en condiciones extremas. “Yo siempre he sido muy independiente. No era que en mi casa nos estuviéramos muriendo de hambre, pero sí entendía que, siendo seis hermanos, para mi padre era complejo sacar adelante todo y además mandarme a Medellín”, relató el hoy entrenador, en el pódcast El Blog de Thiago Aristi.

PUBLICIDAD

Luis Amaranto Perea
Luis Amaranto Perea jugó con Cruz Azul de 2012 a 2014, ganó dos títulos y después se retiró del fútbol - crédito @XsiempreCelests/X

Esa conciencia lo llevó a buscar alternativas para generar ingresos por su cuenta. Amaranto contó que comenzó a trabajar vendiendo helados en las calles, una experiencia que terminó marcándolo profundamente y enseñándole el valor del esfuerzo diario. “Comencé a vender helados. Sacaba el carro de los helados, me paraba frente a universidades y colegios para vender los productos”, recordó.

Lejos de avergonzarse de aquella etapa, el nuevo entrenador del Medellín habla de ella con orgullo y como una enseñanza que todavía lo acompaña. “Era difícil porque había que caminar mucho”, explicó sobre las largas jornadas que debía afrontar mientras intentaba ayudar económicamente en su casa y perseguir sus sueños en el fútbol.

Con el paso del tiempo, la historia tomó fuerza entre aficionados y medios deportivos, hasta convertirse en uno de los relatos más conocidos sobre la vida de Perea. Sin embargo, el exjugador de clubes como el Atlético de Madrid considera que alrededor del tema también se han generado exageraciones. “Siempre hay un punto de exageración y entrar a explicarlo no es el objetivo”, comentó.

Aun así, cree que compartir esa experiencia puede tener un impacto positivo en las nuevas generaciones. “Si esto transmite un mensaje a los jóvenes, está bueno. Yo no me arrepiento de eso. Hay gente que cree que sí, pero para nada”, expresó el ahora estratega del DIM.

Perea asegura que aquellos años de trabajo fueron fundamentales para construir su carácter y valorar cada uno de los logros que alcanzó posteriormente en el fútbol profesional. “Es una de las cosas que me ha hecho valorar cada paso que doy. La vida no es fácil y son experiencias que te ayudan, sobre todo en los momentos complicados, a entender de dónde vienes”, afirmó.

El entrenador también aprovechó para destacar la capacidad de resiliencia y creatividad que caracteriza a muchos colombianos, especialmente a quienes deben abrirse camino desde jóvenes. “En Colombia tenemos algo muy bueno y es que somos muy recursivos”, señaló.

Incluso, cuestionó a quienes intentan ridiculizar este tipo de trabajos informales o humildes. “Muchas veces se intenta ridiculizar, pero quienes quieren ridiculizar terminan quedando en ridículo son ellos”, aseguró.

La bienvenida del DIM a Amaranto Perea como su nuevo director técnico - crédito DIM
La bienvenida del DIM a Amaranto Perea como su nuevo director técnico - crédito DIM

Equipos en los que jugó Amaranto Perea

Ahora, esa experiencia de vida acompañará a Perea en una nueva etapa como entrenador principal del equipo rojo de Antioquia. Su recorrido como futbolista profesional incluyó pasos por clubes como Independiente Medellín, Boca Juniors y el Atlético de Madrid, además de una larga trayectoria con la selección colombiana.

Para Amaranto, el verdadero valor está en el esfuerzo honesto y en la intención de progresar sin importar el oficio. “Yo valoro mucho a las personas que quieren mejorar su vida siempre desde las cosas legales”, explicó.

El nuevo técnico del Medellín también recordó que en el deporte existen muchísimas historias similares a la suya. “Si usted habla con los deportistas, hay muchas historias parecidas. Muchos han vendido confites y otras cosas. Eso enseña a trasegar en diferentes contextos y son momentos clave”, dijo.

Temas Relacionados

Luis Amaranto PereaIndependiente MedellinEstudiantesFutbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

El cuadro bogotano cerrará la fase de grupos de la “Gran Conquista” con la posibilidad de ingresar entre los 16 mejores del torneo

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El equipo antioqueño avanzará a los octavos de final del torneo continental si gana o empata como visitante en el estadio UNO. Una derrota, en cambio, lo dejará en el ‘play-off’ de la Copa Sudamericana

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los pijaos necesitan una victoria para asegurar su clasificación a los octavos de final, pero se miden ante uno de sus rivales directos en el grupo B

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

Los dirigidos por Pablo Repetto están obligados no solo a ganar ante un duro rival, sino que deben esperar otro resultado para conocer su destino

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo

La selección de Uzbekistán clasificó por primera vez a una Copa del Mundo en las eliminatorias al Mundial 2026

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ELN se adjudicó masacre de Ábrego, en Norte de Santander, que dejó seis muertos, incluido el líder social Freiman David Velásquez

ENTRETENIMIENTO

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Dago García y sus reflexiones sobre el cine y la televisión colombiana: “Hacemos muy buenas películas, pero no las sabemos mercadear”

Final de ‘La casa de los famosos′: cómo votar por su favorito en la gala definitiva

Alejandro Estrada contó en qué invertiría el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ si gana la competencia

Andy Rivera le confesó a Aida Victoria Merlano cuál es su posición sexual favorita y por qué: “Yo soy muy visual”

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje que se había hecho en honor a Legarda: “Era momento de hacerlo”

Deportes

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Millonarios vs. O’Higgins EN VIVO Copa Sudamericana: siga el minuto a minuto online desde El Campín

Estudiantes de La Plata vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs. Tolima EN VIVO, última fecha Copa Libertadores: siga el minuto a minuto online en Lima

Los cardenales se juegan la clasificación en Copa Libertadores: hora y dónde ver Peñarol vs. Santa Fe

En video: Uzbekistán, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026, presentó su avión para el torneo