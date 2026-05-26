Paloma Valencia ‘destrozó’ a Abelardo de la Espriella al considerar que es una caricatura: “Su vida fue la defensa de criminales”

La senadora Paloma Valencia analiza la figura del abogado y aspirante político Abelardo De La Espriella, a quien califica como una "caricatura" - crédito @los40colombia/TikTok

La senadora Paloma Valencia elevó el tono político contra el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella y lo ubicó en el centro de una discusión sobre coherencia, discurso y cambio de posturas en la arena pública. La lideresa del Centro Democrático cuestionó la trayectoria y el papel en la contienda electoral del “Tigre”, durante una entrevista en el programa Impresentables de Los 40.

Las palabras de Valencia se centraron en la figura del jurista, al que describió como un personaje que, según su lectura, modifica sus posiciones con el paso del tiempo y ajusta su narrativa según le convenga, en este caso, en el escenario político.

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En esa conversación, le preguntaron si consideraba que De la Espriella era una caricatura, a lo que ella respondió: Sí, un poco sí“.

Ante la pregunta del periodista Roberto Cardona sobre si consideraba al abogado una caricatura política, Valencia respondió sin rodeos: “Sí, un poco sí” - crédito Sergio Acero - Luisa Gonzalez/Reuters

El señalamiento no quedó ahí, porque Paloma Valencia sostuvo que el aspirante construye una identidad pública que, a su juicio, no mantiene una línea constante. Desde su perspectiva, esa condición lo convierte en una figura difícil de encajar dentro de una postura ideológica fija, un punto que expuso con énfasis ante las preguntas del periodista Roberto Cardona.

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Paloma Valencia cuestionó la coherencia de Abelardo de la Espriella

“Yo creo que una persona que no tiene ninguna experiencia, cuya vida fue la defensa de criminales, venir ahorita a posar de que él representa banderas que nunca defendió”, dijo la senadora, al abrir una crítica directa a lo que considera un cambio de imagen del abogado en el escenario electoral.

Paloma Valencia criticó que De la Espriella hubiese tomado banderas políticas cuando su campo siempre fue el jurídico: “Se puso una ropa pa’ campaña que jamás en su vida ha defendido, jamás”.

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La senadora puso sobre la mesa referencias a intervenciones del abogado en otros momentos de la vida política del país, por lo que mencionó pronunciamientos sobre el proceso relacionado con los computadores de “Raúl Reyes”, exguerrillero de las Farc-EP, y la posición frente a figuras como Piedad Córdoba e Iván Cepeda.

“Entonces, usted encuentra los videos de Abelardo diciendo que a él, por ejemplo, le parecía muy mal que en los computadores de Raúl Reyes se procesara a quienes aparecían. Es decir, defendía a Piedad Córdoba, a Iván Cepeda. Ahora es el peor enemigo“, al recordar que ‘el Tigre’, dice representar la extrema derecha y ataca constantemente al aspirante del Pacto Histórico.

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La congresista afirmó que Abelardo de la Espriella modificó su posición frente a distintos temas nacionales - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Salía defendiendo los acuerdos de La Habana y después sale a decir que él es el mayor opositor, que él es superuribista y uno encuentra videos de hace unos años hablando mal de Uribe y ahora su campaña atacando a Uribe, a su familia. Entonces, uno se pregunta: ¿Cuál Abelardo?”, dijo Paloma Valencia a la rencilla que hay actualmente entre el abogado y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que lidera el Centro Democrático y es el padrino político de la senadora.

Paloma Valencia no ve viable una alianza con Abelardo de la Espriella

El diálogo con el programa también abrió la puerta a una pregunta sobre una eventual coincidencia política en escenarios futuros, especialmente en caso de una segunda vuelta presidencial. Valencia respondió con una negación que buscó marcar distancia frente a cualquier posibilidad de alianza.

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“Mire, yo la única vez que he hablado con Abelardo de la Espriella fue una vez que me hizo una entrevista diciéndome un poco que por qué yo me ponía en el no, si el acuerdo de La Habana era una maravilla”, recordó la senadora.

Paloma Valencia recordó que Abelardo de la Espriella decía ser uribista, pero que ahora resultó peleando con él y su familia - crédito Paloma Valencia/Facebook

Paloma Valencia añadió que, fuera de ese episodio, los encuentros fueron mínimos y breves: “Posteriormente, la única vez que lo he visto en esta campaña fue en la Virgen de los Remedios, en La Guajira. Hola, ¿cómo estás? ¿Hola, ¿cómo estás?’ y ya”.

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La congresista concluyó este fragmento sin dejar espacio a interpretaciones sobre un eventual acercamiento político con el aspirante; de hecho, reiteró la distancia que, según ella, existe entre ambos y la falta de diálogos de fondo durante la actual campaña. Además, reafirmó su decisión de no respaldarlo y de mantener una postura de oposición en los mismos términos en los que lo hace frente a Iván Cepeda.