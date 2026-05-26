Bebé se fracturó la pierna en jardín y nunca avisaron a la familia: médicos advierten que podría quedar con secuelas por demora en tratamiento

El menor de edad está gravemente lesionado tras el hecho - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un niño de 2 años sufrió una grave fractura en la pierna izquierda mientras asistía a un jardín infantil adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en la localidad de Bosa, en Bogotá.

Tras lo ocurrido, su familia denunció falta de atención médica oportuna y escasa información por parte del centro de atención, lo que, a su parecer, compromete la recuperación total del menor, que permanece postrado en una cama desde hace más de 3 meses.

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Los familiares dieron a conocer detalles del caso en diálogo con La FM, emisora en la que se indicó que el niño fue entregado a su madre llorando y sin explicación sobre posibles caídas o accidentes.

Pese a que el menor no fue trasladado a un centro asistencial por el personal a cargo, en casa notaron que presentaba dolor e inflamación, por lo que sus padres lo llevaron por sus propios medios a un hospital, donde los médicos confirmaron la fractura de la pierna izquierda.

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La madre denuncia que no le avisaron y tuvo que llevar a su bebé al hospital por sus propios medios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Evolución médica del menor tras el accidente

Actualmente, el niño permanece bajo estricta observación médica y no ha recuperado la movilidad normal de la pierna afectada tras más de 90 días de tratamiento. De acuerdo con los familiares, existe riesgo de que sufra secuelas físicas permanentes debido al retraso en la atención, por lo que piden que se realice una investigación exhaustiva al centro de atención infantil para determinar su responsabilidad en el hecho.

En declaraciones recogidas por La FM, la madre del menor, identificada como Dayana Miranda, expresó su preocupación por la falta de respuesta inmediata, pues indicó que nunca se activaron protocolos de cuidado y aviso a los familiares, pese al evidente dolor que presentaba el pequeño.

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Así, la familia atribuye las posibles secuelas que pueda tener el pequeño en su desarrollo a la demora en la atención recibida por parte de especialistas.

La familia pide capacitación del personal para evitar situaciones similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petición de los familiares de la víctima

La madre del pequeño aseguró que el hecho fue manejado con “negligencia absoluta” e insistió en que la falta de información entregada por parte del personal del jardín evitó que pudieran actuar rápidamente.

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Del mismo modo, Miranda señaló que hasta el momento no existe claridad sobre cómo ocurrió el accidente ni sobre la responsabilidad directa del personal encargado del niño en ese momento.

Ante la gravedad del caso, el llamado está dirigido a que las autoridades de Bogotá y el Icbf abran investigaciones disciplinarias y penales para establecer responsabilidades y aclarar si hubo omisiones en los protocolos de protección de menores.

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Además, los familiares piden acompañamiento por parte del Distrito y respuestas claras por parte de la entidad, mientras que avanzan las respectivas investigaciones para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió en el jardín, ubicado al suroccidente de la capital.

Hay preocupación por la seguridad y los protocolos en los centros infantiles de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Preocupación en la comunidad por los protocolos de atención de emergencias en jardines infantiles

El caso generó inquietud entre padres y comunidades educativas del sur de Bogotá respecto a los estándares de seguridad y supervisión en jardines infantiles y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) vinculados al Icbf. Estas preocupaciones reactivaron el debate sobre la capacidad del sistema de protección infantil para responder adecuadamente a cualquier hecho que pueda afectar la seguridad de los niños.

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Mientras las autoridades y la entidad responsable investigan lo sucedido y continúan las valoraciones médicas, la familia no solo pide apoyo psicosocial, sino que exige claridad sobre lo ocurrido en el jardín infantil.

Los allegados esperan sanciones para el centro de atención a menores y que el personal sea debidamente capacitado para saber cómo actuar ante una emergencia y así evitar que se repitan incidentes similares en otros jardines infantiles del país.

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