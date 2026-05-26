Denuncian que proyecto de explotación de materiales de arrastre en Tolima no arranca: cementera involucrada dio la cara

El río Saldaña es fuente de materiales de arrastre como grava y arena - crédito Anla

El permiso que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó a la compañía cementera Holcim para extraer materiales de arrastre en el río Saldaña, en el sur del Tolima, cumple ya 20 meses sin pasar a operación, pues no hay explotación, no se han causado regalías y tampoco se han activado varias obligaciones ambientales y sociales atadas al proyecto autorizado, lo que ha causado fuertes críticas.

Según pudo conocer Infobae Colombia, el atraso sería tal que durante este periodo se habría dejado de extraer cerca de 666.000 metros cúbicos de arena y grava. La resolución, es válido resaltar, estableció una capacidad de hasta 400.000 metros cúbicos al año en la vereda Palmar Trincadero, en una licencia otorgada para la explotación que se extiende por 13 años, con el seguimiento y control de la autoridad nacional.

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De acuerdo con la Anla, el proyecto presenta un área aproximada de 40 hectáreas y se desarrollará en la vereda Palmar Trincadero del municipio de Saldaña - crédito Anla

Incertidumbre por futuro de licencia de explotación en el río Saldaña

Esta situación, de acuerdo con las quejas que llegaron a esta redacción, y de las que también se espera un pronunciamiento de la autoridad estatal, estaría afectando los ingresos esperados para el municipio y la nación por medio del Sistema General de Regalías (SGR), debido a que sin explotación no hay base para liquidar esos pagos asociados al recurso mineral, en una región en la que se han acentado otras cementeras.

De acuerdo con la información conocida por esta redacción, la Anla otorgó en julio de 2024 la Licencia Ambiental mediante la Resolución 001550 para un proyecto de explotación de materiales de arrastre en el río Saldaña. No obstante, todavía no se registra inicio de obras ni actividades de explotación en terreno, lo que ha generado incertidumbre en la región, que esperaba tener ingresos por conceptos de regalías.

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El retraso no solo habría frenado la operación minera autorizada, sino también la ejecución de compromisos asociados al proyecto. Entre ellos menciona la inversión del 1% para la recuperación de la cuenca del Bajo Saldaña, la compensación ambiental de 115,04 hectáreas de ecosistemas naturales en el Tolima Grande y la instalación de oficinas de atención comunitaria en el área de influencia y en el casco urbano de Saldaña.

De acuerdo con la resolución de la Anla, se permitió explotación de 400.000 m3 por año de gravas y arenas - crédito Anla

¿Qué dijo Holcim sobre estas denuncias?

Frente a este asunto, Holcim Colombia respondió a las reclamaciones y en comunicación enviada a Infobae Colombia precisó que ha mantenido “una comunicación permanente, oportuna y documentada con la Agencia Nacional de Minería”, y que en esas comunicaciones ha informado “las condiciones técnicas, ambientales y operativas que han incidido en los cronogramas inicialmente previstos” en el proyecto.

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Y agregó que el contrato de concesión HGV-12391X “se encuentra actualmente en una etapa de preparación y desarrollo de actividades previas requeridas para el inicio de la fase de construcción y montaje del proyecto”. Dichas tareas, según la compañía, que tiene origen suizo, se adelantan “en cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y de seguridad minera aplicables”.

A través de esta comunicación enviada a Infobae Colombia, la compañía Holcim se pronunció sobre proyecto en el río Saldaña - crédito suministrada a Infobae Colombia

En ese sentido, se afirmó que el proyecto no está detenido por abandono, sino en fase previa al arranque, con actuaciones ante las autoridades y una propuesta de reactivación progresiva en evaluación. Lo preocupante, según la denuncia, es que mientras no empiece la explotación, no se generarán regalías ni se ejecutan varios compromisos ambientales y sociales vinculados a la licencia ya aprobada por la Anla.

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Así pues, la compañía señaló que “ha venido adelantando las actuaciones requeridas ante todas las autoridades competentes para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones aplicables al proyecto” y presentó “ante la autoridad minera una propuesta de reactivación progresiva, actualmente en trámite de evaluación”. En consecuencia, envió un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Saldaña.

En el apartado final de su pronunciamiento, la empresa reiteró su “compromiso con el cumplimiento normativo, la gestión ambiental responsable y el desarrollo técnico adecuado de todas nuestras operaciones”, y añadió que actúa “bajo los más altos estándares, promoviendo además una relación cercana, transparente y de largo plazo con las comunidades”. Con ello, esperan avanzar en la explotación.

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