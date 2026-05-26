Encuesta reveló por qué aumenta el vapeo entre jóvenes en Colombia a pesar de las advertencias de la Liga contra el Cáncer: el mito de “bajo riesgo”

Los sabores atractivos y la percepción de bajo riesgo impulsan el consumo juvenil de vapeadores y cigarrillos electrónicos en espacios educativos y reuniones sociales - crédito imagen ilustrativa Infobae

El consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre jóvenes en Colombia mantiene una tendencia al alza, motivado por la curiosidad, la influencia de los sabores y el peso de las relaciones sociales.

Según una encuesta del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán (UMB), el 39,2% de los jóvenes consultados declaró haber probado al menos una vez estos productos, impulsados en gran parte por la percepción errónea de que el vapeo presenta bajo riesgo para la salud, pese a las repetidas advertencias de daños irreparables para la salud por parte de autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

El sondeo reveló que los jóvenes colombianos han probado el cigarrillo electrónico o el vapeador principalmente por curiosidad, experiencias sociales o la normalización en espacios educativos y fiestas. A esto se suma la percepción equivocada de bajo riesgo, que facilita la experimentación a pesar de las advertencias sobre la posibilidad de dependencia y efectos nocivos acumulativos.

La encuesta de la Universidad Manuela Beltrán mostró que el 60,8% de los 275 participantes nunca ha consumido cigarrillos ni vapeadores. Sin embargo, el 39,2% sí tuvo contacto previo con ellos.

PUBLICIDAD

El 41% de los jóvenes encuestados identifica los sabores y la experiencia recreativa como principal incentivo para probar los vapeadores en Colombia - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Ese primer acercamiento ocurre sobre todo en colegios, universidades o reuniones sociales, donde la presión del entorno desempeña un papel relevante. El 36% de los encuestados señaló que la curiosidad motivó su primera experiencia, un 23,2% probó en fiestas o reuniones, y otro 23,2% lo hizo en el colegio.

Factores que motivan el consumo entre jóvenes

El atractivo de los sabores y la búsqueda de nuevas experiencias sociales destacan entre los motivos más frecuentes. Según el estudio de la UMB, el 41% de los consultados identificó los sabores o la experiencia recreativa como incentivo principal para probar vapeadores.

PUBLICIDAD

Un 40,2% citó la curiosidad o la influencia de la moda. Solo un 9% opinó que estos dispositivos son menos dañinos que el cigarrillo tradicional, lo que refuerza la relevancia de la percepción de riesgo.

Luz Adriana Ausique, directora del programa de Terapia Respiratoria de la Universidad Manuela Beltrán, afirmó que la poca investigación sobre los efecto secundarios estaría generando el incremento acelerado del consumo de estos dispositivos electrónicos.

PUBLICIDAD

“Aunque se pudo identificar que 9 de cada 10 encuestados no consumen actualmente ninguno de los dos productos, existe un grupo significativo que ya tuvo contacto previo con estas sustancias. La experimentación representa un factor de riesgo importante para consumo futuro y dependencia nicotínica”, señaló la investigadora.

El 25,9% de los consultados asocia el uso de vapeadores con la reducción de ansiedad o estrés, mientras un 48,5% desconoce el potencial adictivo de estos dispositivos electrónicos - crédito imagen Ilustrativa Infobae

Estas conclusiones coinciden con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que ha alertado sobre la influencia de las estrategias de marketing dirigidas a jóvenes y la popularidad de los dispositivos saborizados en la aceptación y el inicio de su consumo.

PUBLICIDAD

Un desafío principal es la percepción equivocada sobre los efectos nocivos de los cigarrillos electrónicos y vapeadores. El 17% de los encuestados por la UMB indicó que muchas personas continúan consumiéndolos porque creen que “no es tan grave” para la salud. Además, el 9% pensaba que eran menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales.

El 25,9% de los consultados considera que fumar o vapear les ayuda a reducir la ansiedad o el estrés. Un 23,7% señaló que sigue consumiéndolos porque no percibe efectos negativos inmediatos, y un 20,7% menciona la dificultad para dejar el hábito. Además, el 48,5% piensa que estos dispositivos no generan dependencia, aunque el 20,1% estima que cigarrillos y vapeadores la producen en igual grado.

PUBLICIDAD

Ante los resultados de la encuesta, la Universidad Manuela Beltrán y expertos en salud pública recomiendan fortalecer las campañas informativas enfocadas en ambientes educativos y sociales, donde tienen lugar los primeros contactos con estos productos.

Sugieren que la prevención contemple tanto los riesgos ligados al consumo de nicotina como la dependencia que puede generar el uso de cigarrillos electrónicos. Proponen también que los programas incluyan el componente de salud mental, dada la relación existente entre ansiedad, estrés y consumo detectada en la encuesta. Además, insisten en promover espacios de diálogo familiar y académico sobre la presión social, la curiosidad y la realidad del vapeo.

PUBLICIDAD

Los daños irremediables que podría dejar el consumo de vapeadores, según la Liga contra el Cáncer

Expertos de la Liga Colombiana Contra el Cáncer advierten sobre el riesgo de enfermedades pulmonares graves por el uso de vapeadores a edades tempranas en el país - crédito imagen Ilustrativa Infobae

El uso de vapeadores en Colombia comienza a mostrar consecuencias preocupantes para la salud pública, según advierte la Liga Colombiana Contra el Cáncer. La rápida expansión de estos dispositivos entre adolescentes y jóvenes ha llevado a que más de 1,1 millones de personas en el país hayan probado los cigarrillos electrónicos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud.

En el contexto del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebrará el 31 de mayo, la Liga hizo un llamado urgente sobre los riesgos que implican tanto los cigarrillos convencionales como los electrónicos.

PUBLICIDAD

El doctor Daniel Alejandro Cardozo, de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, advirtió que existen evidencias científicas que vinculan el uso de estos dispositivos con enfermedades pulmonares graves a edades cada vez más tempranas.

El especialista destacó en una entrevista con El Tiempo que la normalización del vapeo se produce en un entorno donde los jóvenes buscan estímulos inmediatos y alivio para la ansiedad, lo que refuerza su consumo.

“En algunos casos, el daño puede avanzar hacia problemas pulmonares más crónicos, como las bronquiectasias o alteraciones celulares en la estructura del pulmón que afectan su funcionamiento a largo plazo”, comentó el profesional.

El uso habitual de vapeadores puede estar relacionado con cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc), exacerbaciones de asma y bronquitis recurrentes. El daño puede progresar hacia afecciones crónicas como bronquiectasias y alteraciones celulares que afectan la función pulmonar a largo plazo.