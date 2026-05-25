Hospital de Usme: moderno edificio en el sur de Bogotá sigue sin urgencias ni UCI, denunció concejal de la ciudad

El concejal, miembro de la Alianza Verde, expuso las inquietudes sobre la falta de servicios médicos efectivos en el nuevo centro asistencial y puso en duda los beneficios prometidos tras su inauguración oficial - crédito Julián Espinosa /Instagram

El Hospital de Usme, inaugurado el 18 de febrero de 2026 en el sur de Bogotá, es objeto de debate y cuestionamientos sobre su funcionamiento y el acceso real a los servicios de salud que prometía.

Aunque la apertura fue presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Salud, Gerson Bermont, como un avance histórico para la localidad y la región, la comunidad y líderes políticos denuncian que la infraestructura, pese a su magnitud, no está prestando plenamente los servicios esenciales que espera la población.

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Una “gran mole de cemento” sin servicios habilitados

El concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) fue uno de los primeros en evidenciar las inconformidades de la ciudadanía. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Espinosa recorrió las instalaciones del hospital y constató que, aunque la fachada y las áreas administrativas lucen impecables, los servicios críticos como urgencias, hospitalización, UCI y quirófanos aún no están funcionando plenamente.

“Galán vino a cortar la cinta del Hospital de Usme en febrero. Pero la comunidad hoy dice otra cosa: ‘Tenemos hospital… pero si nos enfermamos no nos atienden’”, denunció Espinosa. El cabildante relató que, al intentar solicitar una consulta externa, se le exigió presentar una autorización previa de la EPS, lo que obliga a los usuarios a realizar trámites adicionales y desplazarse entre diferentes instituciones antes de recibir atención.

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Los servicios críticos como UCI, urgencias y quirófanos del Hospital de Usme permanecen cerrados meses después de la inauguración - crédito Secretaría de Salud Bogotá

“Entregaron esta obra, cortaron la cinta y simplemente tiene una función inocua. No está habilitado el servicio de urgencias. Hay gente que viene a hacer fila para que la atiendan y desafortunadamente no está habilitado ese servicio. Les toca que irse para el Hospital de Meissen”, agregó el concejal, que también denunció 27 meses de atraso en la entrega y un costo de 258.000 millones de pesos invertidos en una infraestructura que, hasta el momento, no responde plenamente a las necesidades de Usme.

Una inauguración con promesas de atención

Durante la apertura, el alcalde Galán aseguró que el Hospital de Usme ofrecería servicios iniciales “resolutivos” y que la entrada en funcionamiento sería progresiva y técnica, priorizando la seguridad de los pacientes y la habilitación adecuada de los servicios. “Nuestra labor es garantizar el acceso a la salud, eliminar barreras y lograr que un paciente que requiere una consulta, examen o atención, la tenga rápido”, expresó el mandatario.

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El secretario de Salud, Gerson Bermont, indicó que la entrega progresiva garantiza que cada etapa cumpla con los requisitos normativos y asistenciales. Según la hoja de ruta oficial, el hospital arrancaría con consulta externa en especialidades como cardiología, urología, gastroenterología, ortopedia, cirugía general, pediatría, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina general y enfermería. El servicio de urgencias estaba programado para abrir en abril, seguido de hospitalización, imágenes diagnósticas, UCI y quirófanos en junio y julio.

Autoridades distritales defienden una apertura progresiva del hospital, pero no dan fechas claras para la habilitación total de servicios - crédito Secretaría de Salud Bogotá

Sin embargo, a finales de mayo, la comunidad y el concejal Espinosa denuncian que los servicios críticos aún no están habilitados y que la atención se limita a consulta externa, sujeta además a la presentación de autorizaciones de las EPS, lo que dificulta el acceso oportuno.

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Impacto regional y expectativas incumplidas

El Hospital de Usme fue concebido para beneficiar a más de un millón de personas en las localidades de Usme, Tunjuelito, Sumapaz y Ciudad Bolívar, así como a población proveniente de Cundinamarca y Meta. La infraestructura prometía reducir los tiempos de espera, fortalecer la atención de urgencias y ampliar la cobertura de servicios especializados en el sur de Bogotá, un territorio históricamente marginado en materia de salud pública.

No obstante, la realidad ha sido diferente para muchos habitantes. Según testimonios recogidos por Espinosa, los pacientes que acuden en busca de atención de urgencias son remitidos a otros hospitales, y quienes solicitan consulta externa deben superar trámites adicionales que retrasan el acceso a la atención médica.

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La comunidad reclama transparencia, cumplimiento del cronograma y habilitación inmediata de los servicios esenciales en el Hospital de Usme - crédito Secretaría de Salud Bogotá

El secretario de Salud, Bermont, anunció el 29 de abril que “muy pronto, el servicio de urgencias abrirá sus puertas”, pero no precisó una fecha exacta para la habilitación total de los servicios asistenciales. La administración distrital sostiene que una apertura progresiva es necesaria para cumplir con los más altos estándares de seguridad y calidad en la atención, pero la comunidad exige soluciones inmediatas y transparencia sobre el cronograma real de funcionamiento.