Experiodista de Red+ Noticias reveló detalles sobre la presunta censura de un video clave en el caso de Dilan Cruz: “Hagan cuenta que esa imagen no existe”

Las declaraciones de una comunicadora exponen que altos directivos del informativo ordenaron eliminar material audiovisual clave sobre el caso ocurrido en 2019 durante una manifestación en Bogotá - crédito @aqmoncaleanowtr / X

La muerte de Dilan Cruz, joven estudiante de 18 años, marcó un punto de inflexión en las protestas sociales de Colombia en 2019. Seis años después, tras una investigación de la Revista Raya y un testimonio de Paula Andrea Granados, periodista que trabajó en Red+ Noticias hasta diciembre de 2025, apunta a una supuesta censura dentro del informativo y revela la existencia de un video que nunca fue difundido.

Granados denunció que el director del noticiero, Giovanni Celis Sarmiento, ordenó ocultar imágenes exclusivas del instante exacto en que Cruz fue impactado durante la manifestación, material que habría sido eliminado de los archivos del canal.

PUBLICIDAD

La comunicadora relató en su cuenta de Instagram que, tras el asesinato del estudiante el 23 de noviembre de 2019, el ambiente en la redacción del informativo de Claro cambió drásticamente.

“A los dos días del asesinato de Dilan Cruz, el lunes todos llegamos a la redacción y quedamos sorprendidos por la decisión que había tomado nuestro director Giovanni Celis. Él, el mismo día del disparo a Dilan, le dio la orden a la periodista que cubrió esa manifestación, que tenía que decir en su directo que Dilan era un vándalo. Pero además dio la orden al personal de archivo de borrar todo el material exclusivo que había grabado el camarógrafo John Niño. En dicho video se mostraba al joven desde un ángulo frontal, cayendo justo cuando le dispararon en la cabeza. Red Mas Noticias tenía la exclusiva pero su propio director censuró la imagen y nunca permitió que se publicara (sic)”, escribió Granados.

PUBLICIDAD

Una periodista denunció supuesto encubrimiento y censura de imágenes exclusivas sobre el impacto letal a Dilan Cruz desde la dirección de Red+ Noticias - crédito paulitagranados / Instagram

La periodista también compartió un episodio ocurrido un año después, cuando otro reportero, Juan Carlos Giraldo, propuso reconstruir el minuto a minuto de la muerte de Cruz.

Según el testimonio de Granados, la respuesta del director fue tajante: “Hermano, no. Haga de cuenta que ese material nunca existió en este canal”. La profesional en Comunicación agregó que Celis amenazó a la colega encargada del cubrimiento diciéndole que, si publicaba o compartía la imagen, perdería su empleo.

PUBLICIDAD

El testimonio del camarógrafo y la reproducción de la orden de censura

John Niño, camarógrafo que registró la escena, corroboró la versión de Granados en una entrevista con Revista Raya. Niño describió el momento en que grabó el disparo contra el joven:

“Él (Dilan) está solo porque ya todo el mundo estaba aquí replegado, tira el gas, lo devuelve y cuando él se devuelve es que veo que un policía llega y... [hace sonido de disparos] por la espalda”. El profesional confirmó la frase utilizada por Celis ante el equipo: “Y la palabra fue: ‘hagan cuenta que esa imagen no existe’”.

PUBLICIDAD

John Niño, camarógrafo de Red+ Noticias, afirmó que se le ordenó borrar el material audiovisual que mostraba el disparo contra Cruz durante la manifestación de 2019 - crédito revistaraya / Instagram

Una fuente consultada por la revista citada indicó lo que en su momento habría ordenado Celis: “Le dijo que no podía salir con eso al aire, que lo único que tenía que decir era que en hechos confusos había resultado herido un vándalo, fue la palabra que utilizó”.

Es preciso mencionar que estas denuncias surgieron en el desarrollo de una investigación más amplia sobre presuntos casos de acoso sexual, maltrato laboral y precarización contractual dentro de Red+ Noticias, propiedad de Claro Colombia.

PUBLICIDAD

Los testimonios recopilados apuntan directamente contra el director del noticiero, al que periodistas y excolaboradores señalan por hostigamiento físico, comentarios inapropiados, intimidaciones y presión psicológica.

El avance judicial en el caso Dilan Cruz

El caso de Dilan Cruz permanece en el centro del debate público tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de anular el proceso disciplinario que se adelantaba contra el capitán Manuel Cubillos Rodríguez, oficial del antiguo Esmad involucrado en la muerte del joven.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Procuraduría determinó que el caso no podía tramitarse bajo el régimen especial de la Policía Nacional, sino como una grave violación de los derechos humanos.

La abogada Daniela Rodríguez, vocera de la organización, explicó que la decisión “reconoce que el uso de la fuerza por parte del Estado debe ser excepcional, proporcional y, sobre todo, estrictamente necesario”. El proceso contra Cubillos deberá reiniciarse bajo los cargos más graves, lo que podría conllevar sanciones disciplinarias más severas por el presunto atentado contra los derechos de los manifestantes.

PUBLICIDAD

La Procuraduría General de la Nación ordenó reiniciar el caso Dilan Cruz, exigiendo juzgarlo como una violación grave de derechos humanos y no bajo el régimen policial ordinario - crédito @aqmoncaleanowtr / Instagram

El 26 de marzo de 2026, la Procuraduría anuló el fallo disciplinario previo, lo que obliga a repetir el trámite desde el principio. En noviembre de 2024, la misma entidad había confirmado una multa de $14 millones contra Cubillos por el disparo, decisión cuestionada por la concejala de Bogotá Heidy Sánchez debido a la calificación del hecho como “grave” en vez de “gravísimo”.

Nuevas pruebas y cuestionamientos a la investigación

En febrero de 2024, un informe presentado por Forensic Architecture, organización británica vinculada a la Universidad de Londres, puso en duda la versión oficial sobre el uso de la fuerza.

PUBLICIDAD

El análisis, difundido por El Reporte Coronell, reconstruyó digitalmente los movimientos de Cruz y Cubillos, concluyendo que el uniformado habría disparado directamente al estudiante. El estudio se apoyó en videos de cámaras de vigilancia, teléfonos celulares y medios de comunicación, sincronizando las imágenes para detallar los hechos.

Las conclusiones de Forensic Architecture contrastan con la reconstrucción previa de la Fiscalía General de la Nación, que sostenía que el capitán buscaba dispersar la protesta sin apuntar al joven. La familia de Dilan Cruz y organizaciones de derechos humanos insisten en que la investigación inicial presentó inconsistencias.