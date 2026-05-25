Estas fueron las últimas promesas que dejaron Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en sus cierres de campaña

Así fue el cierre de las campañas presidenciales de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Iván Cepeda Castro/YouTube - @PalomaValenciaL/X - Juan David Duque/Reuters

La carrera presidencial entró en su recta final con tres cierres de campaña que dejaron ver, más que discursos políticos, las apuestas concretas con las que Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscaron conquistar el voto de los colombianos el domingo 24 de mayo.

Desde Bogotá habló la candidata respaldada por el uribismo; en Medellín, “el Tigre” encabezó su acto político; y en Barranquilla, el aspirante del Pacto Histórico cerró su campaña con un discurso enfocado en justicia social. En sus intervenciones, los tres candidatos centraron sus propuestas en temas como seguridad, acceso a vivienda, salud, subsidios y cambios sociales.

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Abelardo de la Espriella y su discurso de seguridad total

En Medellín, el aspirante Abelardo de la Espriella encabezó un acto multitudinario en el que presentó su cierre como una “plantación de bandera” simbólica en Antioquia, región que definió como el corazón político y emocional de su proyecto. En su intervención, insistió en una visión de país centrada en el orden, la seguridad y la confrontación directa contra estructuras criminales, al tiempo que reiteró su promesa de fortalecer a la fuerza pública y reconfigurar la política de seguridad nacional.

En su discurso, el candidato también planteó que su eventual gobierno se enfocaría en lo que denomina una “reconstrucción institucional”, con énfasis en la recuperación de la autoridad del Estado en los territorios.

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Abelardo de la Espriella centró su discurso en la seguridad y en la recuperación del orden público como eje central de su eventual gobierno - crédito Juan David Duque/Reuters

En ese sentido, reiteró propuestas relacionadas con el endurecimiento de la política criminal, la expansión de capacidades penitenciarias y la revisión de mecanismos de justicia transicional, además de un fuerte énfasis en el combate a la corrupción como eje de legitimidad gubernamental.

“Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, morir por defenderte. ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos, defensores de la patria, a defender a Colombia conmigo, por la razón o por la fuerza?”, dijo Abelardo de la Espriella.

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Abelardo de la Espriella tomó distancia del gobierno del presidente Gustavo Petro al afirmar que su ciclo político ya habría llegado a su fin y que su proyecto se orienta a derrotar lo que él denomina el comunismo.

En ese mismo sentido, sostuvo que su eventual administración no contemplaría negociaciones con actores criminales, en abierta oposición a la política de “Paz Total” impulsada por el actual gobierno, al mostrarse en contra de cualquier grupo armado ilegal.

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Abelardo de la Espriella afirmó que su proyecto busca una “reconstrucción institucional” basada en el fortalecimiento del Estado en los territorio - crédito Juan David Duque/Reuters

“A partir de este momento comienza la era de los tigres, de las tigresas, de aquellos que defendemos la extrema coherencia, de la gente berraca, de los que nunca se venden por una campaña, de los que creemos que la palabra hay que honrarla, porque es la gente que tiene firmeza para proteger a los suyos, esa es la gente que hay que promover y que hay que defender. Esta es la era de los defensores de la patria”, dijo Abelardo de la Espriella.

Paloma Valencia habló de un modelo de gobierno técnico e institucional

Mientras tanto, en Bogotá, la candidata Paloma Valencia realizó su cierre de campaña en el Movistar Arena, rodeada de figuras políticas de distintos sectores de la derecha y el centro político.

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Su discurso se centró en la idea de un gobierno técnico, descentralizado y con énfasis en la eficiencia del gasto público, en un intento por consolidar una coalición amplia de sectores conservadores, liberales moderados y figuras independientes.

Paloma Valencia insistió en la necesidad de fortalecer la descentralización administrativa, destacando el papel de los gobiernos regionales en la toma de decisiones.

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En ese sentido, destacó la importancia de figuras como exalcaldes, exministros y líderes políticos que, según ella, aportarían experiencia a su eventual administración. También hizo énfasis en políticas sociales dirigidas a mujeres cabeza de hogar, acceso a vivienda y programas de empleo juvenil.

“Yo no quiero ser una presidente solitaria y encerrada en peceras. Yo quiero ser una presidente que esté del lado de la ciudadanía, que la abrace, que la toque, que tenga equipo, que gobierne para transformar a Colombia”, dijo Paloma Valencia desde la multitud en el Movistar Arena.

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Paloma Valencia resaltó la importancia de garantizar igualdad de oportunidades entre regiones, sin importar su ubicación geográfica - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la seguridad, presentada como condición indispensable para el desarrollo económico y social. En ese punto, defendió el fortalecimiento de la fuerza pública y la cooperación entre instituciones como herramientas para enfrentar la criminalidad.

A esto sumó un discurso sobre la defensa institucional y la estabilidad democrática, en el que llamó a preservar la Constitución de 1991 como eje del orden político colombiano, en evidente rechazo a la idea de una asamblea nacional constituyente, la misma que lidera el presidente Gustavo Petro y que busca continuar Cepeda.

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“Mientras otros promueven destruir la Constitución del 91, aquí está el presidente que la sacó adelante y que mostró que queríamos gobernar hacia el futuro. Nuestro compromiso, no destruirán nuestra Constitución para imponer un régimen neocomunista en Colombia (...) Una llega y llegamos todas. Que yo esté aquí no es mérito mío, es el mérito de millones de mujeres antes que yo, de millones de mujeres que están aquí sentadas,que han trabajado para que los derechos de las mujeres no estén en el papel”, añadió Paloma Valencia en su discurso.

Paloma Valencia afirmó que la estabilidad institucional es clave para proteger la Constitución de 1991 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Para cerrar su intervención, la aspirante señaló: “Vamos a ganar (...). No vamos a perder, porque esta es la campaña que ha podido contra todo. ¿Y saben por qué yo tengo la certeza de que sí vamos a ganar? Porque yo soy uribista".

Iván Cepeda y su apuesta por la justicia social con un Estado fuerte

En contraste, desde Barranquilla, el senador Iván Cepeda cerró su campaña con un discurso centrado en la justicia social, la equidad y la continuidad de un proyecto progresista que busca profundizar las reformas estructurales en marcha.

Su evento, de gran afluencia en la capital del Atlántico, estuvo cargado de referencias al Caribe como territorio político clave y como símbolo de transformación social. Su intervención estuvo marcada por una visión de ‘revolución’ progresista que busca profundizar las políticas del actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El poder no debe servir para alimentar la soberbia de quienes gobiernan, sino para dignificar la vida de quienes han sido gobernados. Quinto, nuestro gobierno, como el gobierno actual, será un gobierno con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, leyó Cepeda en su discurso.

Iván Cepeda defendió un Estado más activo en las regiones y con mayor presencia en territorios históricamente marginados - crédito Luisa González/Reuters

Cepeda planteó que su eventual gobierno se estructuraría sobre ocho grandes ejes, entre ellos la lucha contra la corrupción, la austeridad en el gasto público, la descentralización efectiva del Estado y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

En su intervención, insistió en que el Estado debe priorizar a los sectores históricamente excluidos, sin abandonar el impulso a la economía productiva y la inversión social.

“Defenderemos una democracia viva, participativa y real, donde las mujeres y los jóvenes, las y los jóvenes, tengan la representación y el protagonismo que históricamente les han sido negados. Gobernaremos bajo el principio fundamental de mandar obedeciendo y dialogar escuchando, porque un gobierno democrático no puede encerrarse entre muros burocráticos ni vivir aislado de la realidad del pueblo”, explicó el aspirante del Pacto Histórico en su intervención.

En materia de lucha contra la corrupción, Cepeda afirmó en un tramo extenso de su intervención: “La lucha contra la corrupción será una de las tareas fundamentales de mi mandato, porque la corrupción no es solamente un delito, es una traición al pueblo (...) La corrupción que hoy padece Colombia. Contra la corrupción será, lo repito, implacable. Venga de donde venga, caiga quien caiga. No habrá intocables, no habrá privilegios, no habrá contemplaciones frente a quienes traicionen la confianza ciudadana”.

Iván Cepeda sostuvo que su proyecto busca profundizar las reformas sociales y combatir la desigualdad estructural en el país - crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

En materia institucional, Cepeda enfatizó la importancia del diálogo permanente con distintos sectores sociales y políticos, incluyendo la oposición, como parte de una democracia participativa. Asimismo, propuso un Estado más cercano al territorio, con presencia activa en regiones y comunidades, reduciendo la centralización histórica en Bogotá.

“Nuestro gobierno funcionará desde los territorios. Con Aída Quilcué, estaremos en el Palacio de Nariño únicamente el tiempo estrictamente necesario. La mayor parte de nuestro trabajo y acción de gobierno ocurrirá en las regiones, en los municipios, en las comunidades y en los lugares donde transcurre la vida cotidiana de la gente”, señaló Cepeda, repitiendo las promesas que en su momento hizo Gustavo Petro.

En pocas palabras, estas fueron las promesas de campaña que dejó cada candidato

El contraste entre los tres cierres de campaña dejó en evidencia no solo la diversidad de proyectos en disputa, sino la polarización del debate político en el país.

Mientras Abelardo de la Espriella insistió en el orden como eje central del Estado, Paloma Valencia apostó por una combinación de institucionalidad, técnica y coalición política amplia, e Iván Cepeda defendió una profundización del modelo social con énfasis en la equidad y la participación.

En todos los casos, las promesas de cierre estuvieron dirigidas a consolidar identidades políticas claras en un electorado fragmentado, en el que la seguridad, la economía y la confianza institucional aparecen como los principales temas de preocupación.