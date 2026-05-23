Paloma Valencia lanzó advertencia sobre las elecciones presidenciales: “Las banderas del uribismo las represento yo”

Paloma Valencia defendió sus banderas del uribismo recordando su trabajo contra el Acuerdo de Paz con las Farc - crédito Colprensa

En conversación con Caracol Radio, la candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que no hay ningún otro aspirante que represente al uribismo, es decir, a la corriente política que encarna el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que actualmente respalda su candidatura a la Presidencia.

“Que no se vayan a equivocar, que las banderas del uribismo las represento yo. Yo soy la que ha estado al lado del presidente Uribe más de 12 años de mi vida, construyendo la doctrina de este partido”, precisó la congresista al medio de comunicación citado.

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Según detalló, uno de los puntos en su carrera política en el que pudo demostrar su lealtad con el uribismo fue cuando se llevaron a cabo los diálogos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con las que el Estado colombiano firmó un acuerdo en 2016.

Paloma Valencia aseguró que siempre ha acompañado al expresidente Álvaro Urbie Vélez, pero que no recibe órdenes de él - crédito Álvaro Uribe Vélez/YouTube

De acuerdo con su explicación, como legisladora del Centro Democrático tomó determinaciones para “enfrentar” el acuerdo. “La que tomó todas las decisiones en torno a cuál era la estrategia, lo que iba a hacer el partido frente a los acuerdos de La Habana, fui yo, que era la que dirigía la Comisión Primera”, dijo.

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Además, recordó que durante su larga trayectoria en el Congreso, que supera los 20 años, ha defendido a la fuerza pública e impulsó proyectos para favorecerla, como el fuero penal militar, iniciativa de la cual fue coautora. Además, indicó que sacó adelante un proyecto de salas especiales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Mientras tanto, los otros estaban en otras cosas. Las batallas del uribismo las ha tenido es Paloma Valencia. Que no se equivoquen, porque después les va a tocar estar llorando una nueva traición”, precisó.

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Paloma Valencia aseguró ser la persona que ha lidiado con las batallas del uribismo - crédito Centro Democrático

No obstante, en una entrevista con la revista Semana, la aspirante presidencial afirmó que, aunque es leal al legado del exmandatario Uribe Vélez, es una mujer política que actúa con independencia. Eso no quiere decir que no acepte consejos por parte del expresidente; sin embargo, esas recomendaciones nunca son órdenes o instrucciones.

De esta manera, aclaró que no actúa conforme a la voluntad o intereses de Álvaro Uribe, como algunas personas han asegurado. Dijo que tiene el suficiente criterio para tomar sus propias decisiones. “La razón por la que yo puedo tener a Uribe tan cerca es porque jamás me ha tratado de decir qué tengo que hacer o qué tengo que decir, o qué no tengo que decir”, aseguró la senadora de la derecha.

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Abelardo de la Espriella: “más uribista que Paloma”

En efecto, la única candidata presidencial que cuenta con el aval del uribismo para la contienda electoral es Paloma Valencia. Sin embargo, uno de los contendientes asegura ser todavía más afín al expresidente Álvaro Uribe y a sus políticas que la misma aspirante del Centro Democrático.

Abelardo de la Espriella aseguró ser más uribista que Paloma Valencia - crédito campaña Abelardo de la Espriella

Se trata del abogado Abelardo de la Espriella, de la derecha. Según aseguró en el programa Los Protagonistas, de Caracol Radio, su forma de pensar es similar a la del ex jefe de Estado, aunque hay diferencias en su forma de ser muy marcadas. “Yo vengo siendo como el Uribe del 2002, pero costeño y más bacán, con sentido del humor (...). Soy más uribista que Paloma y su fórmula (Juan Daniel Oviedo)”, explicó el candidato presidencial en la entrevista.

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Sin embargo, en redes sociales recordaron un debate llevado a cabo en 2015 en el programa 360 de Cable Noticias, en el que De la Espriella dijo todo lo contrario. En ese momento, negó rotundamente ser una persona leal al uribismo. “Es que yo no soy uribista, yo soy un hombre libre, porque yo no soy perro de nadie”, aseveró.

Miguel Uribe Londoño adoptó las banderas de su hijo Miguel Uribe Turbay, tras ser asesinado, que representan al Centro Democrático y al uribismo - crédito Lina Gasca/Colprensa

Otro político que se disputa “las banderas” de esa corriente política es el candidato Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025, que hacía parte del partido Centro Democrático.

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