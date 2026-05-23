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Jhon Jáder Durán realizó una visita sorpresa al Envigado: entrenó con el equipo finalista en medio de las dudas sobre su lugar en el Mundial

El delantero colombiano apareció en el Polideportivo Sur de Envigado y se sumó a los trabajos del equipo finalista del Torneo BetPlay, días antes de que se confirme la lista definitiva de Colombia para la Copa Mundo 2026

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El atacante Jhon Jáder Durán centra la atención tras su visita al estadio Polideportivo Sur de Envigado, su club formador - crédito @envigadofc/Instagram
El atacante Jhon Jáder Durán centra la atención tras su visita al estadio Polideportivo Sur de Envigado, su club formador - crédito @envigadofc/Instagram

La prelista de 55 jugadores presentada por Néstor Lorenzo sigue generando debate alrededor de la selección Colombia a poco de que se cumpla el plazo para presentar la nómina definitiva de 26 que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio.

Aunque todo indica que hay poco espacio para las sorpresas para el seleccionador nacional y confiará en los hombres que protagonizaron el proceso rumbo al Mundial, la preselección dejó en el aire la posibilidad de que haya novedades frente a lo visto en las eliminatorias y, sobre todo, luego de la mala impresión dejada por la Tricolor en los amistosos ante Croacia y Francia.

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En ese contexto se produjo la visita de Jhon Jáder Durán, el viernes 22 de mayo, al estadio Polideportivo Sur de Envigado, su club formador. El atacante es uno de los nombres que más dudas y resistencia viene generando, debido a los rumores sobre lo ocurrido en el vestuario luego del partido entre Colombia y Perú en Barranquilla, el 6 de junio de 2025.

Adicionalmente, sus cambios constantes de equipo en el último año y medio y su poca participación en el Zenit de San Petersburgo campeón en la liga Premier rusa (del que se especula que ya acordó desvincularse), han rodeado su consideración con desconfianza, especialmente en medio de la urgencia por contar con más variantes en la ofensiva de cara al Mundial.

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A través de sus cuentas oficiales, Envigado compartió imágenes de la visita de Durán a los entrenamientos de La Cantera de Héroes, que viene adelantando los preparativos para disputar la final del Torneo BetPlay 2026 ante Real Cartagena.

“Vivimos una visita muy especial en nuestro entrenamiento con @jaderduran9, quien volvió a vestir los colores de Envigado FC y compartió una jornada llena de intensidad, talento y compromiso junto a nuestro equipo finalista, escribió el club en la descripción de la imagen, en la que aparece Durán junto al cuerpo técnico.

Durán pasó por las instalaciones de su antiguo club, mientras este se prepara para disputar la final del Torneo BetPlay ante Real Cartagena - crédito @envigadofc/Instagram
Durán pasó por las instalaciones de su antiguo club, mientras este se prepara para disputar la final del Torneo BetPlay ante Real Cartagena - crédito @envigadofc/Instagram

El texto del club resaltó las condiciones del atacante: “Con su mentalidad competitiva, su calidad dentro del campo y esa entrega que siempre lo ha caracterizado, Jhon volvió a demostrar por qué sigue dejando en alto el nombre de nuestra Cantera de Héroes ante el fútbol mundial“.

La publicación también subrayó el valor simbólico del retorno: “Su presencia inspira a nuestras nuevas generaciones y reafirma que esta institución continúa formando jugadores con identidad, carácter y hambre de grandeza. Siempre será un orgullo verte defender esta camiseta”, concluyó el club.

Desde hace días la presencia de Durán en el país estaba causando revuelo, pues coincidió con el inicio de la concentración de la selección Colombia de cara al Mundial 2026 que por estos días se adelanta en Guarne. Sin embargo, según reportó la periodista Sheyla García en Win Sports, Durán no formó parte del grupo que comenzó los entrenamientos, lo que alimentó especulaciones sobre su posible exclusión de la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo.

Adrian Magnoli llamó “boludo” a Durán por buscar un lugar en la selección Colombia

Jhon Jáder Durán
Durán no juega con Colombia desde el 6 de junio de 2025, ante Perú en Barranquilla, partido en el que fue sustituido en el entretiempo - crédito FCF

En el programa MorningGol de AS Colombia, el periodista argentino se mostró tajante con la presencia del delantero en Medellín. “El boludo del día es Jhon Jáder Durán”, afirmó, cuestionando abiertamente la aspiración del delantero a retornar a la escuadra nacional.

“El boludo del día es. Primero, por la actitud que tomó de dejar a su equipo en Rusia y acusar problemas personales cuando no los tiene, problemas personales, porque se lo vio bailando en redes, se lo vio en la cancha de Envigado viendo a su exequipo, compartiendo con amigos, él hace los pasos prohibidos, está feliz, ¿no es cierto? Donde no está feliz es donde no lo llaman”, expresó.

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