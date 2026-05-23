Colombia

Abelardo de la Espriella y los procesos contra la prensa que ha protagonizado: una contradicción que se suma a la campaña

El abogado radicó más de 100 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación contra la prensa entre 2008 y 2019

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Abelardo de la Espriella
En el informe se destaca la promesa de ser un recambio para el país, mientras recibe apoyo de políticos tradicionales - crédito Visuales IA

Sin importar lo que pase en las elecciones presidenciales, la irrupción de Abelardo de la Espriella en el plano político ha sido una de las sorpresas de los últimos años.

En meses, el abogado penalista se convirtió en uno de los candidatos con más opciones para llegar a la Casa de Nariño después del Gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, su figura sigue generando dudas en algunos sectores.

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Su postura radical sobre la seguridad, las negociaciones con grupos armados o algunos temas sociales hace que se debata lo que podría ser una hipotética administración del nacido en Bogotá que se formó en Montería.

Pintura acuarela: Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en debate. Bandera de Colombia y silueta de ciudad al fondo.
El candidato se ha promocionado como el aspriante que no le debe favores a los políticos tradicionales - crédito Visuales IA

Al respecto, el periodista Juan Carlos Rincón Escalante presentó en La Pulla un informe en el que cuestionó si Abelardo de la Espriella es la salvación de Colombia

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Rincón recordó que en un principio los analistas políticos opinaban que De la Espriella sería el candidato que le “pondría sabor a la campaña presidencial”; sin embargo, el pronóstico inicial sobre las aspiraciones del jurista se transformó por completo.

El abogado ha afirmado en varios discursos que dejó una vida perfecta en Italia para asumir “el reto de salvar y reconstruir” a Colombia

Rincón destacó que la vida de Abelardo de la Espriella no siempre estuvo alejada de la política, puesto que en el pasado su padre fue candidato a la Gobernación de Córdoba y fue cercano a Álvaro Uribe Vélez, con el que el jurista ha tenido problemas por el apoyo que el expresidente le dio a Paloma Valencia.

El abogado es uno de los líderes de las encuestas de intención de voto - crédito Reuters
El abogado es uno de los líderes de las encuestas de intención de voto - crédito Reuters

Abelardo de la Espriella se convirtió en uno de los abogados más reconocidos del país al ser parte del Acuerdo de Paz que el Estado consolidó con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ser el defensor de David Murcia Guzmán, fundador de DMG que en la actualidad lo acusa de abandonarlo tras ser detenido en Panamá y representar a Alex Saab, el barranquillero que se convirtió en una pieza clave de la dictadura venezolana y que recientemente fue extraditado a Estados Unidos.

El medio citado mencionó como algo irónico que De la Espriella prometa acabar con la corrupción cuando la mayoría de sus clientes del pasado fueron condenados o procesados por delitos que en la actualidad afirma son imperdonables.

De la misma forma, recuerdan que, aunque Abelardo de la Espriella asegura que en ningún momento ha vivido del Estado, Cuestión Pública reveló que su firma ha tenido contratos por más de tres mil millones de pesos con varios gobiernos.

Abelardo de la Espriella, abogado y actual candidato presidencial, centró su discurso final de campaña en una propuesta que ha generado debate: la reducción del Estado colombiano hasta en un 40% - crédito @MuyEnojadoSoy/X
En el informe se destaca la presencia de José Manuel Restrepo como figura de "adulto responsable" en la campaña del abogado - crédito @MuyEnojadoSoy/X

Al analizar un posible mandato del jurista, Rincón destacó las dudas que existen sobre la libertad que tendría la prensa, puesto que en la Fiscalía General de la Nación hay registros de más de 100 denuncias por calumnia e injuria que radicó el abogado contra periodistas y medios, la mayoría de los casos fueron archivados por falta de sustento jurídico.

Para argumentar las inquietudes que existen sobre la recepción del nacido en Bogotá, Rincón trajo a colación episodios en los que este discutió con periodistas a los que llamó “ignorantes” y “faltos de cultura”. Sumado a ello, protagonizó una polémica por increpar al comunicador Jonathan Bock por haberlo comparado con Saul Goodman, el abogado de la serie Breaking Bad que defendía a criminales.

“Imagínese un presidente así”, fueron las palabras de Rincón Escalante, que profundizó en otros aspectos de la campaña del abogado, como la afinidad con Dios que en la actualidad afirma tener, la amistad que Salvatore Mancuso declaró tener con el candidato y hasta las polémicas más recientes por las que ha sido cuestionado el jurista.

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