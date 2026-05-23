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Costa Rica presentó su convocatoria para la despedida de la selección Colombia al Mundial 2026: esta es la lista

Los ticos, que no clasificaron al certamen de la FIFA, viajarán en los próximos días a Bogotá para el duelo en El Campín, donde quieren hacer una buena presentación

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Selección Costa Rica
Costa Rica fue eliminada en las clasificatorias de Concacaf, en la última fecha y a manos de Haití - crédito @laselecrc_/X

La selección Colombia avanza en su concentración en Medellín con ocho de los 55 jugadores de la prelista para el Mundial 2026, que se irá reduciendo con el paso de los días y para el 1 de junio se espera que se confirmen los 26 futbolistas que disputarán el certamen de la FIFA.

El objetivo de la Tricolor es contar con el grupo completo frente a Costa Rica, que ya anunció sus convocados para el amistoso en El Campín, donde se hará la despedida de los cafeteros ante su gente.

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De otro lado, sigue la polémica por la situación de Sebastián Villa, que viene de ser figura con Independiente Rivadavia y aparecería en la concentración de Colombia en medio de críticas y rechazo por su condena por violencia de género, que sigue activa, y el juicio por abuso sexual, del cual fue absuelto.

La lista de Costa Rica contra Colombia

Los ticos, que integran una de las selecciones más importantes de Centroamérica, protagonizaron uno de los fracasos más sonados en las eliminatorias al Mundial 2026, al quedarse fuera del certamen en la última fecha de las clasificatorias de la Concacaf, en un grupo en el que Haití superó a la roja y a Honduras.

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Después de eso, el conjunto de Fernando Batista inició un nuevo proyecto y Colombia es uno de los rivales a enfrentar, en un partido que llama la atención por el nivel de la Tricolor, el deseo de victoria de los costarricenses y un compromiso marcado por la nostalgia de despedir a los cafeteros.

Selección Costa Rica
Esta es la convocatoria de la selección de Costa Rica para el amistoso frente a Colombia en El Campín - crédito @laselecrc_/X

“De los 28 jugadores llamados, 13 tienen 23 años o menos. El promedio de edad de la convocatoria es de 23,9 años. Además, nueve legionarios acompañarán a los 19 futbolistas escogidos del torneo local. En total, 17 equipos están representados en este grupo, de los cuales ocho pertenecen al campeonato nacional: Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Liberia, Herediano, Pérez Zeledón, Puntarenas y Guadalupe”, destacó la Federación Costarricense de Fútbol.

De otro lado, se destaca que no aparece el nombre de Juan Pablo Vargas, defensor central con pasado en Millonarios que actualmente en Puebla de México, en el que no realizó una buena campaña.

Juan Pablo Vargas estuvo en la pasada convocatoria de Costa Rica ante Jordania e Irán, en marzo de 2026 - crédito Umit Bektas/REUTERS
Juan Pablo Vargas estuvo en la pasada convocatoria de Costa Rica ante Jordania e Irán, en marzo de 2026 - crédito Umit Bektas/REUTERS

“El lunes 25 de mayo el grupo iniciará trabajo en cancha en la tarde; martes, miércoles, jueves y viernes tendrán doble sesión, y el sábado y domingo los entrenamientos están programados para la mañana”, indicó la federación, además de que “la Selección de Costa Rica viajará a Bogotá el domingo 31 de mayo en horas de la tarde”.

La situación con Sebastián Villa

Por los lados de la selección Colombia, el 25 de mayo, el mismo día que iniciará la concentración de Costa Rica, continuará en Bogotá la segunda fase de la concentración, previo al viaje a Estados Unidos.

Independiente Rivadavia liberó a Sebastián Villa para sumarse a las prácticas de la selección Colombia - crédito @libertadores/Instagram
Independiente Rivadavia liberó a Sebastián Villa para sumarse a las prácticas de la selección Colombia - crédito @libertadores/Instagram

Una de las polémicas es la posible llegada de Sebastián Villa a las prácticas de la Tricolor, pues según los periodistas Felipe Sierra y el argentino Germán García Grova, Independiente Rivadavia lo liberó para que tomara un vuelo desde Caracas a la capital colombiana, para entrar en concentración.

Luego de marcar gol y asistencia ante La Guaira, por Copa Libertadores, el atacante arrancaría trabajos el lunes 25, en medio de la ola de rechazo de distintos sectores por el pasado judicial del futbolista, aunque el técnico Néstor Lorenzo ha defendido su llamado porque considera que “quiénes somos para juzgar eternamente” y valoró su esfuerzo en el fútbol argentino, donde es el líder de la Lepra.

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