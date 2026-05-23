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Los pijaos buscarán la hazaña en las semifinales de la Liga BetPlay: hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Tolima

Con los verdolagas arriba en la serie por 1-0, el cuadro de Lucas González le apunta a revertir el resultado con lo mejor en su plantilla y los antioqueños confían en su localía

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Tolima vs. Nacional
Tolima viene de perder la ida de las semifinales contra Atlético Nacional por 1-0 en Ibagué - crédito Atlético Nacional

Se viene la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay, que en los compromisos de ida dejaron muchas emociones y goles, pero ninguno de los equipos sacó una ventaja considerable para llegar tranquilo a la revancha, que se mantiene abierta para cualquiera de los cuatro.

Atlético Nacional se medirá con el Deportes Tolima, en una serie que se volvió costumbre en las fases finales y, en esta ocasión, es equilibrada porque los verdes llegarán al segundo partido con el 1-0 a favor, un resultado que puede ser volteado por los ibaguereños.

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Por otro lado, hay preocupación entre los dirigidos por Lucas González debido al desgaste en la semana, pues vienen de un viaje desde Chile por el partido en Copa Libertadores, perder por goleada frente a Coquimbo y sin confirmar su lugar en los octavos de final, incluso actualmente está en riesgo de quedar eliminados.

Hora y dónde ver Nacional vs. Tolima

El compromiso de ida dejó muchas cosas por destacar, como el poder ofensivo de los pijaos, la presión a la defensa del verde y la capacidad de su rival para aguantar situaciones difíciles, pues en medio de esa intensidad logró el triunfo y además aprovechó que tenía un hombre de más.

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El partido de vuelta se jugará el sábado 23 de mayo, desde las 6:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se espera un lleno total de los aficionados para acompañar a los verdolagas en su camino a la final, pues son favoritos para clasificar y salir campeones.

Atlético Nacional
Nacional es favorito para superar las semifinales, pese a que tiene una leve ventaja sobre Tolima - crédito Atlético Nacional

Para los hinchas que no puedan asistir al escenario deportivo, podrán ver el compromiso en el canal deportivo Win Sports, el único medio con los derechos de transmisión del fútbol colombiano, así como por su página Win Play, para quienes deseen vivirlo desde cualquier plataforma digital.

Tolima llega con la baja de Anderson Angulo, expulsado por doble amonestación en el duelo de ida, pero con la esperanza de repetir las hazañas de 2017 y 2018, cuando superó a Atlético Nacional en una llave de Liga BetPlay en el Atanasio Girardot, ambas desde el punto penal.

Deportes Tolima
Tolima apelará a su juego y proceso con Lucas González para sacar adelante las semifinales frente a Nacional en Medellín - crédito Deportes Tolima

En el caso de los verdes, en caso de avanzar a la final, se aseguró la localía para el compromiso de vuelta por la tabla de reclasificación, en la que es primero con 49 puntos y es inalcanzable para el resto de sus rivales, lo que también demuestra el éxito de su campaña.

Partido de despedida en el verde

Atlético Nacional anunció este 22 de mayo que Macnelly Torres, uno de sus ídolos, tendrá partido de despedida el 26 de julio de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, desde las 6:30 p. m.

El evento se llamará “La Última Función: la magia se despide pero nunca se acaba” y enfrentará al plantel campeón de Copa Libertadores 2016 contra la selección Colombia de 2014.

El club informó que la boletería se habilitó 30 minutos después del anuncio, con precios preferenciales para abonados. En Sur y Norte, el ingreso cuesta $24.380 para abonados y $30.740 en boletería suelta.

Atlético Nacional
Esta es la boletería para el partido de despedida de Macnelly Torres con Nacional, como homenaje a su carrera - crédito Atlético Nacional

En Oriental, la entrada a Alta vale $39.220 para abonados y $49.820 en taquilla, mientras que en Baja cuesta $36.040 para abonados y $45.580 en boletería. En Occidental, Alta está en $72.080 para abonados y $90.100 para no abonados; Occidental Baja, en $63.600 y $79.500. Para Platea, Atlético Nacional detalló un valor de $108.120 para abonados y $135.860 en boletería.

Cabe recordar que Macnelly Torres no juega de manera profesional desde 2020, cuando su último club fue el desaparecido Alianza Petrolera, mientras que con el verde tuvo tres ciclos: el primero fue en el primer semestre de 2011, el segundo entre 2012 y 2013 y el último de 2015 a 2018.

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