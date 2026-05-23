Colombia

Petro no concilió con congresistas denunciados por menoscabo a la integridad nacional: “Se debe continuar hasta el final”

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente, aseguró que no se debe permitir que los legisladores alienten una incursión extranjera en Colombia y que se investigue al mandatario

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Los congresistas pidieron que el presidente Petro fuera investigado por la justicia de Estados Unidos por presuntos nexos ilegales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Los congresistas pidieron que el presidente Petro fuera investigado por la justicia de Estados Unidos por presuntos nexos ilegales - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El 22 de mayo de 2026 se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia por un pleito judicial entre el presidente Gustavo Petro y el senador Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) y los representantes a la Cámara Lina María Garrido y Miguel Polo Polo. La diligencia no surtió efecto: no hubo conciliación entre las partes.

El conflicto surgió porque los congresistas respaldaron la idea que Estados Unidos adelantara una incursión armada en Colombia y se mostraron de acuerdo con la posibilidad de que las autoridades norteamericanas competentes investigaran penalmente al primer mandatario. Entonces, fueron denunciados por los delitos de menoscabo de la integridad nacional, injuria, calumnia agravada e instigación a la guerra, según detalló El Tiempo.

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Así lo explicó el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente. “Las denuncias que se formularon contra ellos fueron por menoscabo a la integridad nacional, al pedir que ojalá a Colombia la invadan para que se lleven al presidente o pedir que ojalá al presidente lo metan preso que porque es aliado del narcotráfico”, precisó el profesional en Derecho, citado por la revista Semana.

- crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza aseguró que la denuncia contra los congresistas se mantendrá - crédito @HombreJurista/X

De igual manera, ante los medios de comunicación, el jurista aseguró que el primer mandatario se preocupa por la integridad nacional, algo que se vería fragmentado con las aseveraciones de los congresistas. El abogado indicó que no hay ninguna razón ideológica ni política que sustente las afirmaciones de los legisladores.

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“Es algo que no se puede permitir. Por eso, por el amor a Colombia, por la unidad nacional y la integridad nacional soberana, es que se hace esta denuncia y se ha establecido que se debe continuar hasta el final”, dijo.

Por su parte, Hernández, que asistió a la audiencia, ratificó su postura ante la Corte, negando que exista algún problema por haber solicitado a la justicia estadounidense que investigue presuntos nexos del presidente Petro con actividades ilícitas.

El senador Jota Pe Hernández salió al paso de las críticas que recibe tras su llegada al Senado en 2022 - crédito @SenadoGovCo/X
El senador Jota Pe Hernández ratificó su postura sobre la necesidad de que Estados Unidos investigue a Gustavo Petro - crédito @SenadoGovCo/X

“Le manifestamos a la Corte Suprema que aquí no existe ningún tipo de delito. El senador Jota Pe Hernández le ha solicitado a Estados Unidos que investigue. Allí se llevan a cabo dos investigaciones en contra del presidente y pues por esa razón yo no puedo conciliar. Me he ratificado en que sigo solicitando que se investigue y si se haya culpable al presidente, que responda ante la justicia”, señaló el legislador ante los medios de comunicación.

Las advertencias de Trump sobre un posible ataque a Colombia

En 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en varias oportunidades sobre la posibilidad de que sus tropas atacaran Colombia o que hicieran una incursión armada terrestre. Justificó esas acciones en la problemática del narcotráfico que enfrenta el país desde hace décadas y el rol que cumple Colombia en el negocio como fabricante de estupefacientes.

Colombia está fabricando cocaína. Tienen fábricas enteras de cocaína. Y luego nos venden la cocaína. Agradecemos mucho eso, pero sí. Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, detalló el jefe de Estado estadounidense en su momento a los medios de comunicación.

El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito Redes sociales/X
El presidente Gustavo Petro conversó con el presidente Donald Trump en medio de tensiones - crédito Redes sociales/X

La crisis diplomática entre los países fue escalando con el tiempo, hasta que, en enero de 2026, el mandatario Gustavo Petro se comunicó telefónicamente con su homólogo en Estados Unidos. La conversación sirvió para evitar cualquier incursión armada en Colombia ordenada por el Gobierno norteamericano.

“Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. En la conversación toqué dos temas, para no alargarme, le dije, y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Si no se dialoga, hay guerra (…). Lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos, y restablecí comunicación por primera vez”, precisó el presidente colombiano en un evento llevado a cabo en la plaza de Bolívar de Bogotá.

Posteriormente, los mandatarios se reunieron presencialmente en Washington y lograron mantener las relaciones diplomáticas.

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