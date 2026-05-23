Colombia

Iván Cepeda lidera intención de voto en encuesta para la primera vuelta: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella le siguen la pista

Los resultados de la encuestadora Tempo indican que el candidato de la izquierda cuenta con mayor respaldo de la población joven y los ciudadanos de Bogotá y los santanderes

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda contaría con el 38,12% de los votos en primera vuelta, superando en 10 puntos porcentuales a Paloma Valencia y en 15, aproximadamente, a Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Sergio Acero/REUTERS

El estudio de opinión pública y clima electoral Colombia 2026, que consiste en una medición realizada entre el 19 de mayo y el 23 de mayo por la encuestadora Tempo, posiciona al candidato presidencial Iván Cepeda Castro como el favorito entre los electores.

De acuerdo con la encuesta –que tuvo una muestra de 1.860 participantes de 25 ciudades del país–, el aspirante de la izquierda (Pacto Histórico) alcanzaría un 38,12% de respaldo en las urnas en la primera vuelta. Le seguiría Paloma Valencia, del Centro Democrático, con un apoyo del 27,96%, y el abogado Abelardo de la Espriella, con un 22,90% de votos.

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Los datos indican que el aspirante Cepeda tiene una mayor aceptación entre la población joven, de entre los 18 y 25 años, mientras que las personas de entre 46 y 55 años parecen optar por Valencia y las de 66 y 75 años, por De la Espriella.

Según la medición, Cepeda cuenta con un amplio apoyo en Bogotá y en departamentos como Antioquia. También cuenta con el respaldo de los votantes del centro del país, de la costa, del Eje Cafetero, de los santanders y del suroccidente de Colombia.

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Valencia, por su parte, presenta una mayor aceptación de cara a las elecciones en Antioquia, el Eje Cafetero y el centro del país. El candidato De la Espriella atrae más la atención de los votantes en la costa colombiana.

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