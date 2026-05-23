Lady Cherry Coss, Kitty Smash Cos y estrellas del cosplay brillan en ExpoGeek Colombia 2026

ExpoGeek Colombia 2026 abrió sus puertas en Bogotá para reunir hasta el domingo 24 de mayo a fanáticos de la cultura geek, el cosplay, el anime y los videojuegos en el Centro Comercial Paseo Villa del Río.

ExpoGeek Colombia 2026 abrió sus puertas en Bogotá para reunir hasta el domingo 24 de mayo a fanáticos de la cultura geek, el cosplay, el anime y los videojuegos en el Centro Comercial Paseo Villa del Río, con entrada gratuita y una variada oferta de experiencias para toda la familia. La quinta edición destaca por la presencia de invitados internacionales como Aiko Leru y nuevas actividades como “La Voz Geek”, consolidando a la feria como uno de los principales encuentros culturales.

Hasta el 24 de mayo, ExpoGeek Colombia 2026 se realiza en el Centro Comercial Paseo Villa del Río, al sur de Bogotá, desde las 11:00 a.m. hasta las 20:00. La feria ofrece acceso libre y una programación con competencias de cosplay, zonas de videojuegos clásicos, música asiática, ilustradores independientes y experiencias para públicos de todas las edades.

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La feria, que celebra cinco años, refuerza su rol como punto de encuentro de comunidades creativas y entusiastas del entretenimiento alternativo.

La feria, que celebra cinco años, refuerza su rol como punto de encuentro de comunidades creativas y entusiastas del entretenimiento alternativo. Desde su primera edición, el evento se ha convertido en referencia para cosplayers, gamers y amantes del anime y la ilustración.

Este año, la organización introduce nuevas propuestas para fortalecer su impacto en la cultura juvenil y familiar. Cada edición refleja el crecimiento del movimiento geek en Bogotá, con espacios diseñados para la integración y el intercambio de experiencias.

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Programación y zonas destacadas de ExpoGeek Colombia 2026

Programación ExpoGeek 2026, sábado 23 de mayo

La programación presenta zonas temáticas para distintos intereses del público. En la Zona Gamer Retro, los asistentes encontrarán videojuegos clásicos y títulos emblemáticos de décadas pasadas.

La Zona Idol está dedicada a la música y cultura asiática, con espectáculos y actividades dirigidas a quienes siguen la escena pop de Japón y Corea. En la Zona de Artistas, ilustradores y creadores independientes exhiben y comercializan su trabajo, permitiendo al público conocer nuevos talentos.

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ExpoGeek 2026 Domingo 24 de mayo

Además, ExpoGeek Colombia 2026 ofrece áreas para coleccionistas de piezas vintage y cartas intercambiables, así como exhibiciones y objetos destinados a celebrar la creatividad y la nostalgia alrededor del universo geek.

Invitados internacionales, competencias y novedades

Uno de los momentos principales será la Yamato Cosplay Cup (YCC), con exponentes nacionales y la participación de la invitada internacional Aiko Leru como jurado.

Uno de los momentos principales será la Yamato Cosplay Cup (YCC), con exponentes nacionales y la participación de la invitada internacional Aiko Leru como jurado, en una competencia que promueve el intercambio latinoamericano.

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Dentro de los invitados figuran Lady Cherry Coss, Kitty Smash Cos, Meimey Cosplay, Majito 2004, Diego Contreras y Akemi Hoon, además de reconocidas figuras nacionales como Lady Black, Bass García, Bryam Saldaña y Danrio. La diversidad de invitados refuerza el alcance internacional del evento y amplía las redes entre creadores.

Las novedades incluyen “La Voz Geek”, una plataforma para descubrir talentos musicales vinculados a la cultura geek junto a Karlicornio, y el Rally Stamp Artist, un recorrido interactivo en la zona de ilustradores para apoyar el trabajo de artistas independientes, liderado por Ginger Pinku.

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Propósito y mensaje de los organizadores

ExpoGeek 2026

El director Brian Casallas destacó el valor integrador del evento: “Con cinco años de trayectoria, ExpoGeek Colombia se ha consolidado como un espacio de encuentro para comunidades creativas, artistas, gamers y familias interesadas en nuevas formas de entretenimiento y expresión cultural”, señaló en el Comunicado ExpoGeek 2026.docx.

Por su parte, Carlos Fernando Duque, gerente general del Centro Comercial Paseo Villa del Río, afirmó: “Nos complace ser la sede de ExpoGeek Colombia 2026, un espacio que les permitirá disfrutar de grandes momentos de emoción, nostalgia y diversión con los mejores exponentes de la cultura geek, tanto nacionales como internacionales”.

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La organización subrayó su compromiso de seguir respaldando a las comunidades que se identifican con el arte, la música y las tendencias alternativas.

ExpoGeek Colombia 2026, en su quinta edición, convoca a entusiastas y familias alrededor de nuevas formas de entretenimiento, fortaleciendo los vínculos entre creatividad local e internacional y afianzando su lugar como referente de la cultura geek, según el Comunicado ExpoGeek 2026.docx.

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