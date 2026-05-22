Colombia

Investigador afirmó que “vivimos lo que Escobar nunca soñó”: la realidad del narcotráfico contemporáneo

Para Toby Muse, en el mundo se consume más cocaína sin que las naciones puedan concretar un plan para combatir el negocio ilícito de manera real

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Pablo Escobar - Narcotráfico
Para el experto, Pablo Escobar estaría feliz con las dinámicas que se registran actualmente en el narcotráfico - crédito Visuales IA

El periodista británico Toby Muse está promocionando el lanzamiento en español de su libro Kilo, en el que aborda cómo las maquinarias del narcotráfico han consolidado un negocio ilícito que sigue creciendo.

Muse recorrió varias zonas de Colombia para conocer los detalles del proceso para que el narcótico sea llevado a otros países, lo que incluye los errores que han cometido las autoridades para evitar que esto se concrete.

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En diálogo con Caracol Radio, Muse habló sobre las conclusiones de su investigación, incluyendo la transformación que tuvo el negocio de lo prohibido en el mundo.

“Llevamos muchos años variando con esta guerra. La primera vez fue con el alcohol en Estados Unidos, Al Capone fue el Pablo Escobar de hoy. Un kilo de cocaína vale más de 1.000 dólares, pero en Australia podrían ser 200.000 dólares, son ganancias increíbles y mucha gente tiene alta tolerancia al riesgo y quieren hacer plata con esto”.

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Kilo - Toby Muse
El británico recorrió varias zonas de cultivos de coca en Colombia - crédito Capitán Swing.

El británico mencionó que en Colombia se encontró con una realidad difícil, en la que las poblaciones en las que hay cultivos de coca reciben más ayudas de los criminales que del Estado.

“Cuando viajé a los campos de coca en el Catatumbo, hay mucha gente, familias que viven de la coca, que quieren que el mundo sepa cómo están viviendo. Ellos debían hacer un peaje por un sendero y lo que recogieron en cuatro años fue para construir una escuela. ¿Por qué el Gobierno no está financiando una escuela? A mí me mostraron cómo viven".

Muse se refirió a los contactos que hizo en Colombia y las celebraciones en las que observó cómo los capos locales demuestran su poder económico.

“Tenía amigos en fiestas sociales y el punto social es importante en la mafia, es donde pueden mostrar sus nuevas novias, sus nuevos autos, no se puede olvidar que esta cultura es de consumismo y mostrar lo que han hecho, fiestas de dos o tres días”.

Toby Muse
Para el investigador es momento de señalar a los países en los que más se consume cocaína - crédito Capitán Swing.

Para el investigador, su trabajo se enfoca únicamente en el narcotráfico en Colombia, pero afirmó que le gustaría conocer como funciona el microtráfico en las ciudades como Londres o Nueva York.

“No quise hacer un trabajo a medias, por la misma razón, no viajé a México, yo tenía algo profundo para decir sobre Colombia. Estoy de acuerdo, hemos hecho el trabajo de la producción, pero la parte fundamental es el consumo, me gustaría ver a alguien que va a Londres, Nueva York y describe esto desde los ojos de un extranjero”.

Al respecto, Muse afirmó que es momento de dejar de señalar únicamente la responsabilidad de los países cultivadores y comenzar a responsabilizar a las naciones en las que más se consume cocaína.

“El consumo es tan importante, yo digo que el mundo viene derecho, Colombia está produciendo más coca, y Colombia tiene derecho a preguntar ¿por qué el mundo está consumiendo más coca que nunca?”.

La Brigada 15 del Ejército Nacional destruye un semillero de cerca de 3.000 plantas de hoja de coca en San José del Palmar, Chocó - crédito Ejército
Para el experto en la actualidad se produce más coca que en el auge del narcotráfico en los 80 - crédito Ejército

Al hablar de la falta de soluciones en Colombia para erradicar los cultivos de coca, Muse indicó que no se trata de un problema político local, sino que hay discusiones que se deben registrar para entender cuánto ha escalado el negocio ilícito.

“Estoy convencido (de que se produce más cocaína). Sacaría la política porque es un proceso que hemos visto con algo de 10 o 12 años. Todos los años ha seguido y no es de un partido u otro, es algo sistemático en el que la cocaína ha llegado a nuevos mercados. En cualquier rincón de Inglaterra se puede encontrar cocaína, hay cocaína por todas partes. La oferta no se puede negar, pero no se puede negar la demanda de gente consumiendo”.

El británico indicó que “Vivimos en un mundo que Pablo Escobar jamás pudo haber imaginado” por las ganancias que genera el narcotráfico, mientras se sigue sin hablar sobre una posible solución real.

“Admiro mucho un plan de comenzar la conversación a nivel global. Hay que pensar a cambiar la política contra las drogas. (Juan Manuel) Santos lo dijo cuando era presidente, pero estamos viviendo en un mundo en el que la guerra contra las drogas fracasó y no tenemos solución. La legalización puede ser, pero primero, la mayoría no está a favor, puede ser que sea lo correcto, pero los votantes no lo quieren”.

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