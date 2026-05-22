Así se cerró la venta de Beckham Castro al Luserna de Suiza: Millonarios ganó un buen dinero

El atacante, proveniente de la cantera de los embajadores, firmó un contrato con tres años y tendrá su primera experiencia en el exterior - crédito FC Lugano

Millonarios volvió a ser protagonista en el mercado de fichajes gracias a la venta de los jugadores de las divisiones inferiores, pues luego del fiasco con Neiser Villarreal en 2025, que decidió salir libre a Cruzeiro pese a su nivel, la institución se repuso con otro canterano.

Beckham Castro fue vendido por los embajadores al Lugano de Suiza, conjunto que debió refundarse a inicios del siglo XXI, pero con el paso de los años ganó importancia en su país y logró uno de sus negocios más prometedores con la llegada del atacante cartagenero de 22 años.

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De esta manera, el club tendrá una buena cantidad de dinero para el mercado de fichajes, en el que buscará jugadores de mayor nivel para la plantilla porque el objetivo es ganar la Liga BetPlay, así como la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, en caso de avanzar de ronda.

El negocio con Beckham Castro

Gracias al trabajo en las divisiones inferiores, los azules lograron en los últimos años muchas ventas importantes, pues según el medio Mundo Millos, los 23 futbolistas que debutaron con el club entre 2020 y 2024 le dejaron cerca de 10 millones de dólares por sus transferencias.

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De esos jugadores, Beckham Castro se convirtió en el nuevo negocio de Millonarios, pues logró un acuerdo con el FC Lugano para su transferencia definitiva, en una serie de conversaciones que avanzaron de manera tranquila y con la aprobación del jugador, que quería salir al exterior.

Así fue la presentación del Lugano por la llegada de Beckham Castro, que espera ser figura en el fútbol europeo - crédito FC Lugano

El conjunto suizo presentó al atacante de 23 años en sus redes sociales, resaltando su experiencia en el Ballet Azul y La Equidad, además de que salió campeón de la Liga BetPlay 2023-I y la Superliga 2024, todos ellos bajo el mando del entonces técnico Alberto Gamero, que lo puso a debutar en 2022.

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Según el periodista Guillermo Arango, Millonarios consiguió más de 850.000 euros por la venta de Beckham Castro, aunque la plataforma Transfermarkt ubicó el valor en 900.000 euros, unos 3.845 millones de pesos colombianos, una cifra buena para el fútbol colombiano.

Millonarios logró una venta cercana al millón de euros con Beckham Castro al Lugano - crédito @guilloarango/X

Castro se fue de los azules con 104 partidos, 21 goles y nueve asistencias, y su última anotación fue frente a Boston River de Uruguay en Montevideo, en el triunfo 4-2 de los embajadores por la Copa Sudamericana, en el que también fue el partido con el que se despidió de los hinchas.

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¿Cómo está el FC Lugano?

Beckham Castro llega a uno de los clubes históricos del fútbol suizo, pero que se refundó en 2004 por la desaparición de otro conjunto con el mismo nombre, adoptó sus mismos colores y escudo, y en la actualidad realizó una excelente campaña en la Superliga, que no se asemeja al resto de ligas en Europa.

Para empezar, el FC Lugano fue tercero en el campeonato local, tanto en la primera fase como en el grupo de campeonato, en el que sumó 64 puntos y quedó a 10 unidades del campeón Thun, y su goleador fue Kevin Behrens, delantero alemán que marcó 14 tantos en el torneo.

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Beckham Castro firmó su contrato con el FC Lugano, para afrontar la nueva temporada en Suiza - crédito FC Lugano

Sumado a eso, el conjunto suizo obtuvo cupo a la Conference League, así que Beckham Castro tendrá la posibilidad de jugar su primera competencia europea desde la segunda ronda clasificatoria, que es la segunda de las cuatro fases previas a la instancia de liga en el certamen.

Finalmente, el director deportivo del Lugano, Sebastian Pelzer, habló acerca de la llegada de Castro: “Llevamos tiempo siguiendo de cerca a Beckham y creemos que puede ser una incorporación importante. A pesar de su corta edad, ya ha disputado más de 100 partidos como profesional y ha adquirido experiencia en entornos competitivos. Gracias a su velocidad y habilidad técnica, podrá ofrecernos más opciones en ataque. Estamos encantados de poder brindarle las condiciones ideales aquí en Lugano para que desarrolle todo su potencial”.

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