Elecciones presidenciales: esta es la diferencia entre votar en blanco, anular el voto y no ir a las urnas en Colombia

La diferencia entre voto en blanco, voto nulo y abstención es clave para entender el proceso electoral colombiano en las presidenciales 2026 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

A pocos días de que Colombia vuelva a las urnas para elegir presidente, millones de ciudadanos empiezan a revisar candidatos, propuestas y alianzas políticas. Pero, entre toda la conversación electoral, hay una duda que suele repetirse cada cuatro años y que todavía genera confusión, no es lo mismo votar en blanco, anular el voto o simplemente no participar en la elección. Aunque muchas personas usan esos conceptos como si significaran lo mismo, en realidad representan decisiones completamente distintas dentro del sistema democrático colombiano. Cada una tiene efectos diferentes sobre el proceso electoral y también refleja formas particulares de expresar inconformidad, rechazo o apatía política.

El 31 de mayo se realizará la primera vuelta presidencial de 2026, según el calendario oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si ninguno de los candidatos logra obtener más del 50% de los votos válidos, el país tendrá que acudir a una segunda vuelta el 21 de junio. En medio de una campaña marcada por debates intensos, polarización política y discusiones constantes en redes sociales, volvió a aparecer el interés por entender qué ocurre realmente cuando un ciudadano decide votar en blanco, dejar el tarjetón mal marcado o no asistir a las urnas.

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En Colombia, la Corte Constitucional reconoce el voto en blanco como una expresión legítima de disentimiento y rechazo en las elecciones - crédito @moeuecolombia26/X

La diferencia más importante está en que el voto en blanco sí cuenta como una participación válida dentro de la elección. Es decir, la persona sí acude al puesto de votación, recibe el tarjetón y marca deliberadamente la casilla destinada para expresar que no se siente representada por ninguno de los candidatos. En Colombia, esta figura tiene reconocimiento jurídico y político. La Corte Constitucional lo define como “una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad” frente a las opciones disponibles en una elección.

Sin embargo, el alcance del voto en blanco depende del tipo de elección. En las presidenciales, por ejemplo, tiene efectos únicamente en la primera vuelta. Si llegara a obtener la mayoría absoluta de los votos válidos, la elección tendría que repetirse con nuevos candidatos. Aun así, ese escenario nunca ocurrió en Colombia. Además, en una eventual segunda vuelta presidencial, el voto en blanco pierde esa capacidad jurídica y pasa a tener solamente un efecto estadístico dentro de los resultados.

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Muy distinto es el voto nulo. En este caso, el ciudadano sí participa en la jornada electoral, pero el sufragio termina invalidado porque el tarjetón fue marcado incorrectamente o porque la intención del votante no resulta clara para los jurados. Esto puede suceder cuando una persona marca varias casillas al mismo tiempo, hace anotaciones que generan confusión o raya el tarjetón de una manera que impide identificar correctamente su decisión. También hay quienes anulan el voto de manera intencional como forma de protesta.

El voto en blanco cuenta como participación válida y expresa inconformidad, pero solo tiene efectos jurídicos en la primera vuelta presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque el voto nulo no suma a ningún candidato ni tiene efectos jurídicos sobre el resultado final, sí aparece contabilizado dentro de los reportes oficiales de la Registraduría. En las elecciones presidenciales de 2022, por ejemplo, se registraron 241.826 votos nulos durante la primera vuelta y más de 270.000 en la segunda. Aunque representan un porcentaje pequeño frente al total de sufragios, esos números suelen interpretarse como una mezcla entre errores al votar y expresiones de descontento político.

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La abstención funciona de otra manera. Allí no existe participación alguna en la jornada electoral. La persona simplemente decide no asistir al puesto de votación y quedarse por fuera del proceso democrático. En Colombia el voto no es obligatorio, por lo que abstenerse no genera sanciones legales. Las razones detrás de esa decisión suelen ser muy variadas: desconfianza en los políticos, cansancio frente al sistema, apatía, dificultades para desplazarse, falta de interés o incluso temor por situaciones de violencia en algunos territorios.

Históricamente, la abstención es uno de los grandes retos de la democracia colombiana. Durante décadas, millones de ciudadanos habilitados para votar han optado por no participar en las elecciones, algo que constantemente abre debates sobre representación política y legitimidad institucional. Aunque la participación electoral mostró algunos aumentos recientes, Colombia todavía mantiene niveles altos de abstención frente a otros países de la región. De hecho, las elecciones presidenciales de 2022 fueron consideradas excepcionales por el alto nivel de movilización ciudadana.

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Aunque el voto nulo no tiene efectos jurídicos, la Registraduría Nacional lo contabiliza y refleja tanto errores como protestas políticas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En esa segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández participaron más de 22,6 millones de personas, una cifra equivalente a cerca del 58% del censo electoral. Aun así, más de 16 millones de ciudadanos habilitados decidieron no acudir a las urnas. La Registraduría destacó en ese momento que se trató de la abstención más baja registrada en una segunda vuelta presidencial en los últimos 24 años, un dato que muchos analistas relacionaron con el ambiente de polarización política y el enorme interés ciudadano que despertó esa contienda.