Colombia sobre dos ruedas: 6,1 millones de hogares ya tienen moto y el fenómeno no se detiene

En Colombia, el 32% de los hogares cuenta hoy con al menos una motocicleta como medio principal de transporte - crédito Denuncias Bucaramanga

Moverse por Colombia sobre dos ruedas dejó de ser una escena asociada únicamente a domicilios o trayectos rápidos en ciudad. Hoy, para millones de personas, la motocicleta representa algo mucho más profundo, la posibilidad de llegar al trabajo, sostener un negocio familiar, transportar mercancía o simplemente conectarse con lugares donde el transporte público todavía no logra responder a las necesidades diarias.

Las últimas cifras muestran hasta qué punto este vehículo se convirtió en parte de la vida cotidiana del país. De acuerdo con un análisis de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane 2025, más de 6,16 millones de hogares colombianos tienen al menos una motocicleta. En otras palabras, el 32% de las familias del país cuenta con este medio de transporte.

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Más de 6,16 millones de familias colombianas optan por la motocicleta para suplir necesidades de movilidad urbana y rural - crédito Alcaldía de Bogotá

El crecimiento es tan acelerado que la diferencia frente a hace apenas 15 años resulta evidente. En 2010, solo uno de cada seis hogares tenía moto. Ahora, la relación prácticamente se duplicó y ya es común encontrar familias donde este vehículo es la principal herramienta de movilidad y trabajo. La transformación no solo refleja cambios en la forma de transportarse, además evidencia cómo las dinámicas económicas del país empujaron a miles de personas a buscar opciones más accesibles frente al alto costo de otros medios.

En buena parte del territorio nacional, tener una motocicleta ya no se percibe como un lujo ni como un gasto secundario. Para muchos hogares significa ahorrar tiempo, reducir costos diarios y mantener ingresos estables. Esa realidad se nota especialmente entre trabajadores independientes, pequeños comerciantes y personas que dependen de recorridos constantes para cumplir sus labores.

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El estudio de la Andi mostró que el 95,1% del parque motociclista pertenece a hogares de estratos 1, 2 y 3. El estrato 1 concentra el 41,1%, seguido del estrato 2 con 35,7% y el estrato 3 con 18,3%. Además, el 62% de los hogares propietarios vive con menos de dos salarios mínimos mensuales, una cifra que revela el fuerte vínculo entre motocicleta y economía popular.

El parque de motocicletas colombiano está dominado por hogares de estratos 1, 2 y 3, que representan el 95,1% del total - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La expansión del vehículo también quedó reflejada en la movilidad laboral. Actualmente, la moto es el principal medio motorizado para desplazarse al trabajo en Colombia y el segundo sistema de transporte más utilizado en general, únicamente superado por quienes se movilizan caminando. Según el informe, el 28,1% de los trabajadores del país usa motocicleta para sus trayectos diarios. Detrás de ese fenómeno hay razones prácticas. Muchos usuarios destacan el ahorro en transporte, la rapidez frente a los trancones y la facilidad para movilizarse en municipios donde las rutas de buses son escasas o insuficientes. En zonas apartadas, incluso, la motocicleta terminó reemplazando alternativas que históricamente fueron limitadas o inexistentes.

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La situación es todavía más visible en áreas rurales. Más del 40% de los hogares campesinos tiene motocicleta, mientras regiones como la Insular alcanzan niveles de penetración del 68%. En la Orinoquía la cifra llega al 55% y en la Amazonía al 53%, territorios donde las distancias, el estado de las vías y la falta de cobertura de transporte convierten a la moto en una necesidad cotidiana.

El informe también encontró una relación directa entre motocicleta y emprendimiento. Los hogares donde el jefe de familia es patrón o empleador registran una tenencia del 54%. Entre trabajadores de finca o tierra propia la cifra alcanza el 48%, mientras que jornaleros y peones llegan al 47,2%. Para muchos de ellos, este vehículo permite transportar productos, llegar a clientes o cumplir jornadas laborales en diferentes municipios durante el mismo día.

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En las regiones rurales de Colombia, más del 40% de los hogares campesinos tiene una motocicleta para desplazarse diariamente - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

En ciudades intermedias y pequeños municipios, además, la motocicleta cambió la dinámica comercial. Cada vez son más frecuentes los negocios de mensajería, domicilios, ventas ambulantes o servicios técnicos que funcionan completamente alrededor de este medio de transporte. Incluso sectores como la agricultura, la construcción y el comercio informal dependen en gran parte de la movilidad que ofrecen las motos.

Sin embargo, el crecimiento acelerado del parque motociclista también abrió nuevas discusiones. Las autoridades y expertos en movilidad vienen alertando sobre los retos que enfrenta el país en materia de seguridad vial, infraestructura y convivencia en las carreteras y zonas urbanas. El aumento de motocicletas exige mayores inversiones en señalización, educación vial y prevención de accidentes.

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