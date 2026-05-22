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Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

La salida del entrenador argentino tras la Copa del Mundo haría que al interior de la Tricolor no se piense más allá del certamen internacional

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Néstor Lorenzo
El entrenador argentino entregará la lista final antes del 1 de junio - crédito FCF

El anuncio de la lista de 55 jugadores que podrán estar con la selección Colombia en la Copa del Mundo hizo que comenzara un debate por la posible presencia de Sebastián Villa, con antecedentes de violencia de género, en la competencia más importante de fútbol.

Entidades, analistas y políticos han rechazado la posible convocatoria de Villa, argumentando que el extremo no debería representar al país teniendo en cuenta su historial delictivo, lo que incluye una condena por maltratar a su expareja en Argentina.

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A pesar de ello, luego del partido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que Independiente Rivadavia (club en el que milita el colombiano) derrotó a La Guaira en Venezuela, se confirmó que el cafetero será liberado por la institución y se unirá al resto de jugadores que están entrenando con el cuerpo técnico de la Tricolor en Medellín.

El técnico argentino anunció la lista de 55 jugadores que estarán en el radar para el Mundial de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Lorenzo estaría convencido de convocar a Sebastián Villa a la Copa del Mundo - crédito Colprensa

A falta de que algunos clubes finalicen su participación en competencias locales, a la concentración se han unido James Rodríguez, Camilo Vargas, Álvaro Montero y otros deportistas que podrían hacer parte de la lista de 26 convocados, siendo la invitación para que Villa se sume al grupo de trabajo (algo que no paso con Jhon Jader Durán) un mensaje del cuerpo técnico.

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Luego de que se confirmó que Villa llegará a Colombia para unirse a la Tricolor, se conoció que al interior de la Federación Colombiana de Fútbol le han pedido al entrenador argentino que no convoque al extremo de 30 años; sin embargo, la postura del estratega no cambiará.

Una fuente de Infobae Colombia informó que al interior de la FCF se tiene certeza de que Lorenzo incluirá a Sebastián Villa en la lista final, puesto que el estratega no continuará al mando de la selección tras el mundial y por ende, no piensa en el futuro tras el torneo de la federación.

Además, expuso que los dirigentes no están pensando en el rechazo que ha recibido la posible convocatoria de Villa, sino en la caída de pautas publicitarias durante el Mundial, puesto que parte de la presión provendría del sector privado.

En cuanto a los demás jugadores de la selección Colombia, hasta el momento ninguno de los líderes del vestuario se han pronunciado para mostrarse en contra de la presencia de Villa, lo que sería un mensaje de respaldo a la decisión que tomará Néstor Lorenzo.

Villa se unirá a la selección Colombia antes de tiempo por decisión de su club - crédito Reuters
Villa se unirá a la selección Colombia antes de tiempo por decisión de su club - crédito Reuters

El negocio que representa una Copa del Mundo

Además del dinero que estaría en peligro en caso de que Villa esté en el mundial y algunas marcas se alejen de la selección, la fuente de Infobae Colombia mencionó los atractivos adicionales que tiene el certamen para los jugadores, recordando que varios de ellos ya son la cara de empresas y plataformas antes del inicio del torneo de fútbol.

Sumado a ello, los clubes que ceden a sus atletas para el mundial reciben alrededor de 10.000 dólares por día de competencia, lo que sería uno de los motivos por los que Independiente de Rivadavia, un equipo pequeño en Argentina, decidió liberar antes de tiempo a Villa para presionar su posible convocatoria.

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
Ninguno de los líderes del vestuario estaría en contra con que Villa juegue la Copa del Mundo - crédito FCF

Los jugadores reciben dinero adicional del premio que entrega la FIFA por la participación de cada nación, que luego es dividido entre la federación y los deportistas en una negociación que en la mayoría de casos es liderada por los capitanes o líderes del vestuario.

Se estima que la convocatoria de la selección Colombia se conocerá antes de los comicios presidenciales y de esa forma se sabrá la decisión de Lorenzo, que durante la última rueda de prensa defendió a Villa.

“Entiendo la preocupación de la opinión pública y de los periodistas. Siempre tenemos en cuenta el contexto personal de todos los jugadores que llamamos. Tuve una conversación con él y me dijo: ‘Profe, tuve que empezar de cero’”, declaró el argentino al respecto.

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