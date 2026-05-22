Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Los seis equipos colombianos en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana tienen opciones enormes para pasar de ronda - crédito Reuters

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entraron en la recta final de la fase de grupos, con goles y definiciones abiertas por los clasificados a la siguiente ronda y por los cupos a los playoffs del segundo torneo en importancia de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió la fecha del sorteo de los octavos de final. El emparejamiento se conocerá poco después del cierre de la fase de grupos y antes del receso de mitad de año, para que los equipos clasificados preparen sus series.

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Los seis clubes colombianos que compiten en torneos internacionales mantuvieron opciones de continuidad, ya sea con un lugar en octavos o con la posibilidad de pasar a los playoffs de la Sudamericana como “premio de consuelo” para los terceros de la Libertadores.

Fecha para el sorteo de octavos

Con una fecha por disputarse en la fase de grupos, la expectativa se concentró en los equipos que avanzarán a las rondas finales, previstas para el inicio del segundo semestre de 2026.

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La Conmebol informó que el 29 de mayo realizará el sorteo de octavos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, con el objetivo de que los clubes puedan planificar logística y calendario.

La Conmebol definió la fecha para el sorteo de octavos en la Copa Libertadores, que será en paralelo al de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La ceremonia se realizará en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), cerca de Asunción, con presencia de directivos de los equipos clasificados a octavos y de los que jugarán los playoffs de la Sudamericana.

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Formatos distintos en Libertadores y Sudamericana

El mecanismo del sorteo será similar en ambos torneos, pero con diferencias por el formato de competencia, en especial en la Sudamericana, que incorpora una fase de playoffs.

En la Copa Libertadores, el sorteo se organizará en dos bombos: por un lado, los líderes de grupo; por el otro, los segundos. A partir de la extracción de balotas, quedarán definidas las llaves de octavos y el cuadro hacia las siguientes rondas.

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Así se armarán los cruces para los playoffs de octavos en la Copa Sudamericana, que dependerá del rendimiento de cada club - crédito Conmebol

En la Copa Sudamericana, los ocho primeros de grupo no conocerán rival directo hasta que se disputen los playoffs (previstos para mediados de julio). En el sorteo, esos líderes quedarán emparejados con alguna de las series de esa instancia, lo que evita un sorteo adicional más adelante.

De esa manera, los equipos que superen los playoffs llegarán a octavos con el cruce ya establecido, un dato clave para planificar viajes, análisis y preparación en la segunda parte del año.

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Situación de los colombianos

Pese al arranque irregular en la fase de grupos, los seis clubes colombianos en torneos Conmebol conservaron posibilidades de seguir en competencia, ya sea con el pase directo a octavos o mediante los playoffs de la Sudamericana.

En la Copa Libertadores, Santa Fe, Medellín y Tolima llegarán a la última fecha con opciones de clasificación. Medellín y Tolima dependerán de sí mismos, mientras que Junior, ya eliminado, buscará finalizar tercero para acceder a los playoffs de la Sudamericana.

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Así están las posiciones en la fase de grupos en la Copa Libertadores, luego de la quinta jornada - crédito Conmebol

En la Copa Sudamericana, Millonarios y América de Cali tendrán la oportunidad de pelear la clasificación en condición de local: si ganan en la sexta fecha y se dan otros resultados, podrán cerrar la fase de grupos como líderes de sus zonas.

Luego de cinco jornadas, así van los ocho grupos en la Copa Sudamericana 2026, con Millonarios y América cerca de los octavos de final - crédito Conmebol