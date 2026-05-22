Deportes

Esta es la fecha para el sorteo de los octavos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: habría clubes colombianos

Previo a la última jornada de la fase de grupos en los dos certámenes, los seis conjuntos cafeteros en actividad mantienen la posibilidad de pasar de ronda

Guardar
Google icon
Copa Libertadores y Copa Sudamericana
Los seis equipos colombianos en las fases de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana tienen opciones enormes para pasar de ronda - crédito Reuters

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana entraron en la recta final de la fase de grupos, con goles y definiciones abiertas por los clasificados a la siguiente ronda y por los cupos a los playoffs del segundo torneo en importancia de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol definió la fecha del sorteo de los octavos de final. El emparejamiento se conocerá poco después del cierre de la fase de grupos y antes del receso de mitad de año, para que los equipos clasificados preparen sus series.

PUBLICIDAD

Los seis clubes colombianos que compiten en torneos internacionales mantuvieron opciones de continuidad, ya sea con un lugar en octavos o con la posibilidad de pasar a los playoffs de la Sudamericana como “premio de consuelo” para los terceros de la Libertadores.

Fecha para el sorteo de octavos

Con una fecha por disputarse en la fase de grupos, la expectativa se concentró en los equipos que avanzarán a las rondas finales, previstas para el inicio del segundo semestre de 2026.

PUBLICIDAD

La Conmebol informó que el 29 de mayo realizará el sorteo de octavos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, con el objetivo de que los clubes puedan planificar logística y calendario.

Sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
La Conmebol definió la fecha para el sorteo de octavos en la Copa Libertadores, que será en paralelo al de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

La ceremonia se realizará en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay), cerca de Asunción, con presencia de directivos de los equipos clasificados a octavos y de los que jugarán los playoffs de la Sudamericana.

Formatos distintos en Libertadores y Sudamericana

El mecanismo del sorteo será similar en ambos torneos, pero con diferencias por el formato de competencia, en especial en la Sudamericana, que incorpora una fase de playoffs.

En la Copa Libertadores, el sorteo se organizará en dos bombos: por un lado, los líderes de grupo; por el otro, los segundos. A partir de la extracción de balotas, quedarán definidas las llaves de octavos y el cuadro hacia las siguientes rondas.

Copa Sudamericana
Así se armarán los cruces para los playoffs de octavos en la Copa Sudamericana, que dependerá del rendimiento de cada club - crédito Conmebol

En la Copa Sudamericana, los ocho primeros de grupo no conocerán rival directo hasta que se disputen los playoffs (previstos para mediados de julio). En el sorteo, esos líderes quedarán emparejados con alguna de las series de esa instancia, lo que evita un sorteo adicional más adelante.

De esa manera, los equipos que superen los playoffs llegarán a octavos con el cruce ya establecido, un dato clave para planificar viajes, análisis y preparación en la segunda parte del año.

Situación de los colombianos

Pese al arranque irregular en la fase de grupos, los seis clubes colombianos en torneos Conmebol conservaron posibilidades de seguir en competencia, ya sea con el pase directo a octavos o mediante los playoffs de la Sudamericana.

En la Copa Libertadores, Santa Fe, Medellín y Tolima llegarán a la última fecha con opciones de clasificación. Medellín y Tolima dependerán de sí mismos, mientras que Junior, ya eliminado, buscará finalizar tercero para acceder a los playoffs de la Sudamericana.

Copa Libertadores
Así están las posiciones en la fase de grupos en la Copa Libertadores, luego de la quinta jornada - crédito Conmebol

En la Copa Sudamericana, Millonarios y América de Cali tendrán la oportunidad de pelear la clasificación en condición de local: si ganan en la sexta fecha y se dan otros resultados, podrán cerrar la fase de grupos como líderes de sus zonas.

Copa Sudamericana
Luego de cinco jornadas, así van los ocho grupos en la Copa Sudamericana 2026, con Millonarios y América cerca de los octavos de final - crédito Conmebol

Temas Relacionados

Copa LibertadoresCopa SudamericanaConmebolSorteo Libertadores SudamericanaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

La salida del entrenador argentino tras la Copa del Mundo haría que al interior de la Tricolor no se piense más allá del certamen internacional

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

El técnico Néstor Lorenzo había defendido públicamente su decisión de considerar a Sebastián Villa y argumentó en rueda de prensa que no es posible juzgar a una persona eternamente

Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

El conjunto bávaro, con “El Guajiro” como titular indiscutido, afrontará un duelo decisivo en Berlín buscando coronar una temporada de ensueño frente a una de las revelaciones de la temporada

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Periodista deportivo lanzó dura crítica, adelantándose a la lista final de convocados de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

La prelista de 55 jugadores de la Tricolor de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá generó un fuerte debate en el mundo del fútbol colombiano

Periodista deportivo lanzó dura crítica, adelantándose a la lista final de convocados de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo con quien compartió camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”

El mediocampista colombiano contó en su documental que la ética de trabajo y el profesionalismo del astro portugués marcaron “un antes y un después” en su actitud dentro y fuera de la cancha, al transformar su mentalidad deportiva

James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo con quien compartió camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos

Avión de la Policía Nacional fue atacado en Norte de Santander, hay tres uniformados heridos

Arauca, Cauca y Antioquia, las zonas en las que más líderes sociales son asesinados en Colombia

La JEP desmontó versión sobre la operación Orión: paramilitares sí estaban armados durante la intervención

ELN difundió prueba de supervivencia de agentes del CTI secuestrados y reveló grave estado de salud de uno de ellos

ELN propuso liberar a algunos de sus hombres a cambio de agentes secuestrados por el grupo terrorista, reconoció Gustavo Petro: “Es una especie de tráfico de seres humanos”

ENTRETENIMIENTO

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Shakira reveló fecha de lanzamiento y nuevo adelanto del videoclip oficial de “Dai Dai”

Mariana Zapata mostró los regalos y detalles con los que la recibieron en Medellín tras salir de ‘La casa de los famosos’

Ella es la madre del hijo de Alejandro Estrada: la abogada y antropóloga lleva una vida discreta y exitosa en Francia

Westcol reveló cuál es el candidato presidencial que se negó a participar en sus transmisiones: “No se pudo llegar a un acuerdo”

Shakira confirmó nuevos bailarines para el show de cierre del Mundial 2026: habrá grupos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Uganda

Deportes

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

Sebastián Villa está cerca de la Copa del Mundo: hay disputa por su convocatoria y la pérdida de pautas que generaría

Sebastián Villa quedaría por fuera de la selección Colombia que va al Mundial 2026: la Federación habría pedido que no lo convoquen

Bayern Múnich vs. Stuttgart: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Copa de Alemania

Periodista deportivo lanzó dura crítica, adelantándose a la lista final de convocados de Colombia para el Mundial 2026: “Sería un manoseo”

James Rodríguez recordó a Cristiano Ronaldo con quien compartió camerinos en el Real Madrid: “Verdadero profesionalismo”