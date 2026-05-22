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James Rodríguez y la Premier League: pudo haber ido a un grande en 2017 y estuvo a punto de rechazar al Everton

Carlo Ancelotti fue determinante para que el colombiano decidiera los pasos en su carrera luego de su salida del Real Madrid, según confirmó el jugador en el documental de Netflix

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En su documental, James Rodriguez admitió que pudo haber jugado en la Premier League años antes de su fichaje por el Everton - crédito Alex Pantling/REUTERS
En su documental, James Rodriguez admitió que pudo haber jugado en la Premier League años antes de su fichaje por el Everton - crédito Alex Pantling/REUTERS

En la serie documental de Netflix publicada el pasado jueves 21 de mayo en la plataforma de streaming, el colombiano abordó su carrera profesional y distintos momentos que marcaron su rumbo, para bien y para mal. Uno de los más llamativos se relacionó con la Premier League, considerada como la liga más popular y de mayor nivel en el mundo.

El 7 de septiembre de 2020, James Rodríguez fichó por el Everton en calidad de agente libre, procedente del Real Madrid, con el que le quedaba un año de contrato. El club inglés firmó un acuerdo de confidencialidad con el Madrid sobre los términos exactos, aunque la versión más extendida señala que fue una transferencia gratuita en la que el Everton asumió parte o la totalidad de los salarios pendientes del colombiano, estimados en unos 9 millones de libras.

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Sin embargo, en el audiovisual James reveló que cuando decidió dejar el Real Madrid por la falta de minutos con Zinedine Zidane, tenía elegido como destino uno de los grandes del fútbol inglés.

“Yo me iba a ir al Manchester United”, recordó el volante de creación al abordar su salida del equipo Merengue en 2017. Según contó, su representante Jorge Mendes le dio a conocer la oferta del Bayern Múnich, pero el ’10′ no estaba seguro de aceptar.

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James Rodríguez tenía contemplado fichar por el Manchester United en 2017, pero Carlo Ancelotti lo convenció de sumarse a él en el Bayern Múnich - crédito Lee Smith/Reuters
James Rodríguez tenía contemplado fichar por el Manchester United en 2017, pero Carlo Ancelotti lo convenció de sumarse a él en el Bayern Múnich - crédito Lee Smith/Reuters

“¿Al Bayern? ¿Dónde voy a jugar? O sea, allá está Robben, está Ribery?”, contó. Sin embargo, Mendes le hizo saber que era una petición expresa de Carlo Ancelotti, quien había llegado al cuadro bávaro luego de la salida de Pep Guardiola con rumbo al Manchester City.

Ancelotti confirmó la historia. “Después del Real Madrid he intentado siempre ficharlo. A mí como jugador me gustaba mucho por su talento. ¿Era un jugador perfecto? No. Pero yo creo que un entrenador que tiene a James Rodríguez tiene que aprovechar su talento, trabajar con este talento”, comentó.

En el documental se estableció que hubo una conversación entre James y Ancelotti en la que el italiano lo convenció de sumarse al Bayern. “Me llama Carlo. ‘Cómo estás? ¿Tú quieres venir?’. Le digo, ‘Míster, creo que voy al Manchester’. Y me dice ‘¿Qué Manchester? El Manchester está muerto. ¡Tú tienes que venir acá conmigo!”.

De este modo se concretó su llegada al Bayern, con un acuerdo de cesión por dos temporadas. Cabe señalar que, de haber ido al Manchester United, James habría coincidido con José Mourinho en la dirección técnica.

Las dudas de James con el Everton

Cuando la aventura de James Rodríguez en el Bayern Múnich terminó en medio de sus roces con el entrenador Niko Kovac, retornó al Real Madrid unos meses donde nuevamente gozó de pocas oportunidades con Zidane. Fue así que empezó a buscar nuevamente equipo, y nuevamente surgió la oportunidad de la Premier League. Esta vez, en un club de un caché claramente inferior al del Manchester United.

La producción mostró una charla telefónica de James con Jorge Mendes, durante las negociaciones. “Que no pase lo que pasó cuando yo fui al Bayern, que a los cuatro meses ya estaba fuera. Que no pase esto. Te lo digo ahora, por favor”, dijo el jugador, haciendo referencia al poco tiempo que estuvo con Ancelotti en el Bayern Múnich.

Ancelotti intervino para concretar el traspaso de James Rodríguez al Everton, pese a las dudas del colombiano por diferencias contractuales con las directivas - crédito Peter Powell/REUTERS
Ancelotti intervino para concretar el traspaso de James Rodríguez al Everton, pese a las dudas del colombiano por diferencias contractuales con las directivas - crédito Peter Powell/REUTERS

En una interacción directa con la cámara, James manifestó que tuvo una charla con el italiano y contó por qué lo convenció nuevamente de unirse a él. “Carlo me dijo algo que me quedó sonando. Me dice ‘Tu aquí vas a ser estrella’. Es un paso para atrás, pero podré jugar, podré ser feliz. Con Carlo, yo sé que voy a poder ser feliz”.

Más adelante se mostraron las dificultades para cerrar el acuerdo con Everton, debido a diferencias contractuales entre las directivas del club y el jugador. “Le dije a Jorge ‘Mira, diles que no y nos vamos para la puta mierda. Nos vamos de aquí’”, fueron sus palabras. Nuevamente tuvo que intervenir Ancelotti para encausar el traspaso y convencer a James de sumarse a los Toffees. El volante eligió el dorsal 19 y firmó un contrato de dos años con opción a un tercero.

Su debut tuvo lugar el 13 de septiembre de 2020 en la victoria 1-0 ante el Tottenham Hotspur como visitante. La semana siguiente marcó su primer gol en la goleada 5-2 sobre el West Bromwich Albion en Goodison Park. En las primeras jornadas, el Everton llegó a liderar la Premier League, con James como figura destacada gracias a sus pases de cambio de juego y su asociación con el lateral Lucas Digne.

James Rodríguez disputó 26 partidos en todas las competiciones con el Everton y anotó 6 goles, todos en Premier League - crédito Nick Potts/Reuters
James Rodríguez disputó 26 partidos en todas las competiciones con el Everton y anotó 6 goles, todos en Premier League - crédito Nick Potts/Reuters

El 3 de octubre anotó un doblete en el 4-2 sobre el Brighton & Hove Albion. Más adelante, en el tramo final de la temporada, marcó goles ante el Leicester City, el Manchester United (en el empate 3-3 en Old Trafford) y el Crystal Palace.

Tras el derbi ante el Liverpool, James recibió un golpe que derivó en una lesión de ingle. Nunca logró recuperar su mejor nivel ni encadenar una racha de partidos consecutivos. Los problemas físicos, en parte relacionados con la lesión en el tendón que lo venía persiguiendo desde el Mundial de 2018, limitaron su participación durante toda la temporada.

En su única campaña con el Everton, disputó 26 partidos en todas las competiciones y anotó 6 goles, todos en liga.

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