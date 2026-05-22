Colombia

Guerrilleros que asesinaron al periodista Mateo Pérez habrían sido dados de baja en Briceño, Antioquia, según Andrés Julián Rendón

El gobernador del departamento aseguró que, al parecer, la población no permite a las tropas recoger los cuerpos. Estaría siendo instrumentalizada

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Mateo Pérez vendió ensaladas para costearse el viaje a Briceño desde Yarumal con un solo fin: realizar su trabajo periodístico - crédito red social Facebook
El cuerpo de Mateo Pérez fue hallado el 8 de mayo - crédito red social Facebook

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que, según datos que le fueron entregados por el Ejército Nacional, un grupo de operaciones especiales pudo haber neutralizado a los guerrilleros que asesinaron al joven periodista Mateo Pérez Rueda, de 23 años, en Briceño, Antioquia.

De acuerdo con el mandatario departamental, los pobladores no estarían permitiendo a las tropas que recojan los cuerpos de los criminales, debido a que están siendo instrumentalizados por las disidencias de las Farc.

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El comunicador desapareció el 5 de mayo de 2026 en el municipio de Briceño. Su familia y las autoridades iniciaron las labores de búsqueda correspondientes. Los allegados sospechaban que había sido asesinado, debido a información que recibieron de los habitantes del lugar y, hasta el 8 de mayo, fue posible corroborar esa teoría.

Ese día, fue encontrado el cuerpo del periodista en una zona rural ubicada entre las veredas Palmichal y El Hoyo. “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales. El asesinato ocurrió en la vereda El Hoyo del municipio de Briceño”, indicó el presidente Gustavo Petro en su momento.

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El presidente Gustavo Petro entregó detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro entregó detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X

La familia Pérez Rueda emitió un comunicado en el que agradeció a todas las personas que la respaldó en medio del dolor y la angustia por la desaparición y el asesinato del joven comunicador. Mencionó a los medios de comunicación, a las instituciones, a la academia y a la comunidad.

El legado de Mateo está presente, seguirá inoculado en nuestros corazones y se mantendrá firme como sus letras y pensamientos. Gracias a todos y todas por llenarnos de fortaleza para seguir adelante, nadie nos abatirá y quitará la esperanza y convicción de seguir haciendo grande la patria, esa que narro Mateo, y por la que ofreció su vida”, expresó.

El comunicado tiene fecha del 11 de mayo, pero se reveló en redes sociales solo hasta el 12 de mayo de 2026 - crédito @AbadColorado/X
El comunicado tiene fecha del 11 de mayo, pero se reveló en redes sociales solo hasta el 12 de mayo de 2026 - crédito @AbadColorado/X

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Mateo Pérez RuedaPeriodista asesinado en AntioquiaGuerrilleros dados de bajaAntioquiaColombia-Noticias

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