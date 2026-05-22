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Paloma Valencia le pidió “un café” a Sergio Fajardo tras la revelación de encuestas que mostrarían repunte de Abelardo de la Espriella: “Es el momento de pensar en el país”

La aspirante del Centro Democrático lanzó un mensaje desde Corabastos buscando acercamientos políticos, mientras los sondeos muestran el ascenso de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

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Paloma Valencia invitó públicamente a Sergio Fajardo a “tomarse un café” durante un recorrido por Corabastos, en Bogotá, en medio de la recta final de la campaña presidencial - crédito Paloma Valencia/X

La candidata presidencial Paloma Valencia sorprendió este jueves 21 de mayo de 2026 con una invitación pública dirigida a Sergio Fajardo desde Corabastos, en Bogotá, en medio de la recta final de la campaña presidencial y cuando las encuestas más recientes muestran un escenario adverso para su aspiración a la Casa de Nariño.

“Doctor Sergio, acépteme un café”, dijo Valencia en un video publicado en su cuenta de X mientras recorría la principal central de abastecimiento del país.

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La candidata del Centro Democrático vinculó la invitación con la necesidad de construir acuerdos políticos y con la situación económica que atraviesan los campesinos colombianos.

La escena ocurrió mientras desayunaba al cierre de una visita al lugar. En el video, Valencia describió el sitio como el punto donde llega la producción agrícola de departamentos como Tolima, Boyacá y Cundinamarca, y aseguró que allí pensó en la importancia de promover consensos políticos de cara al futuro del país.

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“Estoy aquí en Corabastos terminando este recorrido y desayunando. Corabastos es esta gran plaza donde llega la comida del Tolima, de Cundinamarca, de Boyacá, donde se termina vendiendo todo lo de nuestros campesinos, hoy tan llenos de necesidades, sin vías, con tanto problema que tiene este país”, expresó la candidata en el mensaje difundido en redes sociales.

Paloma Valencia pidió públicamente un encuentro con Sergio Fajardo en medio de la disputa por el voto de centro y de derecha de cara a las elecciones presidenciales - crédito Asofondos/Prensa Senado
Paloma Valencia pidió públicamente un encuentro con Sergio Fajardo en medio de la disputa por el voto de centro y de derecha de cara a las elecciones presidenciales - crédito Asofondos/Prensa Senado

Luego enlazó ese diagnóstico con una convocatoria directa al exgobernador antioqueño. “Inmediatamente pienso que necesito, doctor Sergio, tomarme un café con usted, porque es el momento donde hay que pensar en el país y donde esa capacidad de construir futuro tiene que llevarnos a la unidad”, añadió Valencia.

El gesto político apareció a nueve días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo y en medio de una disputa cada vez más intensa por el electorado de centro y de derecha. Según Semana, la invitación fue interpretada en distintos sectores como un intento de acercamiento hacia Fajardo en un momento de presión para la campaña de Valencia.

La situación electoral de la senadora se ha complicado en las últimas semanas por el ascenso de Abelardo de la Espriella y la consolidación del senador Iván Cepeda en el primer lugar de las encuestas.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, citada por Semana, Valencia obtuvo 14% de intención de voto, mientras Cepeda alcanzó 44,6% y De la Espriella llegó a 31,6%.

Ese resultado dejó a la candidata del Centro Democrático en el tercer lugar y abrió dudas sobre sus posibilidades de avanzar hacia una eventual segunda vuelta.

Los sondeos de Guarumo, Invamer y Tempo evidencian un escenario de balotaje y una segunda vuelta todavía abierta con varios candidatos competitivos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Invamer/Guarumo/Tempo
Los sondeos de Guarumo, Invamer y Tempo evidencian un escenario de balotaje y una segunda vuelta todavía abierta con varios candidatos competitivos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Invamer/Guarumo/Tempo

Sin embargo, otros sondeos han mostrado un panorama distinto. La encuesta de Tempo Consultoría Empresarial, también citada por Semana, ubicó a Valencia con 27,1%, por encima de De la Espriella, que registró 23,9%. Esa diferencia entre mediciones ha alimentado el debate sobre el comportamiento del electorado en la recta final de la campaña.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención de los analistas es el crecimiento sostenido de De la Espriella entre sectores moderados y votantes de centro. Martín Orozco, gerente de Invamer, aseguró en Blu Radio que el candidato ha logrado avanzar más allá del electorado tradicional de derecha.

“Abelardo tiene un mayor porcentaje de intención de voto incluso que Cepeda y Valencia en aquellas personas que dicen ser afines al centro. Es leve, la ley nos prohíbe dar el número exacto. Pero tiene más de 4% de personas de centro que Cepeda y casi el doble de personas de centro que Valencia. Él no solo está consolidando la derecha, sino que ha logrado coger casi la tercera parte del centro”, explicó Orozco.

Los resultados de Invamer también mostraron una desaceleración en el crecimiento de Cepeda. Según Noticias Caracol, el senador del Pacto Histórico pasó de 44,3 en abril a 44,6 % en mayo, luego de haber marcado 37,1% en febrero.

De la Espriella, en cambio, subió de 18,9% en febrero a 31,6% en mayo, lo que representa un crecimiento cercano a 13 puntos en tres meses.

Abelardo de la Espriella aparece como uno de los candidatos con mayor crecimiento en las encuestas recientes, según distintos sondeos divulgados en la recta final de la campaña - crédito Reuters
Abelardo de la Espriella aparece como uno de los candidatos con mayor crecimiento en las encuestas recientes, según distintos sondeos divulgados en la recta final de la campaña - crédito Reuters

Otro estudio, elaborado por Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo, presentó un escenario competitivo entre los tres candidatos principales. Allí Cepeda obtuvo 37,1%, De la Espriella 27,5% y Valencia 21,7%. En ese mismo sondeo, la candidata del Centro Democrático aparecería ganando una eventual segunda vuelta frente a Cepeda con 44,8% contra 39,9%.

La encuesta, realizada entre el 11 y el 19 de mayo de 2026, tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,2%. Incluyó más de 3.700 encuestas entre zonas urbanas y rurales en diferentes regiones del país.

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