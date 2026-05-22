Cepeda se estanca, De la Espriella avanza y Paloma se queda: análisis de las últimas encuestas antes de la primera vuelta de las presidenciales en Colombia

Las encuestas presidenciales muestran a Iván Cepeda liderando intención de voto, pero con su crecimiento estancado en la recta final electoral - crédito Catalina Olaya/Coloprensa

A nueve días de las elecciones presidenciales en Colombia, que se realizarán el próximo 31 de mayo, Iván Cepeda sigue al frente de la intención de voto, pero su avance se frenó, según las tres mediciones publicadas el jueves 21 de mayo. Por su parte, Abelardo De la Espriella consolida un repunte que reordena la disputa por el paso a segunda vuelta y abre una discusión sobre el techo electoral del candidato del petrismo.

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo midió 3.787 ciudadanos con intención de voto en 85 municipios, registró el siguiente resultado: Cepeda obtuvo 37,1%, De la Espriella 27,5% y Paloma Valencia 21,7%.

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En ese mismo estudio, el abogado cordobés vencería a Cepeda en una segunda vuelta por 43,6% contra 40%, con 16,4% de encuestados que dicen que no votarían por ninguno.

Las otras dos encuestas divulgadas el mismo día mostraron un patrón común: Cepeda ya aparece instalado en la segunda vuelta, pero el rival todavía se disputa entre De la Espriella y Valencia.

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Los sondeos de Guarumo, Invamer y Tempo evidencian un escenario de balotaje y una segunda vuelta todavía abierta con varios candidatos competitivos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Invamer/Guarumo/Tempo

En la medición de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, el senador del Pacto Histórico llegó a 44,6%, seguido por De la Espriella con 31,6% y Valencia con 14%, mientras que en Tempo Consultoría Empresarial Cepeda marcó 38,2%, Valencia 27,1% y De la Espriella 23,9%.

Según Noticias Caracol, la lectura central de Invamer fue que Cepeda dejó de crecer: había registrado 44,3% en abril y ahora aparece con 44,6%, aunque venía de 37,1% en febrero. De la Espriella, en cambio, pasó de 18,9% en febrero a 31,6% en mayo, un salto de casi 13 puntos en el trimestre y de 10 puntos frente a abril.

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En segunda vuelta, de acuerdo con la firma encuestadora, Cepeda todavía gana en ambos escenarios, pero la distancia con De la Espriella se redujo. Frente al abogado, el candidato del Pacto Histórico aparece con 52,4% contra 45,3%; en abril, según la misma firma, la relación era 54,6% a 42,6%.

Contra Paloma Valencia, Cepeda amplió su ventaja en Invamer. Pasó de 51,2% en abril a 52,8%, mientras la senadora bajó de 46,6% a 44,3%.

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Martín Orozco, gerente de Invamer, explicó en Blu Radio que la encuesta detectó una fortaleza del candidato de derecha entre electores que se identifican con el centro.

“Abelardo tiene un mayor porcentaje de intención de voto incluso que Cepeda y Valencia en aquellas personas que dicen ser afines al centro. Es leve, la ley nos prohíbe dar el número exacto. Pero tiene más de 4% de personas de centro que Cepeda y casi el doble de personas de centro que Valencia. Él no solo está consolidando la derecha, sino que ha logrado coger casi la tercera parte del centro”, dijo.

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Esa correlación alimentó el debate sobre el límite electoral de Cepeda. Felipe Zuleta afirmó en Blu Radio: “Yo lo que percibo es que ese es el techo de Cepeda”. Orozco matizó esa tesis en el mismo medio: “Si esta cifra se mueve, Cepeda puede aumentar. Si esta cifra cae, Cepeda puede caer”.

Según Invamer, De la Espriella capta votos del centro político, sumando casi una tercera parte de los electores moderados frente a Cepeda y Valencia - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a la medición de Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo también mostró que Cepeda pierde en ambos escenarios de segunda vuelta. Valencia lo derrotaría por 44,8% contra 39,9%, con 15,3% de ciudadanos que no votarían por ninguno.

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Ese estudio, realizado entre el 11 y el 19 de mayo de 2026, tuvo un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,2%. Incluyó 3.269 encuestas presenciales en hogares urbanos y 518 en zonas rurales, distribuidas entre Bogotá, Caribe, Eje Cafetero, Pacífico, Centro-Sur y Centro-Oriente, según El Tiempo.

El rechazo también apareció como un dato central en Guarumo. A la pregunta “¿por quién nunca votaría?”, 42,9% respondió Cepeda, 20,2% De la Espriella y 16% Valencia; Sergio Fajardo registró 2,8% y Claudia López 5,2%.

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La encuesta de Tempo Consultoría Empresarial fue la única de las tres recientes en la que Valencia quedó por encima de De la Espriella en primera vuelta. En su simulación de balotaje, la senadora vencería a Cepeda por 43,44% contra 40,81%, mientras Cepeda derrotaría a De la Espriella por 43,2% contra 36%.

En la medición de Guarumo, además, el voto en blanco siguió bajando a medida que se acerca la elección. Pasó de 13% en enero a 6,1%, según El Tiempo.

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Los analistas ven voto útil, polarización y una disputa entre continuismo y cambio

Encuesta Invamer dio a Iván Cepeda y a Abelardo de la Espriella como los candidatos que pasarán a segunda vuelta presidencial - crédito Invamer/Noticias Caracol/Blu Radio

Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, dijo a El Colombiano que los resultados de Invamer refuerzan lo visto en Guarumo y podrían afectar a Valencia.

“Se confirman las tendencias que hallamos en Guarumo, amplificadas porque Invamer por metodología no tiene en cuenta indecisos, lo que quizá perjudica a Paloma Valencia, pero con una distancia importante frente a De la Espriella”, afirmó el analista.

Basset añadió al mismo medio que el escenario más probable hoy es una segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella. “No deja duda que para la primera vuelta el escenario más probable sea que él y Cepeda vayan a segunda. Queda una semana, entonces las cosas pueden evolucionar, pero ya parece una tendencia bastante clara”, señaló.

Sobre la competitividad del abogado en una eventual segunda vuelta, Basset dijo: “Mejora significativamente su competitividad frente a Iván Cepeda, lo que haría perder a Valencia el argumento de que es la mejor ubicada para vencer a Cepeda en segunda vuelta; parece que De la Espriella lo podría hacer también. Viene una semana sin encuestas en la que todavía se pueden mover las cosas”.

Ricardo Ruiz, politólogo y analista citado por El Colombiano, sostuvo que las encuestas siguen pesando en la definición del voto. “Aunque las encuestas se puedan equivocar dentro de márgenes menores a 10 puntos, son un instrumento importante para el voto útil”, explicó.

Guarumo también midió la identidad ideológica del electorado. Según El Tiempo, 34,2% de los encuestados se declaró de derecha, 27,8% de izquierda, 12,6% de centro y 20% dijo no tener ninguna preferencia política; 32,7% manifestó afinidad con el Pacto Histórico y 22,1% con el Centro Democrático.

Santiago Vélez se refirió al descenso de Paloma Valencia en las encuestas - crédito @santiagovelez82/X

Así mismo, el abogado Santiago Vélez analizó en sus redes sociales la caída de Paloma Valencia en las encuestas, atribuyéndola a una mala interpretación del momento político y a problemas de liderazgo en la campaña.

Vélez sostuvo que tras imponerse en la consulta del 8 de marzo y ubicarse como favorita, la candidata perdió impulso por intentar acercarse al centro político, justo cuando la coyuntura favorece los discursos polarizados. En sus palabras, “la política contemporánea no es de centro, sino de extremos”, y ejemplificó con figuras internacionales que han capitalizado esa tendencia.

El analista relacionó su análisis con el libro The Revolt of the Public de Martin Gurri, donde se sostiene que las redes sociales han debilitado el control institucional de la información y han generado un público “permanentemente indignado contra el centro”.

En ese contexto, consideró que la apuesta por designar a Oviedo como compañero de fórmula, buscando captar votantes moderados, representó un giro que “exigía lo contrario” y fue, en realidad, síntoma de una falta de mando en la campaña. Vélez describió una estructura desordenada, con mensajes contradictorios y un vicepresidente que actúa de manera independiente, lo que, según su visión, evidencia la ausencia de un liderazgo claro.

El abogado argumentó que el electorado busca mensajes claros y soluciones directas frente a la inseguridad y la crisis económica, y castiga la ambigüedad o la falta de coherencia.

En su análisis, la campaña de Valencia se mostró dispersa, mientras que la de Abelardo de la Espriella, otro candidato opositor, optó por radicalizarse y mantener un discurso alineado con los reclamos de seguridad, lo que le permitió crecer en las encuestas.

Vélez concluyó que la candidatura de Valencia falló al elegir la moderación y mostrar indecisión en un contexto que demandaba firmeza, sintetizando: “El momento exigía radicalidad y Paloma eligió moderación. Exigía mando y Paloma mostró indecisión. Una sola falla pudo haberse compensado. Pero las dos juntas, no”.