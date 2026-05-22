Políticos como Jota Pe Hernández difundieron supuesta propuesta de transformación “inclusiva” de la Policía de Colombia: la institución se refirió a las imágenes de agentes gays con el cabella pintado de fucsia

En una de las imágenes que se difundieron en redes sociales aparece la la mayor Martha Liliana Chaverra, edecán de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez. - crédito @GustavoRugeles/X

Luego de una publicación que se conoció a través del periodista y líder del medio El Expediente, Gustavo Rugeles, la mañana del viernes 22 de mayo de 2026 la Policía Nacional de Colombia salió a desmentir los supuestos detalles que le filtraron al comunicador sobre una presunta propuesta de reformas basadas en ideología de género dentro de la institución.

En el artículo titulado La ‘ideología de género’ llegó a la Policía Nacional: mientras Colombia se desangra, el gobierno Petro autoriza a los uniformados teñirse el cabello, usar aretes y conservar barba para expresar su ‘identidad’, Rugeles contó sobre una proposición interna para flexibilizar la imagen de sus uniformados.

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La iniciativa, denominada “Propuesta de Transformación Institucional para una Policía más Inclusiva”, fue presentada, según el periodista por la mayor Martha Liliana Chaverra, edecán de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez.

Pero lo cierto es que esto no es así, porque la misma mañana del viernes, y luego de que Infobae Colombia consultó con la oficina de prensa de la institución, se publicó mediante redes sociales un mensaje en el que desmintió todo lo anterior.

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La Policía Nacional compartió la publicación en X en la que desmintió la información - crédito @PoliciaColombia/X

“En redes sociales y cadenas de WhatsApp está circulando una imagen con información falsa. La Policía Nacional se rige por la doctrina institucional, en la cual se fundamenta la prestación del servicio de policía y por ende el ejercicio de la profesión policial e invita a la ciudadanía a romper la cadena la desinformación y a consultar los canales oficiales”, precisó la Policía desde su cuenta en X.

Algunos usuarios en redes sociales cayeron en la artimaña que, según lo que pudo confirmar este medio, se habría efectuado con ayuda de la inteligencia artificial, y aprovechando un evento interno de la institución para conmemorar el Día de la Afrocolombianidad, y hasta miembros retirados de la Policía se mostraron molestos por la falsa “propuesta de transformación más inclusiva”.

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Qué mas se asegura en la publicación desmentida

Según la información del portal, Chaverra, reconocida como la primera oficial afrocolombiana en portar su cabello afro suelto en una ceremonia oficial de ascenso, ella impulsaría el enfoque de inclusión dentro de la institución policial, con el respaldo explícito de Márquez y en el marco del CONPES 4147.

Este documento, que se afirma en el artículo como aprobado en marzo de 2025, prevé una inversión de 250.000 millones de pesos para la implementación de la política Lgbti del gobierno entre 2025 y 2035, incluyendo a la Policía Nacional en este proceso de transformación.

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El periodista y director del medio El Expediente, Gustavo Rugeles, fue quien compartió el artículo que provocó la reacción de la Policía Nacional, y desmintió la supuesta propuesta - crédito @GustavoRugeles/X