Colombia

Enfrentamiento entre indígenas en Silvia, Cauca: este es el video de más de 29 comuneros misak que permanecen retenidos

Según cifras que entregó Juan Carlos López, alcalde del municipio de Silvia, la confrontación deja seis muertos y 65 heridos, pero para el Ministerio de Defensa los lesionados superan el centenar

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La confrontación ya deja seis muertos y 65 heridos, según cifras entregadas la mañana del viernes 22 de mayo de 2026 por parte de Juan Carlos López, alcalde de Silvia, Cauca - crédito @Marovaan/X

La mañana del viernes 22 de mayo de 2026 se conoció un video en el que, uno a uno, se identifica a más de 29 comuneros misak que fueron retenidos por parte de la comunidad nasa luego de la sangrienta batalla que se libró el jueves 21 de mayo de 2026 en el sector de La Ensillada (zona rural del municipio de Silvia, Cauca).

Varios videos que se difundieron a través de redes sociales a lo largo de ese día, mostraron la magnitud de la confrontación armada, por la cual el presidente Gustavo Petro convocó a una reunión entre líderes de los pueblos indígenas nasa y misak para que se sienten a hablar con él en la Casa de Nariño el lunes 25 de mayo de 2026, en Bogotá.

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El punto de origen es la disputa es la propiedad de poco más de 9.000 hectáreas de tierras ancestrales situadas en el corregimiento de Alto Méndez.

El origen de la disputa son cerca de 9.000 hectáreas de tierra ubicadas en una zona considerada como ancestral - crédito red social X

Según el balance que entregó la mañana del viernes 22 de mayo el alcalde de Silvia, Juan Carlos López, en diálogo con Bluradio, el saldo es de 6 personas fallecidas (de ambos bandos, el pueblo Nasa del territorio de Pitayó y el pueblo misak del territorio de Guambia) y más de 65 heridos, pero registros del Ministerio de Defensa tras el consejo de seguridad que adelantó la noche del jueves que lideró el jefe de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez, obedecerían a más de un centenar.

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Sobre la grabación, se puede observar cómo cada uno de los integrantes del pueblo misak se presentaron y brindaron un parte de tranquilidad (buen estado de salud) a sus familiares y demás miembros de su comunidad.

De igual forma, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se compartió una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook el jueves 21 de mayo, en el que uno de los integrantes del pueblo nasa desde Pitayó, el docente músico e investigador Leonardo Correa, mostró que a los retenidos se les está “atendiendo bien”.

crédito Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC / Facebook
Leonardo Correa, miembro de la comunidad nasa, confirmó que los 29 retenidos están en buen estado de salud - crédito Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC / Facebook

En la publicación del Cric se precisaron dos aspectos, luego de lo que fue la llegada de la fuerza pública al territorio para atender de primera mano la situación.

Por un lado, “desde el territorio se manifiesta que se han brindado todas las garantías necesarias para su permanencia, en el marco del respeto por los derechos humanos y los principios como pueblos”; adicional a esto, en el comunicado “se reitera la disposición al diálogo que permitan avanzar hacia una salida concertada frente al conflicto, contribuyendo al restablecer la armonía, el respeto mutuo y la convivencia entre los pueblos indígenas”.

De momento, los seis muertos corresponden a “cuatro personas de la comunidad Misak y dos personas de la comunidad Nasa del resguardo de Pitayó”, precisó el alcalde de Silvia al mismo medio radial.

El origen del conflicto entre los pueblos indígenas nasa y misak en Silvia, Cauca

Al respecto, el mandatario municipal se refirió a lo ocurrido como el recrudecimiento desde diciembre de 2025, cuando la comunidad nasa realizó un “posicionamiento” en el territorio en disputa, lo que desencadenó la reacción de los misak, quienes también reclaman derechos sobre los predios.

A pesar de las advertencias de las autoridades locales sobre la inminencia del riesgo y de varias mesas de diálogo, los enfrentamientos no han podido evitarse.

créditos @PedroSanchezCol/X | @Canell098/X | @Marovaan/X
La disputa se libró el 21 de mayo de 2026, pero las mesas de diálogo que no ha sido fructíferas se vienen desarrollando desde diciembre desde 2025 - créditos @PedroSanchezCol/X | @Canell098/X | @Marovaan/X

“Tristemente, sin poder llegar a puntos de acuerdo, se presentaron las situaciones de enfrentamientos en el día de ayer”, lamentó el alcalde López.

El mandatario local describió la situación como “una guerra entre hermanos por territorio” y realizó un llamado urgente al Gobierno nacional para que intervenga y ayude a resolver el histórico diferendo.

Para esto, López puntualizó que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior son los entes competentes para dar solución a las diferencias entre las dos comunidades. “Son quienes tienen la responsabilidad y las competencias para resolver estas diferencias de las dos comunidades”, concluyó el mandatario.

En la zona afectada se ha instalado un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta institucional y buscar una salida pacífica al conflicto.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia y la alerta ante una posible nueva escalada de violencia.

“Este es un momento en el cual los pueblos indígenas deben mostrar lo mejor de su sabiduría ancestral para mantener la armonía. Invitamos a todas las comunidades indígenas de Colombia a expresar su rechazo a este enfrentamiento inconcebible entre dos pueblos indígenas hermanos y a abogar por un diálogo constructivo y pacífico”, destacó la noche del jueves el ministro Sánchez al finalizar el consejo.

- crédito @PedroSanchezCol/X
Declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al finalizar el consejo de seguridad la noche del jueves 21 de mayo de 2026 - crédito @PedroSanchezCol/X

Sobre las versiones que sugieren la posible infiltración de grupos armados ilegales en el conflicto, el alcalde López se mostró prudente y reiteró que “lo que conozco en este momento es que tenemos a dos comunidades nuestras, dos comunidades indígenas hermanas, enfrentadas por una situación de diferencias territoriales”.

La expectativa está puesta en la pronta intervención de las autoridades competentes y en la reanudación efectiva de los diálogos, que con la citación del presidente Petro (y con el ofrecimiento de la vicepresidenta Francia Márquez) buscan el mismo objetivo: poner fin a la disputa que hoy enluta y preocupa a toda la región.

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