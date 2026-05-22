Así reaccionó la prensa portuguesa al golazo de Cristiano Ronaldo que le dio el título al Al-Nassr en la Liga Saudí: “Fue la estrella del partido”

Cristiano Ronaldo con el trofeo de campeón de la Liga de Arabia Saudita-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El 21 de mayo de 2026 se terminó la espera para el goleador Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita: levantó su primer título con el Al-Nassr.

La Liga Saudí llegó tras golear en la fecha 34, tras la goleada del cuadro dirigido por Jorge Jesús al Damac por 4-1, y que contó con el protagonismo de la leyenda del Real Madrid y la selección lusa.

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En este contexto, como era de esperarse, la prensa portuguesa reaccionó a la actuación que tuvo Ronaldo, como al título 37 que consiguió a nivel profesional tanto a nivel de clubes como con la selección.

Cristiano Ronaldo levantando el título con sus compañeros de Al-Nassr-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

En este contexto, el “Bicho” fue el gran protagonista tras el doblete que marcó con Al-Nassr de Arabia Saudita, hechos que resaltó el diario deportivo Récord Portugal de la siguiente manera:

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“Cristiano Ronaldo fue la estrella del partido que le dio el título al Al Nassr. Con su equipo ganando por un margen estrecho, el internacional portugués apareció para brindar tranquilidad y anotó dos goles, sentenciando definitivamente la lucha por el título.

En el minuto 63, CR7 ejecutó a la perfección un tiro libre desde la izquierda, poniendo a su equipo arriba 3-1. Fue una especie de centro/disparo que parecía buscar un desvío... pero no tocó a nadie y entró en la portería de Kewin.“, dijeron.

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El diario deportivo más importante de Portugal resaltó la gran actuación de CR7 ante Damac por la Liga Profesional Saudí-crédito Record Portugal

Además completaron su análisis sobre el protagonismo de Cristiano Ronaldo en el título del Al-Nassr, con el segundo gol que marcó ante Damac.

“En la recta final, sentenció el partido con un potente disparo dentro del área, anotando su gol número 973. La marca de los mil goles está a la vuelta de la esquina. A continuación, puedes ver dos golazos del capitán de la selección, quien llega, sin duda, con una gran motivación para el Mundial de 2026″, explicó.

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El astro portugués también fue destacado por otro de los medios deportivos especializados de la región ibérica-crédito ABola

El periodista Luis Filipe Simões de A Bola Portugal destacó la alegría y emoción que representó el título para Cristiano Ronaldo, cuando la transmisión de la Liga Saudí captó al goleador llorando de la emoción por el título obtenido

"¡Por fin! Tres años y medio después, CR7 ganó el título de la liga saudí y marcó su gol número 973. Se emocionó y recibió una ovación increíble de sus fans tras el susto que se llevó al pedir ser sustituido. Jorge Jesús y Félix en una celebración memorable"

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También en su análisis recordaron las palabras del técnico Jorge Jesús cuando dijo que llegaba a dirigir al Al-Nassr para ayudar al astro a quedar campeón con los “Caballeros del Najd”:

“Jorge Jesús prometió y cumplió. Dijo, nada más al llegar a Arabia Saudita, que ayudaría a Cristiano Ronaldo a convertirse en campeón (una frase que repitió el 20 de mayo de 2026 y, efectivamente, lo ayudó. El Al-Nassr venció al Damac por 4-1 en casa en una noche llena de emociones: CR7 marcó dos goles y cumplió su sueño y rompió a llorar al marcar el gol número 973 de su carrera. Para su despedida, otra actuación estelar de João Félix", recordaron.

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Jorge Jesús afirmó que llegó al Al-Nassr para hacer quedar campeón a Cristiano Ronaldo-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Y cerraron con la crónica, destacando cuando salió del campo al minuto 87 de partido, con la ovación de la hinchada del Al-Nassr hacia él, y la emoción desatada en CR7:

“Tras ser sustituido, sonrió. Besó el escudo, recibió una larga e interminable ovación y se dirigió al banquillo para celebrar el título que tardó tres años y medio en llegar. Ahora, solo le queda repetir la hazaña en el Mundial vistiendo la camiseta de Portugal…“, dijeron.

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Estadísticas de Cristiano Ronaldo en la temporada 2025-2026

Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia en el fútbol internacional-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Cristiano Ronaldo completó 30 de los 34 partidos de la Liga Profesional Saudí con 2.614 minutos, y marcó 28 goles, realizó tres asistencias y fue amonestado en dos ocasiones.

Cuantos títulos tiene Cristiano Ronaldo a nivel profesional

Cristiano Ronaldo celebrando el título con Al-Nassr-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

Cristiano Ronaldo alcanzó 37 títulos oficiales a nivel profesional sumando el campeonato de la Liga Profesional Saudí obtenido el 21 de mayo de 2026 con Al-Nassr. El detalle por club y selección es el siguiente:

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Real Madrid: 16 títulos (incluidos 4 UEFA Champions League, 3 Mundiales de Clubes, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 2 Supercopas de España)

Manchester United: 10 títulos (3 Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup, 2 Copas de la Liga, 1 Mundial de Clubes, 1 Community Shield)

Juventus: 5 títulos (2 Serie A, 1 Coppa Italia, 2 Supercopas de Italia)

Portugal: 3 títulos (1 Eurocopa, 2 UEFA Nations League)

Sporting CP: 1 título (Supercopa de Portugal)

Al-Nassr: 2 títulos (1 Liga Profesional Saudí 2026, 1 Arab Club Champions Cup 2023)