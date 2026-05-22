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James Rodríguez y las lágrimas en el Mundial de Brasil 2014: “Yo no me muestro así”

En la serie documental de Netflix, el ‘10′ profundizó en el recordado partido de cuartos de final ante el país anfitrión y una de las imágenes más recordadas en la Copa del Mundo

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Julio 04 de 2014. Fortaleza, Brasil. En la ciudad de Fortaleza Brasil derrotó a Colombia 2 -1 y lo eliminó de la Copa Mundo de la FIFA Brasil 2014. En la foto: Dani Alves y David Luiz consuelan a James Rodríguez. crédito - Colprensa /Mauricio Alvarado
Luego de la elimiación de la selección Colombia del Mundial de Brasil 2014 en Fortaleza, sus rivales Dani Alves y David Luiz se acercaron para consolar a James Rodríguez crédito - Mauricio Alvarado/Colprensa

La página más importante de la selección Colombia en la historia de la Copa del Mundo terminó el 4 de julio de 2014 en el estadio Castelão de Fortaleza. Ese día, la anfitriona, Brasil, se impuso 2-1 en los cuartos de final y dejó a la Tricolor con la miel en los labios, en un partido de máxima tensión y con más de una polémica de por medio.

El estreno en Netflix de la serie documental de James Rodríguez, la gran figura del seleccionado nacional en dicho torneo, trajo a colación sus recuerdos de una jornada en la que, según lo expresado por el entonces técnico José Pekerman, Colombia partía como favorita.

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Y no era para menos. Venían de ganar con solvencia sus tres partidos en fase de grupos ante Grecia, Costa de Marfil y Japón, y venían de dar el golpe de eliminar a Uruguay en octavos de final en el estadio Maracaná.

JAMES ROFRIGUEZ GOLEADOR DEL MUNDIAL DE BRASIL 2014 (4)
James Rodríguez llegó a los cuartos de final de Brasil luego de una destacada actuación en fase de grupos y en los octavos de final ante Uruguay - crédito Colprensa

Como contrapartida, la Verdeamarela venía generando dudas con su juego, al punto que cedieron un empate ante México en fase de grupos y solo pudieron eliminar a Chile en octavos de final en la tanda de penaltis.

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“Había pocos días para estudiar y para entrenar. Lo que hicimos fue ver videos para poder ganarle a Colombia”, relató Marcelo en el documental, sobre cómo abordaron el encuentro.

A los siete minutos, un córner ejecutado Neymar atravesó la defensa colombiana sin que nadie lo despejara, y el capitán Thiago Silva apareció en el segundo palo para empujar el balón con la rodilla izquierda.

El equipo de José Pekerman no se desmoronó. Los cafeteros, liderados por James, intentaron dictar el ritmo, pero las reiteradas faltas de los brasileños (la mayoría no cobradas por el árbitro español Carlos Velasco Carballo) impidieron que la Tricolor se sintiera cómoda.

“El árbitro nos estaba cobrando faltas que no eran. Me estaban haciendo faltas a mí. Cinco, seis, siete faltas muy claras. ¿Y yo hago un foul? Amarilla”, recordó James sobre la actuación arbitral.

El segundo gol llegó en el minuto 69, con el partido aún abierto y Colombia buscando el empate. David Luiz ejecutó un tiro libre desde 35 metros con borde interno, generando un efecto que descolocó al arquero David Ospina, clavándose en el ángulo superior derecho. Poco antes, se produjo la controvertida acción en la que se anuló el gol del empate de Mario Alberto Yepes, por una posición adelantada del defensa y capitán, hasta hoy muy discutida.

Tras la segunda anotación del Scratch, Colombia finalmente encontró el impulso que necesitaba para encerrar a Brasil en su área. En el minuto 78, el sustituto Carlos Bacca fue derribado por el arquero Julio César dentro del área y Velasco Carballo cobró pena máxima. James asumió la responsabilidad del penal y lo convirtió en el minuto 80. El tanto encendió la recta final del partido, dejando al borde de la silla a todos los amantes del fútbol.

“Yo nunca había visto a los brasileños comerse las uñas tanto como ese día. El estadio callado, y Colombia encima”, recordó James. Colombia realizó varias incursiones, pero entre los cierres al límite de la defensa anfitriona y la falta de acierto incrementaban todavía más el suspenso. “Fue un partido donde nos entregamos hasta el final”, expresó David Ospina en el documental.

En la ciudad de Fortaleza Brasil derrotó a Colombia 2 -1 y la eliminó de la Copa Mundo de la FIFA Brasil 2014. En la foto: James Rodríguez y Paulinho - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa
Colombia batalló hasta el último minuto en el partido de cuartos de final, pese a las polémicas arbitrales - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Velasco Carballo dio el pitazo final, y Colombia se despidió de Brasil 2014. En ese momento las cámaras enfocaron a James, que no pudo contener las lágrimas. En ese momento Dani Alves y David Luiz se acercaron para consolarlo, llevando a que el estadio le rindiera sus respetos. El ‘10′ dio sus impresiones sobre ese momento.

Fue mucha frustración porque estábamos a un pasito de ir hasta el último día. Yo no me muestro así. Yo dije ‘No voy a llorar. Dentro, dentro’”, afirmó. Sin embargo, cuando terminó el partido, James recordó que se quedó inmóvil en el césped y las lágrimas comenzaron a fluir sin que pudiera hacer nada para controlarlas.

“Fue solo que me salió. Comencé a llorar como un niño pequeño y, dentro del camerino, lloré 25 minutos más”, relató.

La realización del documental rescató las declaraciones de James luego del partido. “Los hombres también lloran. Y más cuando sentís esto como un hijuemadre. Estoy triste por eso”, expresó entonces.

James Rodríguez terminó llevándose la Bota de Oro como máximo goleador del campeonato, habiendo convertido un total de seis goles.

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