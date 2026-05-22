Colombia

Condenan al criminal que le disparó a su expareja e hirió a un menor de edad porque ella se negó a hablar con él: estos son los detalles

La decisión judicial se emitió después de que el implicado admitiera los delitos que se le imputaron, tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía y reconocer su responsabilidad en el ataque ocurrido en Girón

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El agresor quedó en manos de las autoridades tras meses prófugo - crédito Colprensa
La Fiscalía dictó sentencia en contra de un hombre acusado por el delito de tentativa de feminicidio en Girón - crédito Colprensa

Un hombre, identificado como Ernesto Murillo Corzo, fue condenado por atacar con un arma de fuego a su expareja en Girón (Santander), y herir a un adolescente de 16 años. Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2025, como desenlace de un ciclo de violencia contra la mujer, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación.

El ente judicial determinó que el criminal debe pagar una sentencia de 21 años y 9 meses de prisión, después de comprobarse su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio, tentativa de feminicidio y porte ilegal de arma de fuego.

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La sentencia se dictó después de que el condenado aceptara un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y admitiera su responsabilidad penal, según el boletín oficial divulgado el jueves 21 de mayo de 2026. De acuerdo con esa información, Murillo Corzo permanece privado de la libertad desde su captura, ejecutada el 20 de junio de 2025 por orden judicial.

Del mismo modo, se explicó que el ataque ocurrió en el corregimiento de Bocas, en el municipio de Girón, cuando el ahora condenado llegó a la vivienda de su excompañera sentimental con la intención de hablar con ella. Sin embargo, la negativa de la mujer derivó en la agresión armada.

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De acuerdo con la denuncia de la víctima, al medio local Vanguardia, el hombre la amenazó de forma directa antes de disparar: “Le voy a pegar un par de tiros”, dijo antes de accionar el arma a través de una de las ventanas de la casa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sujeto disparó a su ex por una ventana, aunque fue su hijo, menor de edad, el que resultó herido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El disparo hirió al hijo de la víctima, un menor de edad

El proyectil impactó al hijo de la mujer, un adolescente de 16 años, que estaba dentro de la vivienda al momento del ataque. Sin embargo, el informe de la Fiscalía General de la Nación aclaró que la atención médica oportuna permitió su recuperación.

Según la Fiscalía, la agresión no fue un hecho aislado, pues el resultado de la investigación indicó que “la mujer venía siendo víctima de un ciclo de violencia, lo que la llevó a finalizar la relación sentimental con el procesado”.

Así, las pruebas y el preacuerdo con el ente acusador fueron determinantes para sustentar la imputación por tentativa de feminicidio agravado, porque el brutal ataque se produjo dentro de un patrón de agresión sistemática contra la víctima. También se tuvo en cuenta el uso ilegal del arma con la que se ejecutó el ataque para la imputación de cargos.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
El agresor aceptó los cargos luego de permanecer varios meses prófugo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Murillo Corzo permaneció más de seis meses prófugo antes de ser capturado

Tras disparar, el señalado agresor huyó del lugar, según la Fiscalía General de la Nación y permaneció oculto por más de seis meses hasta que una investigación coordinada entre la Sijín de la Policía y la Fiscalía permitió identificarlo y ubicarlo.

El reporte inicial emitido en junio de 2025 señaló que la captura fue resultado de la recopilación de pruebas por parte de un grupo especial de investigación, y que las autoridades ejecutaron el procedimiento en Girón.

Después de validar la captura, el juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario para proteger a la mujer y al menor que resultaron afectados mientras avanzaba el proceso y se determinaba la sentencia oficial.

El caso ha generado el rechazo de toda la sociedad antioqueña - crédito Sofía Toscano/Colprensa
El país entero muestra su rechazo por estos caso - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El caso generó preocupación en la comunidad de Santander, donde son frecuentes episodios de violencia de género que, en muchas ocasiones, pueden llegar a terminar en fatalidad.

Ante este panorama, las autoridades insistieron en la importancia de denunciar situaciones de maltrato o amenaza, con el fin de que las instituciones puedan actuar a tiempo para brindar el respaldo psicológico, legal y capturar a los responsables de los ataques.

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Ernesto Murillo CorzoViolencia de géneroGirónTentativa de feminicidioColombia-Noticias

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