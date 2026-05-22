Sebastián Villa respondió a quienes lo critican por estar en la prelista de la selección Colombia: gol y asistencia en Libertadores

El colombiano fue la figura del conjunto argentino en el triunfo por 4-2, por la quinta fecha de la fase de grupos del certamen - crédito Espn

Sigue la polémica alrededor de la selección Colombia por el anuncio de la prelista de jugadores para el Mundial 2026, pues algunos de los 55 futbolistas llamados por el técnico Néstor Lorenzo no son del agrado de la mayoría de los aficionados, principalmente por temas ajenos al deporte.

Uno de ellos es Sebastián Villa que, pese a las críticas, es figura de Independiente Rivadavia de Argentina, equipo en el que revivió su carrera deportiva tras los líos judiciales en ese país, los cuales quedaron atrás y se destaca a nivel local y en la Copa Libertadores.

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Cabe recordar que sectores como la Defensoría del Pueblo y grupos feministas mostraron su rechazo por la inclusión del jugador en la prelista de la Tricolor, al señalar que fue acusado de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, cuyo juicio inició en 2020 y fue condenado a dos años y un mes de ejecución condicional.

Sebastián Villa demuestra su talento

El colombiano solo se ha perdido cuatro de los 23 partidos que la Lepra ha disputado en la temporada 2026, además de que solo en dos de esos 19 encuentros jugados por el atacante salió desde el banco de suplentes, el resto fue titular indiscutible.

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Frente a La Guaira, Sebastián Villa empezó a mostrar su valor con la asistencia para Álex Arce, que abrió el marcador a los 20 minutos en la quinta fecha de la Copa Libertadores, con un cabezazo al palo izquierdo tras un centro del cafetero desde el costado izquierdo de la cancha.

Sebastián Villa lleva dos años siendo determinante para Independiente Rivadavia, con el que ya salió campeón de la Copa Argentina 2025 - crédito Independiente Rivadavia

Luego del empate de Diego Osio al minuto 29, el conjunto argentino no bajó los brazos y volvió a presionar a la defensa venezolana para conseguir el triunfo, en especial por las acciones con juego directo para buscar en el ataque al capitán colombiano, Arce y Gonzalo Ríos.

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En el minuto 34, Villa marcó un golazo para Independiente Rivadavia, luego de iniciar una jugada de contragolpe con Matías Fernández, que lo asistió con un balón elevado y el cafetero disparó con fuerza. Pese a que la jueza de línea anuló la acción por un supuesto fuera de lugar, el VAR lo validó.

Independiente Rivadavia superó a La Guaira por 4-2, en la quinta fecha de la Copa Libertadores - crédito Independiente Rivadavia

Con este resultado, la Lepra ratifica su clasificación a octavos de Copa Libertadores y como líder del grupo C con 13 puntos, mientras que el jugador de 30 años llegó a dos goles y tres asistencias en el certamen, en los cinco compromisos de la ronda de grupos.

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“No somos quien para juzgar eternamente”

Aunque no se sabe si quedará en la lista de los 26 convocados para el Mundial 2026, la selección Colombia le dio la oportunidad al jugador de Independiente Rivadavia para integrar la prelista, en la que puede pelear por un lugar, pese a las críticas en su contra por violencia de género.

En rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo defendió el llamado de Sebastián Villa: “Es un jugador con el que entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios que uno analiza, siempre tenemos en cuenta el tema personal. Nunca lo habíamos citado, a pesar de su buen rendimiento, porque estaba en un tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí en la posibilidad de estar o no con los compañeros que tiene de posición”.

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El técnico Néstor Lorenzo adelanta actualmente el proceso para elegir los jugadores que disputarán el Mundial 2026, con la concentración en Medellín - crédito FCF

Según la explicación del argentino, el atacante le aseguró que pasa por un mejor momento tanto deportivo como personal: “Yo tuve una conversación con él, porque no lo hubiera puesto en lista sin haberlo llamado antes. Lo noté sincero, lo noté bien y hasta me dijo que le había tocado empezar de cero. Creo que en todos los ámbitos de la vida no somos quien para juzgar eternamente. En su momento se lo juzgó y se lo castigó, pero hoy en día está jugando y a disposición”.