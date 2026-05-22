Anulan en Bogotá casi 300.000 fotomultas: Ministerio de Transporte ordenó devolución de pagos a conductores afectados

La ministra de Transporte confirmó que de los 7,5 millones de comparendos ilegales, 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos afectados - crédito Julián Forero/Instagram

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, anunció una decisión histórica que dejará sin validez miles de sanciones por comparendos de tránsito, incluidas casi 300.000 en Bogotá, tras detectar irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (Sast), comúnmente conocidos como fotomultas.

La determinación, que se produce tras una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en todo el país, abre la puerta a la devolución de dinero a los conductores afectados. Según la Superintendencia, se identificó que muchas entidades iniciaron la operación de los sistemas Sast sin contar con el concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, un requisito legal indispensable según la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte.

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Entre las irregularidades halladas:

12 organismos de tránsito iniciaron operación sin el concepto de desempeño.

7 operaron con conceptos expedidos a terceros.

18 obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado operación.

El impacto es considerable: solo en Bogotá, las infracciones impuestas entre el 12 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2020 por la Secretaría Distrital de Movilidad y la seccional de Tránsito están bajo revisión, con cerca de 294.000 comparendos potencialmente afectados.

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La Superintendencia de Transporte detectó fallas en los sistemas automáticos y exige a las autoridades reintegrar el dinero a los conductores afectados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A nivel nacional, los organismos con mayores cifras de comparendos detectados son Cali (2,7 millones), Medellín (más de 717.000) y Barranquilla (más de 131.000).

¿Qué ocurre con los comparendos y los pagos ya realizados?

El concejal Julián Forero, en diálogo con la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, indagó sobre los mecanismos para la devolución del dinero a los conductores que ya pagaron fotomultas consideradas ahora ilegales. La ministra explicó que, de los 7,5 millones de comparendos identificados como mal puestos, 1,5 millones ya fueron pagados por los ciudadanos.

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Para quienes aún no han pagado, los organismos de tránsito deberán revocar esos comparendos y publicar las listas actualizadas para que los conductores consulten y verifiquen que las multas han sido eliminadas de sus historiales.

En el caso de quienes ya pagaron, la ministra aclaró que las secretarías de movilidad cuentan con ventanillas digitales —como sucede en Bogotá— para solicitar la devolución del pago. El proceso requiere una solicitud formal y la anexión de documentos que respalden el pago realizado.

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Solo en Bogotá, casi 300.000 comparendos de tránsito podrían ser revocados tras revisión de las operaciones entre diciembre de 2018 y enero de 2020 - crédito Alcaldía de Bogotá

Procedimiento para solicitar la devolución en Bogotá

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad dispone de una plataforma virtual (https://webfenix.movilidadbogota.gov.co/#/consulta-pagos) para consultar comparendos y acceder a la información sobre pagos, acuerdos y trámites asociados. Para solicitar la devolución, los usuarios deben seguir estos pasos:

Enviar la documentación requerida a devoluciones.pagos@ventanillamovilidad.com.co, adjuntando: Fotocopia del documento de identidad. Copia del recibo de pago con sellos legibles. Certificación bancaria de la cuenta a nombre del beneficiario. Formato de solicitud de devoluciones PA03-PR11-F01 diligenciado. (Si aplica) Certificado de realización de curso pedagógico para reducción de multa.

En caso de ser persona jurídica, se debe anexar adicionalmente el certificado de existencia y representación legal, y la fotocopia del documento del representante. Todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

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Los conductores que pagaron fotomultas ilegales pueden solicitar la devolución del dinero mediante ventanillas digitales habilitadas por las Secretarías de Movilidad - crédito Colprensa

Asimismo, la Secretaría de Movilidad dispone de una Ventanilla Única de Servicios para este proceso, que incluye la devolución o compensación de pagos en exceso o no debidos por comparendos, acuerdos de pago o retención en la fuente.

Tiempos y garantías

El concejal Forero insistió en la importancia de que el proceso de devolución sea ágil y transparente, sin “mamaderas de gallo” ni demoras injustificadas. Solicitó que la Superintendencia de Transporte emita una circular con los lineamientos y plazos para que las autoridades de tránsito cumplan con la devolución, y que se establezcan mecanismos de seguimiento y sanción en caso de incumplimiento.

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La ministra Rojas enfatizó que la Superintendencia de Transporte, como autoridad de inspección, vigilancia y control, será la encargada de garantizar que las devoluciones se realicen y de imponer sanciones a los organismos de tránsito que no cumplan con la ley.

¿Cómo consultar comparendos en Bogotá?

Los conductores pueden ingresar a la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, seleccionar la opción de consulta de comparendos, ingresar el número de documento o la placa del vehículo y verificar el estado de sus infracciones. El sistema muestra el historial y permite identificar obligaciones pendientes, pagos realizados y acuerdos vigentes.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá dispone de plataformas virtuales y requisitos específicos para tramitar la devolución de pagos indebidos por comparendos - crédito Secretaría de Movilidad

El concejal Forero concluyó su conversación con la ministra señalando que: “El mensaje es claro para el alcalde Galán y para la Secretaría de Movilidad: tienen platica de conductores que no es suya. Así que por favor, devuélvale la plata a los conductores, tal como lo ordena la ley y como lo está diciendo la ministra de Transporte y el Superintendente de Transporte”.